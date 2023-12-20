Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Семененко, Алиев, Гуменник, Дикиджи и Кондратюк выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты чемпионат России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Роман Савосин Алексей Ерохов Макар Игнатов Евгений Семененко Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Даниил Самсонов Илья Яблоков Глеб Лутфуллин Владислав Дикиджи Семен Соловьев Марк Кондратюк Федор Зонов Григорий Федоров Даниил Постарнаков Фигурное катание

21 декабря на чемпионате России фигуристы представят короткие программы.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Дмитрий Алиев

Матвей Ветлугин

Петр Гуменник

Владислав Дикиджи

Алексей Ерохов

Федор Зонов

Макар Игнатов

Марк Кондратюк

Глеб Лутфуллин

Андрей Мозалев

Даниил Постарнаков

Роман Савосин

Александр Самарин

Даниил Самсонов

Евгений Семененко

Семен Соловьев

Григорий Федоров

Илья Яблоков

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

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13 комментариев
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Очень хочется, чтобы пьедестал был заслуженным, по делу, без назначенных чемпионов, морганий и грибов. Можно в качестве предновогоднего желания?
+11
0
+11
Желаю Пете, Владу и Роману пьедестала.
Также особенно поболею за Глеба, Матвея, Андрея и Даню.
Всем всем ребятам чистых прокатов и честного судейства!
+11
-2
+9
Пётр! ✊🏻
+11
-2
+9
Я просто напомню, что семь лет назад здесь же в Челябинске на мужском турнире далеко не у всех были четверные. Два в КП делал только Ковтун. Из тех участников ныне Алиев, Самарин, Ерохов будут.
И вот как сейчас вырос уровень.
+9
0
+9
Ответ Сладкий пончик
Пётр! ✊🏻
Первый!
+9
-2
+7
Было ужасно обидно за Гуменника в прошлом году. Пожелаю ему победы!
+7
-1
+6
Савосин, Гуменник, Дикиджи. Для меня была бы тройка мечты (порядок произвольный)) Уже жду с нетерпением. Мозалев с новой программой, очень иетересно. Думаю, борьба за пьедестал будет яркой. Надеюсь, что судьи не будут уж совсем наглеть, и таких бухгалтерских подсчетов, как на прошлом чемпионате, мы не увидим. Мечты, мечты...
+6
0
+6
Шикарный состав - Европам и не снилось! Совершенно не понимаю за кого болеть - Пётр, Влад, Женя, Роман, Матвей, Дима и все-все остальные! Придётся за всех и сразу! Всем удачи, гладкого льда, честной борьбы!
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+3
Ответ Albana
Очень хочется, чтобы пьедестал был заслуженным, по делу, без назначенных чемпионов, морганий и грибов. Можно в качестве предновогоднего желания?
Это фантастика!
+3
0
+3
Всем удачи. Федор Зонов - собраться и показать максимум.
+2
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Победы Владу и Пете!
Алиеву и Мозалёву войти в шестёрку, что бы быть в сборной.
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Буду болеть за Сашу Самарина, хочется пожелать ему чистых прокатов . Даже с одним 4 лутцем в ПП он набирал на последних международных 92 за технику. Диме Алиеву удачи и веры в себя.
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Ответ N-fox
Савосин, Гуменник, Дикиджи. Для меня была бы тройка мечты (порядок произвольный)) Уже жду с нетерпением. Мозалев с новой программой, очень иетересно. Думаю, борьба за пьедестал будет яркой. Надеюсь, что судьи не будут уж совсем наглеть, и таких бухгалтерских подсчетов, как на прошлом чемпионате, мы не увидим. Мечты, мечты...
И пусть эта троица завтра , как минимум, без грубых ошибок откатает КП !
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