  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Батраков забил Ирану дальним ударом. У хавбека 12+4 в 18 матчах сезона за «Локо» и сборную
23

Батраков забил Ирану дальним ударом. У хавбека 12+4 в 18 матчах сезона за «Локо» и сборную

Алексей Батраков забил Ирану эффектный гол.

Полузащитник сборной России вывел свою команду вперед на 70-й минуте BetBoom товарищеского матча, нанеся удар из-за пределов штрафной.

Это 12-й гол 20-летнего полузащитника в текущем сезоне. Также в 18 играх за «Локомотив» и национальную команду 4 голевых паса.

Подробно со статистикой Батракова можно ознакомиться здесь.

Как вам дерби?22459 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoАлексей Батраков
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Ирана по футболу
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генич о сравнении Глушенкова с Аршавиным: «У меня это вызывает смех. Максим в прайме рядом не стоит с Андреем, даже обсуждать бессмысленно. Глушенков и Батраков пока ничего не сделали»
51сегодня, 17:18
Батраков назвал Ракова самым талантливым, с кем играл: «Надеюсь, Вадим будет и дальше прогрессировать и мы еще сыграем вместе за «Локомотив»
9сегодня, 04:52
«Батраков – это Bentley среди футболистов РПЛ. Потому что премиальный». Хавбек «Локо» Тимофеев об Алексее
128 октября, 11:28
Главные новости
Ольмо рискует пропустить матч с «Реалом» из-за травмы ноги
15 минут назад
Сборная России впервые победила Иран. Было две ничьих и поражение
513 минут назад
Сборная России не проигрывает 20 матчей подряд
7027 минут назад
Россия обыграла Иран благодаря голам Воробьева и Батракова – 2:1
59427 минут назад
42 387 зрителей посетили игру России с Ираном – это рекорд «Волгоград-Арены»
1430 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Германия принимает Люксембург, Франция играет с Азербайджаном, Бельгия против Северной Македонии, Казахстан разгромил Лихтенштейн
7642 минуты назадLive
Бразилия хочет продлить контракт с Анчелотти перед ЧМ-2026. Карло готов остаться
11сегодня, 18:23
Джуд Беллингем: «Раньше вводил свое имя в Twitter и читал все, что пишут. Но я быстро решил: «Почему я должен позволять мнению других людей влиять на то, что я думаю о себе?»
6сегодня, 18:14
Товарищеские матчи. Бразилия забила 5 голов Южной Корее, Аргентина сыграет с Венесуэлой в ночь на субботу
11сегодня, 18:00
Трезеге жалеет, что не выиграл ЛЧ: «В 2003-м «Ювентусу» была нужна только победа, остальное не имело значения, но мы не преуспели. Думал, с последующими трансферами вернемся в финал, но нет»
16сегодня, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Игнатьев про желание Кисляка претендовать на «Золотой мяч»: «Нужно поаплодировать. Многие просто играют и зарабатывают на жизнь, а он поставил сверхзадачу. Может стать классным игроком»
619 минут назад
Германия – Люксембург – 2:0, Раум и Киммих забили. Онлайн-трансляция
620 минут назадLive
Киммих обошел Беккенбауэра по матчам за сборную Германии – 104
229 минут назад
Франция – Азербайджан – 0:0. Онлайн-трансляция. Мбаппе, Экитике, Коман, Олисе и Рабьо играют
842 минуты назадLive
Бельгия – Северная Македония – 0:0. Онлайн-трансляция. Де Брюйне, Куртуа, Доку, Троссард и Салемакерс играют
42 минуты назадLive
Генсек РФС Митрофанов про расследование дела о расизме Сперцяна: «Для начала – показания игроков, запись, свидетели, то, что слышно. Полиграф не доказательство, на его основании не привлекают»
249 минут назад
Ташуев о совмещении Карпиным постов в сборной и клубе: «Это неприемлемо. Не понимаю, зачем это делается. Это ошибка, у нас есть выбор специалистов»
8сегодня, 18:18
Товарищеский матч. «Атлетико» обыграл «Интер» по пенальти в Ливии
8сегодня, 18:00
Воробьев впервые забил за сборную России – в 3-м матче
8сегодня, 17:46
Мишель Платини: «Йылдыз – 10-й номер, он должен играть в центре. Не знаю, почему Мотта и Тудор ставят его на фланг»
11сегодня, 17:45