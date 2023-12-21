Глава FIGC пообещал исключить итальянские клубы, вступившие в Суперлигу, из федерации: «Выбор должен быть предельно четким. Немыслимо играть в 2-3 турнирах от разных организаций»

Теги Интер Рома Милан Лацио Ювентус серия А Италия Наполи Федерация футбола Италии Габриэле Гравина Суперлига Европы Футбол

Глава Федерации футбола Италии пообещал санкции клубам вступившим в Суперлигу.

Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги, назвав позицию ФИФА и УЕФА «злоупотреблением доминирующим положением».

Габриэле Гравина заявил, что итальянские клубы, присоединившиеся к проекту Суперлиги, будут исключены из состава FIGC и всех турниров под ее эгидой.

«Мы подождем и оценим последствия. Мы были единственной федерацией, которая заняла очень четкую позицию. Мы категорически против этого, существует правило, согласно которому тот, кто присоединяется к этому проекту, выходит из федерации.

Мы не можем предотвратить вступление [в Суперлигу], но выбор, если он возникнет, должен быть предельно четким. Играть в двух или трех турнирах под эгидой разных организаций немыслимо.

Мы уже ведем внутреннюю борьбу из-за календаря – представляете, что будет, если добавить еще один турнир. Я должен защищать бренд итальянского футбола, и мы должны знать, с чем имеем дело», – сказал Гравина.

Напомним, суд признал незаконным запрет клубам и игрокам участвовать в других турнирах, поскольку он противоречит законодательству ЕС о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В 2021 году «Ювентус», «Милан» и «Интер» вошли в состав 12 клубов-основателей Суперлиги, но вскоре они покинули проект.

