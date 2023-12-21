Глава FIGC пообещал исключить итальянские клубы, вступившие в Суперлигу, из федерации: «Выбор должен быть предельно четким. Немыслимо играть в 2-3 турнирах от разных организаций»

Глава Федерации футбола Италии пообещал санкции клубам вступившим в Суперлигу.

Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу , назвав позицию ФИФА и УЕФА «злоупотреблением доминирующим положением».

заявил, что итальянские клубы, присоединившиеся к проекту Суперлиги, будут исключены из состава FIGC и всех турниров под ее эгидой.

«Мы подождем и оценим последствия. Мы были единственной федерацией, которая заняла очень четкую позицию. Мы категорически против этого, существует правило, согласно которому тот, кто присоединяется к этому проекту, выходит из федерации.

Мы не можем предотвратить вступление [в ], но выбор, если он возникнет, должен быть предельно четким. Играть в двух или трех турнирах под эгидой разных организаций немыслимо.

Мы уже ведем внутреннюю борьбу из-за календаря – представляете, что будет, если добавить еще один турнир. Я должен защищать бренд итальянского футбола, и мы должны знать, с чем имеем дело», – сказал Гравина.

Напомним, суд признал незаконным запрет клубам и игрокам участвовать в других турнирах, поскольку он противоречит законодательству ЕС о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В 2021 году « », « » и « » вошли в состав 12 клубов-основателей Суперлиги, но вскоре они покинули проект.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам