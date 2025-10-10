Батраков забил Ирану дальним ударом. У хавбека 12+4 в 18 матчах сезона за «Локо» и сборную

Алексей Батраков забил Ирану эффектный гол.

Полузащитник сборной России вывел свою команду вперед на 70-й минуте BetBoom товарищеского матча, нанеся удар из-за пределов штрафной.

Это 12-й гол 20-летнего полузащитника в текущем сезоне. Также в 18 играх за «Локомотив » и национальную команду 4 голевых паса.

Подробно со статистикой Батракова можно ознакомиться здесь .