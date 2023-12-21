АПЛ против Суперлиги: «Продолжаем отвергать любые подобные концепции. Футбол процветает благодаря конкуренции, давнему соперничеству и ритуалам»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Суперлига Европы Футбол

АПЛ выступила против Суперлиги Европы.

«Постановление [суда ЕС] не одобряет так называемую Суперлигу Европы, и Премьер-лига по-прежнему отвергает любые подобные концепции.

Болельщики жизненно важны для футбола, и они многократно заявляли о своем несогласии с «отколовшимся» соревнованием, которое разрывает связь между национальным и европейским футболом.

Премьер-лига подтверждает свою приверженность четким принципам открытой конкуренции, которые лежат в основе успеха внутренних и международных клубных соревнований.

Футбол процветает благодаря конкуренции, создаваемой принципом повышения и понижения в классе, ежегодной квалификации на международные турниры по заслугам в национальных лигах и кубках, а также благодаря давнему соперничеством и ритуалам, в том числе выходным, отведенным для национального футбола.

Эти принципы закреплены в Хартии владельцев клубов Премьер-лиги, представленной в июне 2022 года, которая направлена на повышение коллективной силы и конкурентоспособности Лиги в наилучших интересах игры в целом.

С 2021 года Премьер-лига, наряду с другими футбольными организациями, также укрепила свои правила и управление в этой области.

Премьер-лига продолжит вести открытый и конструктивный диалог со всеми соответствующими футбольными заинтересованными сторонами о том, как наилучшим образом защитить и усилить взаимодополняющий баланс внутреннего и международного клубного футбола», – говорится в заявлении АПЛ.

Министерство cпорта Великобритании представит законопроект, запрещающий клубам участвовать в турнирах вроде Суперлиги

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71 комментарий
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Так это и есть конкуренция и соперничество.
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Спортс, вы до последнего не будете писать, что Наполи дал согласие на участие в Суперлиге?
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Ответ 113k
Суперлига- это пример монополии, на которую опять все ведутся.
Пример монополии как раз УЕФА, а появление Суперлиги будет примером конкуренции.
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Футбол процветает благодаря конкуренции, поэтому конкуренцию мы зарубим на корню.
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Как уже говорилось много раз - АПЛ и есть суперлига.
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Ответ CyberUnited
Как уже говорилось много раз - АПЛ и есть суперлига.
Все верно. В Англии наверно вообще недоумевают чего эти все бухтят. АПЛ с каждым годом все сильнее, богаче и масштабнее. Все звёзды там. Лучшие тренеры приезжают каждый сезон. Тот же Сарри вообще жалеет, что ушел из Челси в свое время. Так что английским клубам не нужна Суперлига. Она уже давно у них есть
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При чем смешно, как это все развивается. То есть, что в тот раз они ночью объявили, к утру уже все разбежались, что сегодня. Новость: суд нагнул Фифа и Уефа. Все такие: сюююдаа, нааа, получайте клятые монополисты.
Через пару часов клубы начали откалываться, ещё через пару часов АПЛ нагнула их всех. И в течение дня энтузиастов прям осталось Реал с Барсой, и Наполи вот присоединился. Ну там президент сумасшедший.
То есть они даже коалицию не создали, чтоб твёрдо и чётко вместе держаться. Как они с таким уровнем организации могут строить горизонт планирования дольше, чем на 2 дня? Когда это все планируется? В 2025? Ну удачи.
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Ответ Homelender_666
Спортс, вы до последнего не будете писать, что Наполи дал согласие на участие в Суперлиге?
Спортц перепечатывает новости из твиттера Романо, поэтому, пока там не появится, тут не ждите.
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Ответ Любезный Коссутий
Спортц перепечатывает новости из твиттера Романо, поэтому, пока там не появится, тут не ждите.
Они публикую инсайды желтушника Карпова. Так что их не волнует источник.
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Ответ Homelender_666
Спортс, вы до последнего не будете писать, что Наполи дал согласие на участие в Суперлиге?
Де Лаурентис вообще приколист
Ощущение, что он просто по фану за любой движ всегда
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ритуалы это деньги арабов
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Может сделать рекурсию? Забанить футбольную федерацию Англии за вмешательство в дела Лиги?
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немцы, англичане и французы высказались против Суперлиги

