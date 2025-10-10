  • Спортс
Игнатьев про желание Кисляка претендовать на «Золотой мяч»: «Нужно поаплодировать. Многие просто играют и зарабатывают на жизнь, а он поставил сверхзадачу. Может стать классным игроком»

Борис Игнатьев похвалил Матвея Кисляка за желание побороться за «Золотой мяч».

«Нужно поаплодировать Кисляку, поставил перед собой высокую цель. Как правило, многие футболисты просто играют и зарабатывают деньги на жизнь, кто-то из любви к делу играет в футбол. А Кисляк поставил сверхзадачу. Теперь посмотрим, насколько его слова будут соответствовать делу.

На данный момент Кисляк прогрессирует, это заметно, динамика ощущается. Он может стать классным футболистом», – сказал экс-тренер сборной России.

Кисляк о целях: «Самая главная – уехать в Европу. Хочется играть в ЛЧ, попасть в номинанты на «Золотой мяч». Ну и выиграть чемпионство в ЦСКА»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Vseprosport
