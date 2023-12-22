«Детройт» проиграл 25-й раз подряд, остановившись в шаге от повторения антирекорда НБА

Теги Кливленд Детройт Филадельфия НБА Баскетбол - видео Юта Том Горс Баскетбол

«Детройт» в четверг проиграл дома «Юте» со счетом 111:119.

Поражение стало 25-м подряд, команда остановилась в шаге от повторения антирекорда НБА.

«Кливленд» в сезоне-10/11 и «Филадельфия» в сезоне-13/14 проигрывали по 26 раз подряд. Худшая серия в истории лиги в исполнении «Сиксерс» (28) растянулась на 2 сезона (14/15 и 15/16).

Под занавес встречи болельщики на арене в Детройте скандировали «Продай команду». Послание было адресовано владельцу клуба Тому Горсу.

В субботу «Пистонс» сыграют против «Бруклина».

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5 комментариев
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Бруклин, не дай Бог, вы профуфыкаете усилия этих 25 команд, которые так старательно закапывали Пистонс на рекорд. Мир ждет рекорда и Мир запишет вас в преступники на уровне Гитлера, если вы облажаетесь! :))
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Молодцы парни!
Поставили цель - установить рекорд и идут к ней несмотря ни на что)
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Парни, поднажмите - ещё два и рекорд ☝️
Обидно остаться в шаге, и тупо не превзойти ☝️🧐🤬
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Ответ Daishi
Бруклин, не дай Бог, вы профуфыкаете усилия этих 25 команд, которые так старательно закапывали Пистонс на рекорд. Мир ждет рекорда и Мир запишет вас в преступники на уровне Гитлера, если вы облажаетесь! :))
там 2 матча с Нетс подряд будут на рекорд. Так сказать решающие, Юта сегодня смогла осталось дело за Нетс. Верим что всё удастся и будет не только повторение рекорда, но и что его превзойдет команда из города моторов.)))
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Ай да Монти, ай да лысый шарлатан
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