Батраков забил Ирану дальним ударом. У хавбека 12+4 в 18 матчах сезона за «Локо» и сборную
Алексей Батраков забил Ирану эффектный гол.
Полузащитник сборной России вывел свою команду вперед на 70-й минуте BetBoom товарищеского матча, нанеся удар из-за пределов штрафной.
Это 12-й гол 20-летнего полузащитника в текущем сезоне. Также в 18 играх за «Локомотив» и национальную команду 4 голевых паса.
Как вам дерби?22459 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости