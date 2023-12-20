Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Семененко, Алиев, Гуменник, Дикиджи и Кондратюк выступят с короткими программами
21 декабря на чемпионате России фигуристы представят короткие программы.
Чемпионат России по фигурному катанию-2024
Челябинск
Мужчины
Короткая программа
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Даниил Постарнаков
Семен Соловьев
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске
Полный расклад по чемпионату России: что изменилось у фигуристов за год?
Также особенно поболею за Глеба, Матвея, Андрея и Даню.
Всем всем ребятам чистых прокатов и честного судейства!
И вот как сейчас вырос уровень.
Алиеву и Мозалёву войти в шестёрку, что бы быть в сборной.