Сборная России не проигрывает 20 матчей подряд

Сборная России довела серию без поражений до 20 матчей.

Команда тренера Валерия Карпина дома обыграла Иран (2:1) в BetBoom товарищеском матче.

В 20 последних матчах сборная России одержала 14 побед и 6 раза сыграла вничью, общий счет – 63:8.

РФС считает неофициальными две встречи с Египтом U-23 (1:1 и 1:2) и матч с Катаром (1:1). Последнее поражение сборная России потерпела 14 ноября 2021 года, уступив Хорватии (0:1).

Напомним, 14 октября сборная России примет Боливию в Москве.

