АПЛ против Суперлиги: «Продолжаем отвергать любые подобные концепции. Футбол процветает благодаря конкуренции, давнему соперничеству и ритуалам»
АПЛ выступила против Суперлиги Европы.
«Постановление [суда ЕС] не одобряет так называемую Суперлигу Европы, и Премьер-лига по-прежнему отвергает любые подобные концепции.
Болельщики жизненно важны для футбола, и они многократно заявляли о своем несогласии с «отколовшимся» соревнованием, которое разрывает связь между национальным и европейским футболом.
Премьер-лига подтверждает свою приверженность четким принципам открытой конкуренции, которые лежат в основе успеха внутренних и международных клубных соревнований.
Футбол процветает благодаря конкуренции, создаваемой принципом повышения и понижения в классе, ежегодной квалификации на международные турниры по заслугам в национальных лигах и кубках, а также благодаря давнему соперничеством и ритуалам, в том числе выходным, отведенным для национального футбола.
Эти принципы закреплены в Хартии владельцев клубов Премьер-лиги, представленной в июне 2022 года, которая направлена на повышение коллективной силы и конкурентоспособности Лиги в наилучших интересах игры в целом.
С 2021 года Премьер-лига, наряду с другими футбольными организациями, также укрепила свои правила и управление в этой области.
Премьер-лига продолжит вести открытый и конструктивный диалог со всеми соответствующими футбольными заинтересованными сторонами о том, как наилучшим образом защитить и усилить взаимодополняющий баланс внутреннего и международного клубного футбола», – говорится в заявлении АПЛ.
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Через пару часов клубы начали откалываться, ещё через пару часов АПЛ нагнула их всех. И в течение дня энтузиастов прям осталось Реал с Барсой, и Наполи вот присоединился. Ну там президент сумасшедший.
То есть они даже коалицию не создали, чтоб твёрдо и чётко вместе держаться. Как они с таким уровнем организации могут строить горизонт планирования дольше, чем на 2 дня? Когда это все планируется? В 2025? Ну удачи.
Ощущение, что он просто по фану за любой движ всегда
российские глоры Реала - за
интересно, чьё мнение важнее?)
Но. Допустим, что "Суперлига" 100% откосплеит правила попадания в ЛЧ, но скажет, что призовые будут в 3 раза больше, плюс все клубы получат дикие подъемные. Мне просто интересно, как поведут себя и клубы, и УЕФА