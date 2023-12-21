Александр Большунов выиграл 10 гонок из 10 на Кубке России в этом сезоне

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Александр Большунов Лыжи

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл все 10 гонок на Кубке России в текущем сезоне.

Сегодня он занял первое место в коньковой «разделке» на 15 км на этапе в Кирово-Чепецке. Он опередил ближайшего преследователя на 44,2 секунды, остальных – более чем на минуту.

В общей сложности на счету Большунова три победы в спринтах, шесть в гонках с раздельного старта и одна в масс-старте.

Как же Большунов голоден до побед! Не теряет азарта, даже бегая в селах

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5 комментариев
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Вот несмотря на его действия и высказывания, все равно мне очень хотелось бы видеть его на КМ.
Не хватает тех эмоций, которые дарят межд соревнования.
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Ответ Картоныч
А что не так его высказываниями и действиями?)
Не общечеловек. И в обстреле дома родителей не винит президента.... Ну т. е. РОССИЯНИН.
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Монстр! GOAT!
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