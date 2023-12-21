Суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги и постановил, что «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением»

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Суд Европейского союза встал на сторону Суперлиги.

Суд постановил, что  «ФИФА и УЕФА злоупотребляют доминирующим положением». Правила этих организаций относительно Суперлиги противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

«Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любой новый межклубный футбольный проект, такой как Суперлига, должен быть предварительно одобрен ими, противоречат законодательству ЕС. Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях – незаконный.

В то же время суд отмечает, что правила ФИФА и УЕФА, касающиеся использования медиаправ, наносят ущерб европейским клубам, всем компаниям, работающим на медиарынках, и, в конечном счете, потребителям и телезрителям, не позволяя им наслаждаться новыми и потенциально инновационными или интересными соревнованиями», – говорится в решении суда.

Напомним, в 2021 году Коммерческий суда Мадрида встал на сторону «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», когда они потребовали прекратить дисциплинарные преследования за попытку организации Суперлиги Европы.

УЕФА в ответ потребовал отвода судьи Мануэля Руиса де Лары, но получил отказ. Союз оштрафовали и обязали компенсировать судебные издержки. Затем дело дошло до Европейского суда.

В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона». 

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222 комментария
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Получается, Перес с Лапортой, стоявшие до конца и верившие в проект, оказались правы )

Теперь посмотрим как ФИФА и УЕФА будут пытаться напакостить тем, кто захочет вступить в Суперлигу )
+213
-24
+189
Учитывая какую дичь сейчас творят ФИФА и УЕФА (особенно новый формат ЛЧ, расширенный КЧМ и тд), то теперь я за Суперлигу
+173
-18
+155
Ответ Кирилл
Получается, Перес с Лапортой, стоявшие до конца и верившие в проект, оказались правы ) Теперь посмотрим как ФИФА и УЕФА будут пытаться напакостить тем, кто захочет вступить в Суперлигу )
Не прилетай сюда Лапорту, который сидел на двух стульях и не знал куда быстрее соскочить.
+165
-55
+110
В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

Даёшь 38 класико за один год))
+92
-4
+88
Будет смешно, если Суперлига
а) Действительно будет жить
б) Сделают несколько дивизионов и пригласят туда российские клубы - а это в теории возможно, ибо суперлига неподконтрольна УЕФА/ФИФА
+66
-11
+55
Ответ Усы Годзиллы
Не прилетай сюда Лапорту, который сидел на двух стульях и не знал куда быстрее соскочить.
Так-то Лапорта мог спокойно выйти из проекта, чтобы избежать возможных проблем у Барселоны в Еврокубках из-за "дела Негрейры", как это сделал Ювентус из-за финансовых махинаций, но остался до конца.
+55
-8
+47
... телеграм канал La Saeta Rubia сообщает:
"Суперлига объявила, что все матчи соревнования будут транслироваться бесплатно."
+44
-4
+40
Ответ Отец Абду
Учитывая какую дичь сейчас творят ФИФА и УЕФА (особенно новый формат ЛЧ, расширенный КЧМ и тд), то теперь я за Суперлигу
Ну супер лига ничем не лучше
Я хочу чтоб были такие клубы как Байер, Звезда, Антверпен на виду хоть иногда
С супер лигой мне кажется они сгинут в пучину
В супер лиге сейчас бы не было Астон виллы и не было бы их второго места
Как по мне это действительно ужасный проект
Хотя ФИФА тоже не ангелы, но из двух зол выбираю фифа
+58
-29
+29
Наконец-то мафию из УФифы приструнили немного, может быть под давлением суперлиги перестанут использовать игроков как расходный материал и ставить кучу бесполезных турниров/игр сборных, при этом проводя свои кубки в Катарах посреди сезонов топ лиг.
+27
-5
+22
Ответ Apotamkin
... телеграм канал La Saeta Rubia сообщает: "Суперлига объявила, что все матчи соревнования будут транслироваться бесплатно."
Да здравствует Юра, La Saeta Rubia и качество/скорость предоставляемой там информации
+20
0
+20
Ответ Усы Годзиллы
Не прилетай сюда Лапорту, который сидел на двух стульях и не знал куда быстрее соскочить.
О чем речь? Это когда Лапорта фифа поддерживал?
+31
-13
+18
Когда появились первые новости о Суперлиге, то я был против, но после того как ФИФА и УЕФА стали творить максимальную дичь с форматами турниров я болею за Суперлигу
+24
-9
+15
Ответ Усы Годзиллы
Не прилетай сюда Лапорту, который сидел на двух стульях и не знал куда быстрее соскочить.
Оттуда ты это взял про сидящего на двух стульях Лапорту..??…
Ссылку/ доказательство размести здесь - иначе это будет пустым балабольстом:))
+11
-1
+10
руководство Ювентуса лажануло выйдя из проекта, позорники, Аньелли на вас не хватает.
+10
0
+10
Ответ Apotamkin
... телеграм канал La Saeta Rubia сообщает: "Суперлига объявила, что все матчи соревнования будут транслироваться бесплатно."
Вот это поворот.
Круто
+11
-1
+10
Красота! Перес нагнул коррупционеров и теперь они забегают!
+28
-19
+9
СЮЮЮДАААААА 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
ПЕРЕС В СОЛО 🔥🔥🔥🔥🔥
+29
-20
+9
Те кто надрачивает на Супер Лигу. Давайте расскажите кто там будет играть? Это будет вместо всего футбола или вместо Еврокубков? По каким дням будут играть? Какой будет регламент? Как будут распределяться призовые? Как будут работать трансферы?
Я бы может тоже порадовался, но пока нет ничего у Супер лиги кроме рассказов что РМ и Барса получат по млрд евро. Это всё прекрасно и понимаю почему фаны Барсы и РМ на это дергают, но мне просто любителю футболу какая разница?
+15
-7
+8
Ответ mr Gadisov
Ну супер лига ничем не лучше Я хочу чтоб были такие клубы как Байер, Звезда, Антверпен на виду хоть иногда С супер лигой мне кажется они сгинут в пучину В супер лиге сейчас бы не было Астон виллы и не было бы их второго места Как по мне это действительно ужасный проект Хотя ФИФА тоже не ангелы, но из двух зол выбираю фифа
Суперлига предлагает себя как альтернатива еврокубкам, а не нац чемпионатам. И Звезда там будет
+9
-1
+8
Ответ Надоело париться в бане
Будет смешно, если Суперлига а) Действительно будет жить б) Сделают несколько дивизионов и пригласят туда российские клубы - а это в теории возможно, ибо суперлига неподконтрольна УЕФА/ФИФА
Кто не в курсе, Суперлигу организовали специально, что вернуть российские клубы в европейский футбол. Только тсс, никому не говорите, инфа засекречена
+7
0
+7
Ответ Мирзоанис Якубов
Комментарий скрыт
Перес, конечно, один из величайших президентов в истории футбола - с этим я спорить даже не стану.

