«Наполи» готов присоединиться к Суперлиге и поучаствовать в ее организации (ANSA)

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Суперлига Европы Футбол

«Наполи» готов присоединиться к проекту Суперлиги.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу нового турнира, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». 

По информации ANSA, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис положительно воспринял новость о решении суда. Он готов участвовать в диалоге с другими крупными европейскими клубами, чтобы совместно развивать проект.

Отмечается, что Де Лаурентис несколько раз заявлял, что поддерживает Суперлигу как альтернативный турнир с меритократическими критериями.

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65 комментариев
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Напоминает пес и фифа. У фифа больше всего лицензий, а у пес манблю, манред, Лондон фк и реал, барса и наполи)
+96
-2
+94
Впервые в истории из пары 1/8 ЛЧ Наполи-Барселона в 1/4 не выйдет никто
+69
-7
+62
Интер и Рома высказались против.

пока что публично за суперлигу высказались 4 отщепенца: Реал, Барса, Наполи и Пари НН.
+45
-3
+42
Ответ el ruso guapo
Напоминает пес и фифа. У фифа больше всего лицензий, а у пес манблю, манред, Лондон фк и реал, барса и наполи)
pes все с любыми манблю и фк лондонами был лучше фифы
+55
-14
+41
А говорили, что никто не захочет в Суперлигу )
+36
-14
+22
Ответ el ruso guapo
Напоминает пес и фифа. У фифа больше всего лицензий, а у пес манблю, манред, Лондон фк и реал, барса и наполи)
Иронично, что ни PES, ни FIFA больше не существуют
+17
-1
+16
Ответ Виктор Майоров
Интер и Рома высказались против. пока что публично за суперлигу высказались 4 отщепенца: Реал, Барса, Наполи и Пари НН.
Бешикташ, Фенербахче и Галатасарай за Суперлигу
+18
-2
+16
Ответ Кирилл
А говорили, что никто не захочет в Суперлигу )
Сразу вспомнил начало нулевых, когда ФИБА тоже говорила, что никто не захочет в Суперлигу УЛЕБ. Ситуация другая, конечно, но всякое может быть. В итоге, кто лучшие коммерческие условия предложит на дистанции, тот со временем и перетянет на себя лидерство. Посмотрим, как получится)
+11
-2
+9
Ответ Roman
Бешикташ, Фенербахче и Галатасарай за Суперлигу
Црвена Звезда, Стяуа, Копенгаген, Олимпиакос, Янг Бойз тоже
+9
-1
+8
Ответ Виктор Майоров
Интер и Рома высказались против. пока что публично за суперлигу высказались 4 отщепенца: Реал, Барса, Наполи и Пари НН.
Группа смерти для Барселоны 😅
+13
-5
+8
Ответ Roman
Бешикташ, Фенербахче и Галатасарай за Суперлигу
Они все и так в Süper Lig.
+7
0
+7
участие Де Лаурентиса в этой авантюре не удивляет))
+11
-4
+7
я вообще не понимаю в чем проблема клубы это самостоятельные единицы которые могут что хотят то и делать , хотят пусть в уефа будут хотят пусть в лч играют , хотят в суперлиге
+9
-2
+7
Ответ el ruso guapo
Напоминает пес и фифа. У фифа больше всего лицензий, а у пес манблю, манред, Лондон фк и реал, барса и наполи)
Почему то всегда с братьями рубились в пса с детства, несмотря на исковерканные названия, эмблемы и формы. Сколько пытались играть фифа, было не то, не знаю почему
+7
-1
+6
Первые сезоны будут для раскачки, а потом, если публике зайдет продукт, то и топы будут подтягиваться. Поживем-увидим!
+14
-8
+6
Ответ Виктор Майоров
Интер и Рома высказались против. пока что публично за суперлигу высказались 4 отщепенца: Реал, Барса, Наполи и Пари НН.
У Пари НН может получиться проскользнуть под шумок. Подумают что это французский Пари.
+6
0
+6
Ответ Хызыр
Почему то всегда с братьями рубились в пса с детства, несмотря на исковерканные названия, эмблемы и формы. Сколько пытались играть фифа, было не то, не знаю почему
пес футбол напоминает куда больше. фифа-это про пинг-понг
+6
-1
+5
Ответ Ollala
3 клуба есть. Осталось найти всего лишь 61 клуб
Пари НН. Ещё 60
+4
0
+4
Все правильно,подальше от кубка италии и всяких фрозиноне
+7
-3
+4
Ответ Влад Безруков
Впервые в истории из пары 1/8 ЛЧ Наполи-Барселона в 1/4 не выйдет никто
Сыграют вничью 2 раза и вылетят в суперлигу.
+3
0
+3
Ну два старых мафиози, по-любому поддержат друг друга )).
+3
-1
+2
Потом будут разбегаться как тараканы после включения света))
+8
-6
+2
Де Лаурентис опу даст за деньги))
+4
-2
+2
С Наполи все более-менее понятно , главное , чтобы Фрозиноне было готово , с которым они позавчера на Кубок Италии играли !
+1
0
+1
ыы
ну ктото должен кокс возить
+1
0
+1
А Наполи возьмут? Последний матч от аутсайдера отлетели 0-4 дома..
+1
0
+1
Ответ Roman
Бешикташ, Фенербахче и Галатасарай за Суперлигу
Все клубы банкроты за Суперлигу. Кто бы сомневался)
+1
0
+1
Ответ Розе Ротенбергино
А Зенит не хочет?)
Там сначала нужно поставить спонсором газпром, чтобы жеребили европейских днарей в подгруппу к ним + поставить президентом суперлиги кого-то из бывших президентов зенита.
У них работает только так
+1
0
+1
в очередь за пари нн
+1
0
+1
Ответ Кирилл
А говорили, что никто не захочет в Суперлигу )
Пари НН хочет.
+1
0
+1
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