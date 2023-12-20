Лыжи. Кубок России. Большунов, Червоткин, Мальцев, Якимушкин, Коростелев, Порошкин, Ардашев выступят в коньковой «разделке»

21 декабря на Кубке России в Кирово-Чепецке пройдет мужская коньковая «разделка».

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Мужчины

15 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 12:30 по московскому времени. Прямая трансляция – здесь.

Старт-лист

109.

128.

133.

135. Александр Гребенько

137.

139.

140.

142.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

Полный старт-лист здесь.