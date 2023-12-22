«Реал» возглавил таблицу Ла Лиги, опередив «Жирону» благодаря личной встрече. «Барса» отстает на 7 очков

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Жирона Футбол

«Реал» возглавил таблицу Ла Лиги.

Команда тренера Карло Анчелотти, играя в меньшинстве, обыграла «Алавес» (1:0) в матче 18-го тура Ла Лиги.

Мадридский клуб вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 45 баллов в 18 матчах.

«Жирона», которая занимает вторую строчку, также имеет в активе 45 очков, но в личной встрече команда проиграла «Реалу», за счет чего мадридцы возглавили таблицу.

«Барселона» располагается на третьей позиции в таблице, набрав 38 очков в 18 играх. На четвертом месте находится «Атлетико», который имеет на счету 35 баллов в 17 матчах.

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40 комментариев
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Короли как всегда на характере! С красной в гостях вырвать победу, лучшие! Hala Madrid!
Как же бомбит у фанатов барсы и меськи 🤣🤣🤣🔥🔥🔥🔥
+41
-4
+37
Это конечно жёстко! Кто-то писал на мажорной ноте! С трудностями, с абсолютно тупым удалением, но всё таки победа! И лидерство в чемпионате! Как я орал! Васкес 👍💪👏💥 Это такие нервы надо иметь! Посидеть можно!
+23
-1
+22
Что там мерзкий тебас написал в уголочке трансляции? Выйди и заслужи на поле? Вышли, в меньшинстве, заслужили. А ты плешивая рыба себе премию за счёт Алавеса выпиши. Да и за счет бчк, чего уж там
+19
-1
+18
Уйти перед новым годом победителями молодцы. Реал хорош.
И стоит отметить с 80 по 90 минуту у Реала происходит магия на поле. Переворачивают игру.
+18
-4
+14
Ригоберка что то там писал на ветке, интересно, что у него щас с лицом?
+11
0
+11
Я чуть не заплакал после гола. Держусь
+13
-3
+10
Ответ Yubaba
Я чуть не заплакал после гола. Держусь
Реакция Вальверде во время празднования была шикарна. Джуд пытался его успокоить, а тот продолжал от радости по газону дубасить. Лучшие.
+10
0
+10
Короли уходят в Новый год на законном 1 месте!👑🤍
+11
-2
+9
Браво Мадрид , в таких матчах куются чемпионства.
Лорд Васкес , спасибо за предновогодний подарок )
+11
-2
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Хозяин на своём законном месте
Первый каталонский тоже молодцы
Но Реал все-таки владелец ЛЛ поэтому без шансов для всех)
+11
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+9
Это была чемпионская победа! На характере.💪
+10
-1
+9
Ответ scaryclown/
РС с Захаряном сдал конечно,видно что не уровень ЛаЛиги. ну а в Жирону не верится,топ4 будет успехом,а Барса прибавит и возьмет титул очередной,уверены.
Барсе обязательно нужно прибавлять,иначе могут вылететь из топ 5)
+7
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+7
Зачем упомянули про отставание середняка на 7 очков?
+7
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+7
Если бы не каталонские ручные судейки,Реал опережал бы на 15 очков!
+7
0
+7
В меньшинстве Реал был невероятен, лучшее выступление в сезоне!
+6
0
+6
Барсучье рыдает)))
+7
-1
+6
Судья как ни старался, Реал все равно победил! Хала Мадрид!
+7
-1
+6
Ла Лига:

Лидер чемпионата - Реал Мадрид
Лучший бомбардир - Джуд Беллингем
Лучший ассистент - Тони Кроос

👑☝🏻
+6
0
+6
Реал зимний чемпион. С кучей травм. Молодцы.
+6
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+5
Будет тяжелая борьба Реала с Жироной. А бчк будет бороться за место в ЛЕ
+5
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+5
Характер - неотъемлемая часть Мадрида. Вот за эту и люблю эту команду, как бы не складывались дела на поле, эти парни всегда могут перевернуть исход матча в свою пользу.
+5
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+5
Дело Рамоса живет! 💪🏽
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Ответ Сикарио
Барсучье рыдает)))
У них так бомбануло, что раздел "чемпионат Испании" накрылся
+4
0
+4
Ответ mr kovalsky
Ригоберка что то там писал на ветке, интересно, что у него щас с лицом?
В "молочке", как обычно)
+5
-1
+4
это Реал Мадрид 🤍
+3
0
+3
Начо идиот, зачем так лететь на игрока, момент даже не опасный. Уже не первый раз так подводит команду. Взбесил нереально.
Повезло в конце матча, 3 очка есть и ладно.
Надеюсь Родриго просто тянул время в конце и это не травма.
+3
0
+3
Ответ scaryclown/
РС с Захаряном сдал конечно,видно что не уровень ЛаЛиги. ну а в Жирону не верится,топ4 будет успехом,а Барса прибавит и возьмет титул очередной,уверены.
Да ты реально 🤡🤡🤡
😂😂😂
+3
0
+3
Классика...

1. первый мадридский
2. первый каталонский
3. второй каталонский
4. второй мадридский.
+4
-1
+3
Безумно важная победа. В таких тяжёлых матчах проявляется чемпионский характер. Начо явно не в себе, и очень жалко Родриго. С парой Браим-Хоселу в долгую ловить нечего
+4
-1
+3
Это было настоящее Рождественское Чудо.)))
+2
0
+2
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