Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Шанаева и Дрозд покажут ритм-танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду чемпионат России Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Павел Дрозд Софья Шевченко Александр Вахнов Елизавета Худайбердиева Елизавета Шанаева Девид Нарижный Софья Тютюнина Екатерина Миронова Евгений Устенко Александр Васькович Ирина Хавронина Марк Волков Софья Леонтьева Даниил Горелкин София Качушкина Тимур Бабаев-Смирнов Матвей Грачев Александра Прокопец Федор Варламов Варвара Курносенко Варвара Жданова Полина Усова Михаил Антонов Андрей Ежлов Ксения Краусова Даниил Корочкин Дарья Савкина Фигурное катание

21 декабря на чемпионате России по фигурному катанию пройдет ритм-танец.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

София Качушкина – Марк Волков

Ксения Краусова – Даниил Корочкин

Варвара Курносенко – Федор Варламов

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Александра Прокопец – Александр Васькович

Дарья Савкина – Александр Вахнов

Александра СтепановаИван Букин

Софья Тютюнина – Матвей Грачев

Полина Усова – Михаил Антонов

Ирина ХавронинаДевид Нарижный

Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин

Елизавета ШанаеваПавел Дрозд

Софья Шевченко – Андрей Ежлов

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске

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6 комментариев
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Удачи Ирине и Девиду.
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Самый неинтересный вид, к большому сожалению. Постановки (особенно РТ) в этом сезоне просто мрак. Только у пары Хавронина-Нарижный приличные постановки.
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Всем удачи, хотя, есть ощущение, что тут всё достаточно предсказуемо, скорее всего расставят по ранжиру, наверно. Но посмотрим. Надеюсь, будут яркие прокаты.
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У меня и с ВПН этот "сайт 1 канала" не показывает. Ну, намудрили в этом году с трансой..
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Удачи Ирине и Девиду!
Хотя выше Базиных их всё равно не поставят, очередь соблюдают. Победители известны.
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Ответ letochka
У меня и с ВПН этот "сайт 1 канала" не показывает. Ну, намудрили в этом году с трансой..
сайт там глючный да, но зачем ВПН?
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