российские глоры Реала - за

интересно, чьё мнение важнее?)
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Ответ Влад Безруков
Футбол процветает благодаря конкуренции, поэтому конкуренцию мы зарубим на корню.
Как раз в АПЛ самая что ни на есть настоящая конкуренция
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Всё против шоулиги, только комментаторы спотса, котором пофиг на команду за которую болеют, пофиг на его историю и место в нац. чемпионате. Просто хотим больше "топ" матчей
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий скрыт
дай угадаю, фан Реала? 😂😂😂
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Красавчики,не сдавайтесь
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Румменигге все правильно сказал про этих испанских мошонников
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АПЛ и есть готовая Суперлига. У них всё хорошо. Зачем им конкуренты?
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Ответ Homelender_666
Спортс, вы до последнего не будете писать, что Наполи дал согласие на участие в Суперлиге?
Их мафиознику главное где бобла больше дадут
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Ответ Homelender_666
Спортс, вы до последнего не будете писать, что Наполи дал согласие на участие в Суперлиге?
А тебя не смущает,что та же Бавария отказалась
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Ответ Ophiomorph
Пример монополии как раз УЕФА, а появление Суперлиги будет примером конкуренции.
Какого рода конкуренции. С уефой что ли? Будто Перес лучше. Поди уже ждешь как Фло спустит бонусный лярд на Мбаппе. Вот она конкуренция)
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Ответ Любезный Коссутий
а что он сказал? есть ссылка?
https://www.sports.ru/football/person/karl-heinz-rummenigge/
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у чиновников один ритуал - держаться зубами за бабло...
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Да да, финансовый файрплэй именно для конкуренции был введён.
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Ответ Адепт Суперлиги
Если все итальянские и испанские топы объединятся вместе, забрав ещё несколько французских середняков, типа монако и марселя (хотя псж может тоже переметнуться, чм уже провели, французские опоссумы и кефир им больше не нужен), то эта объединенная Суперлига значительную аудиторию Апл перетянет, и в итоге, почуяв отток бабла, америкоские и арабские владельцы клубов АПл, наплевав на все хартии и консервативных болел, с радостью прислединятся к Пересу и ко и построят новый, великий футбольный мир!
Да вы что такое пишете? Разве такое можно представить в консервативной Англии? Вы мне еще скажите что когда-то мэром Лондона будет пакистанец, а премьер министром индус…
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Ответ Puyol Carles
В плей офф лч 4 клуба из испании и только 2 из апл. В этом году не будешь смотреть?
А что у нас только этот сезон имеет значение ? Или прошлые тебе просто неудобны, когда англичан был больше, а от Испании уже давно один Реал отдувается. Не забывай, сколько раз английские клубы за последнее время выходили в финал. Да и даже в нынешнем не самом удачном сезоне есть Ман Сити, который дорогого стоит.
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Ответ Ophiomorph
Пример монополии как раз УЕФА, а появление Суперлиги будет примером конкуренции.
какое место занять в своей лиге чтоб попасть в лч а какое в супер лигу ?
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Ответ #SharkTeam
Румменигге все правильно сказал про этих испанских мошонников
а что он сказал? есть ссылка?
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Во-первых АПЛ и есть настоящая Суперлига прямо сейчас.
Но. Допустим, что "Суперлига" 100% откосплеит правила попадания в ЛЧ, но скажет, что призовые будут в 3 раза больше, плюс все клубы получат дикие подъемные. Мне просто интересно, как поведут себя и клубы, и УЕФА
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