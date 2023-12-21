АПЛ против Суперлиги: «Продолжаем отвергать любые подобные концепции. Футбол процветает благодаря конкуренции, давнему соперничеству и ритуалам»

АПЛ выступила против Суперлиги Европы.

«Постановление [суда ЕС] не одобряет так называемую , и Премьер-лига по-прежнему отвергает любые подобные концепции.

Болельщики жизненно важны для футбола, и они многократно заявляли о своем несогласии с «отколовшимся» соревнованием, которое разрывает связь между национальным и европейским футболом.

Премьер-лига подтверждает свою приверженность четким принципам открытой конкуренции, которые лежат в основе успеха внутренних и международных клубных соревнований.

Футбол процветает благодаря конкуренции, создаваемой принципом повышения и понижения в классе, ежегодной квалификации на международные турниры по заслугам в национальных лигах и кубках, а также благодаря давнему соперничеством и ритуалам, в том числе выходным, отведенным для национального футбола.

Эти принципы закреплены в Хартии владельцев клубов Премьер-лиги, представленной в июне 2022 года, которая направлена на повышение коллективной силы и конкурентоспособности Лиги в наилучших интересах игры в целом.

С 2021 года Премьер-лига, наряду с другими футбольными организациями, также укрепила свои правила и управление в этой области.

Премьер-лига продолжит вести открытый и конструктивный диалог со всеми соответствующими футбольными заинтересованными сторонами о том, как наилучшим образом защитить и усилить взаимодополняющий баланс внутреннего и международного клубного футбола», – говорится в заявлении .

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