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62 комментария
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Это тоже можно будет оспорить теперь, так что аккуратней там :)
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Стоит отметить, что этот комментарий Гравина дал вчера, до вынесения решения суда. Думаю, сегодняшние события его нарратив должны изменить.
С другой стороны, не просто так Гравина стал вице-президентом (или у него какая-то другая должность) в УЕФА, будет до последнего топить против Суперлиги.
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Ответ Иван Петров
За что его ткнуть? Если большинство клубов проголосуют за исключение, то отчего они должны играть с теми с кем не хотят?
ты там дом 2 пересмотрел что ли?
+25
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Ответ Calcio24
Стоит отметить, что этот комментарий Гравина дал вчера, до вынесения решения суда. Думаю, сегодняшние события его нарратив должны изменить. С другой стороны, не просто так Гравина стал вице-президентом (или у него какая-то другая должность) в УЕФА, будет до последнего топить против Суперлиги.
Все европейский чемпионаты гоняют под УЕФА, поэтому и риторика проуефашная. Так или иначе монопополия пала, и теперь все решения которые будут способствовать укреплению монополии УЕФА, можно будет оспорить. Есть первый прецедент наконец-то.
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щас и этого в суде мордой ткнут. если местные федерации так переживают из-за плотного графика, то давно могли бы с уефа бороться.
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Ответ CopaAmerica
федерация это объединение клубов , если в уставе написано что клубы не имеют право вступать в другие федерации то имеют право исключить участников суперлиги и никакой суд не поможет. что касается уефа и фифа надо провести собрание участников уефа / фифа и решением достаточного большинства исключить из состава уефа/фифа участников суперлиги
о какой другой федерации идет речь?
клубы отказываются играть в ЛЧ/ЛЕ и в эти дни гоняют свой коммерческий турнир - по какому праву им это запрещено?
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Ответ Стахович
Перес начнёт скорее всего именно с итальянцев.Сделает звонок старому другу Аньелли,с торгашом Де Лаурентисом они всегда найдут общий язык,а там ещё американские бизнесмены Фридкины.Итальянцам наверно самим не в кайф получать копейки и играть на разваливающихся стадионах
А что изменится? Перес им новые построит? Или власти городов резко выдадут разрешения и денег насыпят?
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Кому будет интересен итальянский футбол, даже в Италии, без Интера, Милана и Ювентуса?
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Прикинье такую ситуация-Интер,Ювентус,Милан ,Наполи,Лацио,Фиора валят в суперлигу,а Дравина остаётся с чемпионом Италии Фрозиноне🤣🤣🤣
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Ответ Tutti Pazzi per Materazzi
МС играет и в АПЛ, и Лиге Чемпионов УЕФА и в клубном чемпионате мира ФИФА в одном сезоне И ведь не смущает этого чинушу ничего
Ну тебя же не смущает, что все эти турниры проводятся под эгидой ФИФА и других федераций, которым по Уставу ФИФА делегированы права на их проведение? Суперлиге похоже никто, ничего делегировать не собирается.
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Ответ Kubinec_
ты там дом 2 пересмотрел что ли?
🤣🤣🤣👍
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Ответ Валера, уходи!!!
для кого в приоритете?
для итальянцев, лол
для испанцев..
для французов...
для англичан...
для всех болельщиков своих клубов.
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Ответ Purp
Это тоже можно будет оспорить теперь, так что аккуратней там :)
Что оспаривать? Право организации исключать своих членов если большинство за?
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И количество матчей их волновать начало. Ахаха)
Посмотрим на что станет похож сериал с исключением Милана, Интера и Юве.
Блефует дядя.
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а клубный ЧМ? он же тоже пор другой эгидой, тоже наказывайте итальянские клубы. правда туда не попадали давно 😄
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Все, кто следит за Серией А, понимают, что это знатный клоун-коллаборционист чиновничьего беспредела и УЕФЫ, которая в сотрудничестве с кучей государств отмывает миллиарды, отдавая копейки клубам.
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Кто не с нами, тот против нас
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Ответ Валера, уходи!!!
это и есть в чистом виде монополизм, который как выясняется не соответствует законам ЕС.
Так он никуда и не делся. ФИФА и УЕФА запрещали участие в левых турнирах. Суд сказал, что этого делать нельзя. Но не допускать раскольников до своих турниров никто запретить не может. Здесь просто у клубов появляется право выбора, вот и всё.
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Теперь ждать еще пару лет, пока европейский суд запретит федерациям исключать клубы за участие в Суперлиге
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Я кажется не до конца понял суть угрозы. Он угрожает исключить из Серии А условные Юве, Интер и Милан, если они решат вступить в Суперлигу? Звучит как пустая угроза, если это так. Убрать все топ клубы из чемпионата — это выстрел даже не в ногу, а сразу в собственную голову
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Ответ Валера, уходи!!!
при желании это все легко решается в суде в пользу СЛ... че он не возмущается когда клубы участвуют в клубном ЧМ? т.е. нац чемпионат организовывает местная федерация, еврокубки УЕФА, клубный ЧМ ФИФА (уже 3 организации) почему нельзя иметь четвертую СЛ... ну или СЛ вместо еврокубков? почему это не может решать сам владелец клуба, в каком турнире участвовать? Если кому то будет нужно, в суде быстро прикроют рот этому умнику...
А Устав почитать и изучить организацию мирового футбола не судьба? Или там слишком много букв? Все соревнования в мире проводятся под эгидой ФИФА. ФИФА делегируют права на проведение континентальных турниров соответствующим конфедерациям, в т.ч. УЕФА. Все национальные федерации входят в состав ФИФА, а также в состав соответствующей конфедерации. Членство в континентальных конфедерациях, предусмотренных в уставах ФИФА, является необходимым условием для членства ФИФА. Т.е. все соревнования в стране, на континенте, в мире проводятся под эгидой ФИФА. Суперлиги там нет, и вряд ли она там появится.
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Ответ seba-pereiro
Так им никто не запрещать не будет, их просто большинством голосов исключат и всё)
И как ты себе представляешь и без того низкорейтинговый (в плане тв прав) сериал без этих трёх клубов? Да он обанкротится через год. Никто их не исключит.
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Ответ Vinnipukh Vinni
А что изменится? Перес им новые построит? Или власти городов резко выдадут разрешения и денег насыпят?
Суперлига насыпит
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Ответ Валера, уходи!!!
о какой другой федерации идет речь? клубы отказываются играть в ЛЧ/ЛЕ и в эти дни гоняют свой коммерческий турнир - по какому праву им это запрещено?
Так им никто не запрещать не будет, их просто большинством голосов исключат и всё)
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Ответ Vinnipukh Vinni
Где ты видел, чтобы какая-либо лига давала клубам деньги на строительство стадионов? И сколько насыпет? Если они заявят, что им на новый стадион нужно 2 млрд и никак не меньше, что дальше? А если они потом выйдут за этот бюджет?
Ты думаешь,что им 500 млн,лярд или два сразу дадут?Возьмут кредит как все нормальные клубы.Но доходов с участия в Суперлиге станет в разы больше,чем получают сейчас
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Ответ How Hugging
Ого какой смелый, готовься к увольнению, несите нового этот сломался
Кто бы ещё "Ювентусу" очки в таблице и место в ЛЧ в этом сезоне вернул?
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федерация это объединение клубов , если в уставе написано что клубы не имеют право вступать в другие федерации то имеют право исключить участников суперлиги и никакой суд не поможет. что касается уефа и фифа надо провести собрание участников уефа / фифа и решением достаточного большинства исключить из состава уефа/фифа участников суперлиги
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Грозно обещают порвать в клочья санкциями экономику участников Суперлиги.
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Ответ meeshootkin
Что оспаривать? Право организации исключать своих членов если большинство за?
Если вдруг исключат, то почему нельзя это оспорить исходя из того, что это очередное доказательство злоупотребления монополией со стороны УЕФА, которое распространяется на внутренние европейские чемионаты и люди, принимающие подобные решения о исключении, не руководствуются спортивными причинами, а лишь потокают монополии УЕФА, которая потеряла свою силу 21 декаря 2023 года? Тут очень глубокая правовая пучина открылась, футбол теперь реально изменился.
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Ответ Purp
Это тоже можно будет оспорить теперь, так что аккуратней там :)
Каким образом? Никакого запрета на участие в Суперлиге нет)
Я уже говорил, смотри на реальный мир, не все будет как хочется фанатам утопии
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