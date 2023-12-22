«Реал» возглавил таблицу Ла Лиги, опередив «Жирону» благодаря личной встрече. «Барса» отстает на 7 очков

«Реал» возглавил таблицу Ла Лиги.

Команда тренера , играя в меньшинстве, обыграла «Алавес» (1:0) в матче 18-го тура .

Мадридский клуб вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 баллов в 18 матчах.

« », которая занимает вторую строчку, также имеет в активе 45 очков, но в личной встрече команда проиграла « », за счет чего мадридцы возглавили таблицу.

« » располагается на третьей позиции в таблице, набрав 38 очков в 18 играх. На четвертом месте находится « », который имеет на счету 35 баллов в 17 матчах.

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