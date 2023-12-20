Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Шанаева и Дрозд покажут ритм-танцы

21 декабря на чемпионате России по фигурному катанию пройдет ритм-танец.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

– Марк Волков

Ксения Краусова – Даниил Корочкин

Варвара Курносенко – Федор Варламов

– Даниил Горелкин

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Александра Прокопец –

Дарья Савкина –

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– Матвей Грачев

Полина Усова – Михаил Антонов

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– Андрей Ежлов

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске

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