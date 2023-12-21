«Наполи» готов присоединиться к проекту Суперлиги.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу нового турнира, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».

По информации ANSA, президент неаполитанского клуба положительно воспринял новость о решении суда. Он готов участвовать в диалоге с другими крупными европейскими клубами, чтобы совместно развивать проект.

Отмечается, что Де Лаурентис несколько раз заявлял, что поддерживает Суперлигу как альтернативный турнир с меритократическими критериями.

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