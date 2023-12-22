«Реал» возглавил таблицу Ла Лиги, опередив «Жирону» благодаря личной встрече. «Барса» отстает на 7 очков
«Реал» возглавил таблицу Ла Лиги.
Команда тренера Карло Анчелотти, играя в меньшинстве, обыграла «Алавес» (1:0) в матче 18-го тура Ла Лиги.
Мадридский клуб вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 баллов в 18 матчах.
«Жирона», которая занимает вторую строчку, также имеет в активе 45 очков, но в личной встрече команда проиграла «Реалу», за счет чего мадридцы возглавили таблицу.
«Барселона» располагается на третьей позиции в таблице, набрав 38 очков в 18 играх. На четвертом месте находится «Атлетико», который имеет на счету 35 баллов в 17 матчах.
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Как же бомбит у фанатов барсы и меськи 🤣🤣🤣🔥🔥🔥🔥
И стоит отметить с 80 по 90 минуту у Реала происходит магия на поле. Переворачивают игру.
Лорд Васкес , спасибо за предновогодний подарок )
Первый каталонский тоже молодцы
Но Реал все-таки владелец ЛЛ поэтому без шансов для всех)
Лидер чемпионата - Реал Мадрид
Лучший бомбардир - Джуд Беллингем
Лучший ассистент - Тони Кроос
👑☝🏻
Повезло в конце матча, 3 очка есть и ладно.
Надеюсь Родриго просто тянул время в конце и это не травма.
😂😂😂
1. первый мадридский
2. первый каталонский
3. второй каталонский
4. второй мадридский.