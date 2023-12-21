Глава FIGC пообещал исключить итальянские клубы, вступившие в Суперлигу, из федерации: «Выбор должен быть предельно четким. Немыслимо играть в 2-3 турнирах от разных организаций»
Глава Федерации футбола Италии пообещал санкции клубам вступившим в Суперлигу.
Сегодня суд ЕС вынес решение в пользу Суперлиги, назвав позицию ФИФА и УЕФА «злоупотреблением доминирующим положением».
Габриэле Гравина заявил, что итальянские клубы, присоединившиеся к проекту Суперлиги, будут исключены из состава FIGC и всех турниров под ее эгидой.
«Мы подождем и оценим последствия. Мы были единственной федерацией, которая заняла очень четкую позицию. Мы категорически против этого, существует правило, согласно которому тот, кто присоединяется к этому проекту, выходит из федерации.
Мы не можем предотвратить вступление [в Суперлигу], но выбор, если он возникнет, должен быть предельно четким. Играть в двух или трех турнирах под эгидой разных организаций немыслимо.
Мы уже ведем внутреннюю борьбу из-за календаря – представляете, что будет, если добавить еще один турнир. Я должен защищать бренд итальянского футбола, и мы должны знать, с чем имеем дело», – сказал Гравина.
Напомним, суд признал незаконным запрет клубам и игрокам участвовать в других турнирах, поскольку он противоречит законодательству ЕС о конкуренции и свободе предоставления услуг.
В 2021 году «Ювентус», «Милан» и «Интер» вошли в состав 12 клубов-основателей Суперлиги, но вскоре они покинули проект.
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С другой стороны, не просто так Гравина стал вице-президентом (или у него какая-то другая должность) в УЕФА, будет до последнего топить против Суперлиги.
клубы отказываются играть в ЛЧ/ЛЕ и в эти дни гоняют свой коммерческий турнир - по какому праву им это запрещено?
для испанцев..
для французов...
для англичан...
для всех болельщиков своих клубов.
Посмотрим на что станет похож сериал с исключением Милана, Интера и Юве.
Блефует дядя.
Я уже говорил, смотри на реальный мир, не все будет как хочется фанатам утопии