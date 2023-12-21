Суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги и постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением»
Суд Европейского союза встал на сторону Суперлиги.
Суд постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением». Правила этих организаций относительно Суперлиги противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.
«Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любой новый межклубный футбольный проект, такой как Суперлига, должен быть предварительно одобрен ими, противоречат законодательству ЕС. Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях – незаконный.
В то же время суд отмечает, что правила ФИФА и УЕФА, касающиеся использования медиаправ, наносят ущерб европейским клубам, всем компаниям, работающим на медиарынках, и, в конечном счете, потребителям и телезрителям, не позволяя им наслаждаться новыми и потенциально инновационными или интересными соревнованиями», – говорится в решении суда.
Напомним, в 2021 году Коммерческий суда Мадрида встал на сторону «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», когда они потребовали прекратить дисциплинарные преследования за попытку организации Суперлиги Европы.
УЕФА в ответ потребовал отвода судьи Мануэля Руиса де Лары, но получил отказ. Союз оштрафовали и обязали компенсировать судебные издержки. Затем дело дошло до Европейского суда.
В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Теперь посмотрим как ФИФА и УЕФА будут пытаться напакостить тем, кто захочет вступить в Суперлигу )
Даёшь 38 класико за один год))
а) Действительно будет жить
б) Сделают несколько дивизионов и пригласят туда российские клубы - а это в теории возможно, ибо суперлига неподконтрольна УЕФА/ФИФА
"Суперлига объявила, что все матчи соревнования будут транслироваться бесплатно."
Я хочу чтоб были такие клубы как Байер, Звезда, Антверпен на виду хоть иногда
С супер лигой мне кажется они сгинут в пучину
В супер лиге сейчас бы не было Астон виллы и не было бы их второго места
Как по мне это действительно ужасный проект
Хотя ФИФА тоже не ангелы, но из двух зол выбираю фифа
Ссылку/ доказательство размести здесь - иначе это будет пустым балабольстом:))
Круто
ПЕРЕС В СОЛО 🔥🔥🔥🔥🔥
Я бы может тоже порадовался, но пока нет ничего у Супер лиги кроме рассказов что РМ и Барса получат по млрд евро. Это всё прекрасно и понимаю почему фаны Барсы и РМ на это дергают, но мне просто любителю футболу какая разница?
Но я что-то не уверен, что он сам, "в одиночку", "не посоветовавшись с десятками советчиков", решил все таки продавливать этот проект )
Ждем второй сезон)))