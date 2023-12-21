«Наполи» готов присоединиться к Суперлиге и поучаствовать в ее организации (ANSA)
«Наполи» готов присоединиться к проекту Суперлиги.
Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу нового турнира, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
По информации ANSA, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис положительно воспринял новость о решении суда. Он готов участвовать в диалоге с другими крупными европейскими клубами, чтобы совместно развивать проект.
Отмечается, что Де Лаурентис несколько раз заявлял, что поддерживает Суперлигу как альтернативный турнир с меритократическими критериями.
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пока что публично за суперлигу высказались 4 отщепенца: Реал, Барса, Наполи и Пари НН.
ну ктото должен кокс возить
У них работает только так