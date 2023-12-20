Лыжи. Кубок России. Большунов, Червоткин, Мальцев, Якимушкин, Коростелев, Порошкин, Ардашев выступят в коньковой «разделке»

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Кубок России Андрей Ларьков Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Александр Гребенько Андрей Краснов Дмитрий Жуль Иван Горбунов Виктор Жуль Савелий Коростелев Лыжи

21 декабря на Кубке России в Кирово-Чепецке пройдет мужская коньковая «разделка».

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Мужчины

15 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 12:30 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь. 

Старт-лист 

109. Андрей Краснов

128. Виктор Жуль

133. Александр Терентьев

135. Александр Гребенько

137. Дмитрий Жуль

139. Андрей Собакарев

140. Андрей Ларьков

142. Евгений Белов

145. Денис Спицов

146. Иван Горбунов

147. Андрей Мельниченко 

148. Иван Якимушкин 

149. Артем Мальцев

150. Сергей Ардашев

151. Илья Порошкин 

152. Алексей Червоткин 

153. Савелий Коростелев

154. Александр Большунов

Полный старт-лист здесь. 

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