Но я что-то не уверен, что он сам, "в одиночку", "не посоветовавшись с десятками советчиков", решил все таки продавливать этот проект )
+10
-3
+7
Ответ Apotamkin
... телеграм канал La Saeta Rubia сообщает: "Суперлига объявила, что все матчи соревнования будут транслироваться бесплатно."
Чистый популизм. На первых правах максимум - чтобы завлечь аудиторию.
+7
-1
+6
Ответ Надоело париться в бане
Будет смешно, если Суперлига а) Действительно будет жить б) Сделают несколько дивизионов и пригласят туда российские клубы - а это в теории возможно, ибо суперлига неподконтрольна УЕФА/ФИФА
и кто с ними будет играть?🤔
+10
-4
+6
Ответ Кирилл
Так-то Лапорта мог спокойно выйти из проекта, чтобы избежать возможных проблем у Барселоны в Еврокубках из-за "дела Негрейры", как это сделал Ювентус из-за финансовых махинаций, но остался до конца.
хейтеры они в африке хейтеры
+11
-6
+5
Ответ v.belorussky
В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона». Даёшь 38 класико за один год))
ну учитывая поток идиотских инициатив фифа,по типу большого клубного ЧМ летом,скоро их будет явно больше
+6
-1
+5
Как неудачно для чифиркина получилось, мафиозник Перес поводил по губам мафиозникам из УЕФА и ФИФА.

Ждем второй сезон)))
+8
-3
+5
Ответ Усы Годзиллы
Пустое балабольство - это как раз к Лапорте. Берёшь, и пальчиками своими вбиваешь "Барселона собирается выйти из Суперлиги" Таких новостей полно. это и называется сидеть на 2 стульях
Не вышла же. Ты хочешь всю славу приписать Пересу,да и пожалуйста)
+6
-1
+5
Ответ Надоело париться в бане
Будет смешно, если Суперлига а) Действительно будет жить б) Сделают несколько дивизионов и пригласят туда российские клубы - а это в теории возможно, ибо суперлига неподконтрольна УЕФА/ФИФА
В Баскетболе уже давно существует суперлига. И ничего не помешало этой суперлиге исключить из числа участников, основателя этой суперлиги - ЦСКА, после 24 февраля. Хватит находиться в иллюзиях
+4
0
+4
Ответ Оригинальный Ник
Я не знаю, сколько миллиардов отвалил Перес еврочинушам, какие выкрутасы делал у них под столом, но это позор. Узурпация власти богатеями ни к чему хорошему не приведёт
Ты в споре одних богатеев с другими богатеями, которые уже узурпировали власть, выбрал вторых и теперь обвиняешь первых в попытке узурпировать власть. Забавно.
+4
0
+4
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
+6
-2
+4
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