Перес о решении суда ЕС в пользу Суперлиги: «Великий день в истории спорта. Футбол больше никогда не будет монополией, свободная Европа восторжествовала. Клубы будут хозяевами своей судьбы»

Теги премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА болельщики Флорентино Перес Европейский союз Политика Суперлига Европы Футбол

Флорентино Перес выступил с заявлением о решении суда ЕС в пользу Суперлиги.

Сегодня суд Европейского союза признал незаконной политику ФИФА и УЕФА в отношении проекта. Напомним, в настоящий момент в Суперлиге остаются только «Реал» и «Барселона».

«Реал» с огромным удовлетворением приветствует решение суда Европейского союза, который отвечает за гарантию наших принципов, ценностей и свобод. В ближайшие дни мы внимательно изучим сферу применения этой резолюции, но я предвижу два вывода, имеющих огромное историческое значение.

Во-первых, европейский клубный футбол не является и монополией и больше никогда ей не будет. И, во-вторых, с сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы. Клубы считают, что имеют право предлагать и продвигать европейские соревнования, которые модернизируют наш спорт и привлекают болельщиков со всего мира. Словом, сегодня свободная Европа вновь восторжествовала, а футбол и его болельщики одержали победу.

Мы подвергались давлению более двух лет, но сегодня преобладают закон, разум и свобода. Поэтому «Реал Мадрид» продолжит работать на благо футбола.

Как и почти семьдесят лет назад, когда мы сделали фундаментальный шаг в истории футбола, создав Кубок Европейских чемпионов, сегодня на нас вновь лежит долг и ответственность придать европейскому футболу новый импульс, в котором он так остро нуждается.

Чтобы достичь этого, мы продолжим защищать наш проект, полностью совместимый с национальными соревнованиями, открытый для всех, основанный на спортивных заслугах и который будет эффективно обеспечивать соблюдение финансового фэйр-плей. Проект, который обеспечит экономическую устойчивость всем клубам и, прежде всего, защитит игроков и порадует болельщиков по всему миру.

Мы сделаем это, несмотря на кампании, от которых мы пострадали и которые, без сомнения, с сегодняшнего дня будут усиливаться. Но никто не говорил, что покончить с монополией после стольких десятилетий будет легко.

Перед нами прекрасная возможность улучшить европейский клубный футбол. Футбол на пике XXI-го века, с прозрачным управлением, который способен сосуществовать с новыми технологиями и снова вызывает страсть и эмоции, которые так нужны болельщикам.

Позвольте мне сказать европейским клубам, что мы находимся в начале нового времени, когда мы можем свободно работать посредством конструктивного диалога, без угроз, не действуя против чего-либо или кого-либо, с целью продолжения инноваций и модернизации футбола.

С сегодняшнего дня настоящее и будущее европейского футбола, наконец, в руках клубов, игроков и их болельщиков. Наша судьба принадлежит нам, и на нас лежит большая ответственность.

Этот день ознаменует собой «до» и «после». Это великий день для истории футбола и всего спорта», – говорится в заявлении президента «Реала».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

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192 комментария
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Комментарий скрыт
да футбол уже давно мерт,очнись
ФИФА и УЕФА -одни из самых коррумпированных структур в мире
+82
-15
+67
Ответ dr. cage
Дон Флорентино легенда. В соло нагнул мафию УЕФА и стоящих за ними отару шейхов..
Смешно)
Суперлига ещё не создана, суд лишь сказал, что её можно создать.
Осталось только найти клубы, которые согласится отдать свою часть доходов Реалу и Барселоне, чтоб они все свои проблемы финансовые решили и продолжили выкидывать на игроков за 100 миллионов.
Или вы думаете в суперлиге дополнительные доходы на пустом месте у Реала и Барселоны появится?
+98
-34
+64
Дон Флорентино легенда.

