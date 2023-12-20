Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Семененко, Алиев, Гуменник, Дикиджи и Кондратюк выступят с короткими программами

21 декабря на чемпионате России фигуристы представят короткие программы.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Мужчины

Короткая программа



Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Даниил Постарнаков

Семен Соловьев

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске

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