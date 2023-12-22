«Детройт» в четверг проиграл дома «Юте» со счетом 111:119.

Поражение стало 25-м подряд, команда остановилась в шаге от повторения антирекорда .

« » в сезоне-10/11 и « » в сезоне-13/14 проигрывали по 26 раз подряд. Худшая серия в истории лиги в исполнении «Сиксерс» (28) растянулась на 2 сезона (14/15 и 15/16).

Под занавес встречи болельщики на арене в скандировали «Продай команду». Послание было адресовано владельцу клуба .

В субботу «Пистонс» сыграют против «Бруклина».