Тренер Ирана про 1:2 с Россией: «Интересный матч в плане тактики. Было нелегко играть на таком большом стадионе. Хорошая тренировка перед ЧМ»
Тренер Ирана подвел итоги матча с Россией (1:2).
«Считаю, что прошедший матч был интересен с точки зрения тактики. Поздравляю Россию с победой. Наши игроки выложились по полной. Нам было нелегко играть на таком большом стадионе, с учетом, что стадион поддерживал соперника.
У нас был хороший шанс забить гол во втором тайме. После перерыва мы проявили себя хорошо. Но все равно получили второй мяч в наши ворота.
Но это все равно хороший опыт, хорошая тренировка в преддверии чемпионата мира. Как тренер я удовлетворен этим опытом», – сказал Амир Галенои.
Как вам дерби?22563 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости