Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Шанаева и Дрозд покажут ритм-танцы
21 декабря на чемпионате России по фигурному катанию пройдет ритм-танец.
Чемпионат России по фигурному катанию-2024
Челябинск
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
София Качушкина – Марк Волков
Ксения Краусова – Даниил Корочкин
Варвара Курносенко – Федор Варламов
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Александра Прокопец – Александр Васькович
Дарья Савкина – Александр Вахнов
Александра Степанова – Иван Букин
Софья Тютюнина – Матвей Грачев
Полина Усова – Михаил Антонов
Ирина Хавронина – Девид Нарижный
Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
Софья Шевченко – Андрей Ежлов
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске
Полный расклад по чемпионату России: что изменилось у фигуристов за год?
Хотя выше Базиных их всё равно не поставят, очередь соблюдают. Победители известны.