Сборная России не проигрывает 20 матчей подряд
Сборная России довела серию без поражений до 20 матчей.
Команда тренера Валерия Карпина дома обыграла Иран (2:1) в BetBoom товарищеском матче.
В 20 последних матчах сборная России одержала 14 побед и 6 раза сыграла вничью, общий счет – 63:8.
РФС считает неофициальными две встречи с Египтом U-23 (1:1 и 1:2) и матч с Катаром (1:1). Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года, уступив Хорватии (0:1).
Напомним, 14 октября сборная России примет Боливию в Москве.
Как вам дерби?22437 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости