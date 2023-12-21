Александр Большунов выиграл 10 гонок из 10 на Кубке России в этом сезоне

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл все 10 гонок на Кубке России в текущем сезоне.

Сегодня он занял первое место в коньковой «разделке» на 15 км на этапе в Кирово-Чепецке. Он опередил ближайшего преследователя на 44,2 секунды, остальных – более чем на минуту.

В общей сложности на счету Большунова три победы в спринтах, шесть в гонках с раздельного старта и одна в масс-старте.

Как же Большунов голоден до побед! Не теряет азарта, даже бегая в селах