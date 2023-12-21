Суд Европейского союза встал на сторону Суперлиги.

Суд постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением». Правила этих организаций относительно Суперлиги противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

«Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любой новый межклубный футбольный проект, такой как Суперлига, должен быть предварительно одобрен ими, противоречат законодательству ЕС. Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях – незаконный.

В то же время суд отмечает, что правила ФИФА и УЕФА, касающиеся использования медиаправ, наносят ущерб европейским клубам, всем компаниям, работающим на медиарынках, и, в конечном счете, потребителям и телезрителям, не позволяя им наслаждаться новыми и потенциально инновационными или интересными соревнованиями», – говорится в решении суда.

Напомним, в 2021 году Коммерческий суда Мадрида встал на сторону «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», когда они потребовали прекратить дисциплинарные преследования за попытку организации .

УЕФА в ответ потребовал отвода судьи Мануэля Руиса де Лары, но получил отказ. Союз оштрафовали и обязали компенсировать судебные издержки. Затем дело дошло до Европейского суда.

В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и « ».

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