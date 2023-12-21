Флорентино Перес выступил с заявлением о решении суда ЕС в пользу Суперлиги.

Сегодня суд Европейского союза признал незаконной политику ФИФА и в отношении проекта. Напомним, в настоящий момент в остаются только «Реал» и « ».

«Реал» с огромным удовлетворением приветствует решение суда Европейского союза, который отвечает за гарантию наших принципов, ценностей и свобод. В ближайшие дни мы внимательно изучим сферу применения этой резолюции, но я предвижу два вывода, имеющих огромное историческое значение.

Во-первых, европейский клубный футбол не является и монополией и больше никогда ей не будет. И, во-вторых, с сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы. Клубы считают, что имеют право предлагать и продвигать европейские соревнования, которые модернизируют наш спорт и привлекают болельщиков со всего мира. Словом, сегодня свободная Европа вновь восторжествовала, а футбол и его болельщики одержали победу.

Мы подвергались давлению более двух лет, но сегодня преобладают закон, разум и свобода. Поэтому « » продолжит работать на благо футбола.

Как и почти семьдесят лет назад, когда мы сделали фундаментальный шаг в истории футбола, создав Кубок Европейских чемпионов, сегодня на нас вновь лежит долг и ответственность придать европейскому футболу новый импульс, в котором он так остро нуждается.

Чтобы достичь этого, мы продолжим защищать наш проект, полностью совместимый с национальными соревнованиями, открытый для всех, основанный на спортивных заслугах и который будет эффективно обеспечивать соблюдение финансового фэйр-плей. Проект, который обеспечит экономическую устойчивость всем клубам и, прежде всего, защитит игроков и порадует болельщиков по всему миру.

Мы сделаем это, несмотря на кампании, от которых мы пострадали и которые, без сомнения, с сегодняшнего дня будут усиливаться. Но никто не говорил, что покончить с монополией после стольких десятилетий будет легко.

Перед нами прекрасная возможность улучшить европейский клубный футбол. Футбол на пике XXI-го века, с прозрачным управлением, который способен сосуществовать с новыми технологиями и снова вызывает страсть и эмоции, которые так нужны болельщикам.

Позвольте мне сказать европейским клубам, что мы находимся в начале нового времени, когда мы можем свободно работать посредством конструктивного диалога, без угроз, не действуя против чего-либо или кого-либо, с целью продолжения инноваций и модернизации футбола.

С сегодняшнего дня настоящее и будущее европейского футбола, наконец, в руках клубов, игроков и их болельщиков. Наша судьба принадлежит нам, и на нас лежит большая ответственность.

Этот день ознаменует собой «до» и «после». Это великий день для истории футбола и всего спорта», – говорится в заявлении президента «Реала».

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