В соло нагнул мафию УЕФА и стоящих за ними отару шейхов..
+100
-41
+59
Ответ Иван Петров
Жаль что Чиферину не хватило яиц исключить Реал из ЛЧ три года назад.
Может ему не хватило яиц, зато хватило ума так не сделать.
Последствия такого решения, в свете вердикта суда, были бы для УЕФА весьма тяжелыми.
Солидный штраф, компенсация командам за упущенную прибыль из-за исключения из ЛЧ, отставка Чиферина.
+39
-4
+35
Чеферин до 😁😅😆👍
Чеферин после 😲😢😭😩😤
+47
-16
+31
Перес крут
+34
-15
+19
Футбол больше никогда не будет монополией, свободная Европа восторжествовала. Клубы будут платить пошлину Пересу и он будет решать кто останется в Супер-пупер Лиге.
+18
-4
+14
Сегодня победил не футбол, а лоббисты…ничем хорошим это не закончится
+36
-23
+13
Клубы будут хозяевами своей судьбы....а я их кошелька)
+16
-4
+12
Ответ Трент Резнор
Сегодня победил не футбол, а лоббисты…ничем хорошим это не закончится
Проиграли лоббисты УЕФА, разве что.
+11
-2
+9
Ответ Anton Abaturov
да футбол уже давно мерт,очнись ФИФА и УЕФА -одни из самых коррумпированных структур в мире
а Суперлига типа не будет коррумпированной?)) Просто клубам-основателям будет доставаться больше, чем другим. Пипец, как честно
+17
-9
+8
Ответ Anton Abaturov
да футбол уже давно мерт,очнись ФИФА и УЕФА -одни из самых коррумпированных структур в мире
А перес, который стоял у истоков раздутого пузыря благодаря своим галактикос и руководство барсы, что продает вообще все что под руку попадает со своими рычагами это молодцы
+12
-5
+7
Европейский футбол будет разделен на два лагеря. Те кто останутся ЛЧ и Суперлига. Думаю у первых будет больше возможностей. Начто будут смотреть команды АПЛ вот это решает. По мне у Английских команд и так хватает денег. Они останутся с УЕФА
+8
-1
+7
Ответ Любезный Коссутий
суперлига давно существует, только называется по другому - АПЛ
что-то в 1/8 ЛЧ только 2 команды из "суперлиги АПЛ"
+16
-10
+6
Проблема в том, что УЕФА себя компрометирует очень сильно последнее время. И если вначале всех разговоров о суперлиге я, как обычный рядовой болельщик был категорически против, то по прошествии времени понимаю что идея неплохая, а действия УЕФА лишь подталкивают к поддержке суперлиги. Посмотрим как дальше пойдет
+6
0
+6
есть ощущение, что ничего кроме раскола среди европейских топ клубов это сейчас не даёт
+6
0
+6
"Чтобы достичь этого, мы продолжим защищать наш проект, полностью совместимый с национальными соревнованиями, открытый для всех, основанный на спортивных заслугах и который будет эффективно обеспечивать соблюдение финансового фэйр-плей. Проект, который обеспечит экономическую устойчивость всем клубам и, прежде всего, защитит игроков и порадует болельщиков по всему миру."
Лицемер, национальные лиги существуют не в отрыве от еврокубков, когда вы играть собираетесь?
Долг на них лежит, я смотрю все кто причастны к Реалу это это люди с голубой кровью?
Мне вот интересно, если бы эту суперлигу придумали условные немцы (и Реал с Барсой не были бы хозяинами этой дичи), фанатики этих двух клубов также бы верещали от восторга?
+10
-4
+6
Ответ ман сити фейк
Европейский футбол будет разделен на два лагеря. Те кто останутся ЛЧ и Суперлига. Думаю у первых будет больше возможностей. Начто будут смотреть команды АПЛ вот это решает. По мне у Английских команд и так хватает денег. Они останутся с УЕФА
Здравый комментарий на фоне дестких восторженных воплей на спортс ру.
+7
-2
+5
Ответ Anton Abaturov
да футбол уже давно мерт,очнись ФИФА и УЕФА -одни из самых коррумпированных структур в мире
Может быть УЕФА и Фифа коррумпированны. Но они хоть какие-то 3-ие стороны, которые отдают деньги таким клубам, как Црвена Звезда, Янг Бойз и тд. И не оставляют их не с чем, как хотят это сделать Реал и Барселона.
Уефа и Фифа выделяют деньги на развитие футбола, строят поля, тратят деньги на обучение судей. А будут ли этим заниматься Перес и Лапорта, которые будут управлять всеми финансовыми потоками в суперлиге, не будут ли они большую часть доходов оставлять себе?
+9
-4
+5
Ответ Амбарцум Амбарцумян
Смешно) Суперлига ещё не создана, суд лишь сказал, что её можно создать. Осталось только найти клубы, которые согласится отдать свою часть доходов Реалу и Барселоне, чтоб они все свои проблемы финансовые решили и продолжили выкидывать на игроков за 100 миллионов. Или вы думаете в суперлиге дополнительные доходы на пустом месте у Реала и Барселоны появится?
История доходов Евролиги УЛЕБ Вам в помощь, изучайте
+10
-5
+5
Ответ QWertY
Клубы будут хозяевами, когда Уефа тупо кикнет из ЛЧ бчк и риал, которые хотят больше золота. Я абсолютно уверен, что после такого решение перец и лапортыч на коленях приползли бы к Чеферену. Просто у последнего кишка тонка это сделать
Не кикнет, ибо для этого надо реальный повод в виде нарушения прав. Какие права нарушили БЧК и Реал, если поддерживали Суперлигу? Уже, очевидно, никто ничего не нарушал, суд поддержал, так что это пустый трёп, дружище!
+12
-7
+5
Суперлига еще раз подтвердила новый формат турнира:

• Открытый турнир
• 60-80 команд
• Несколько дивизионов
• Меньше матчей, чтобы защитить игроков
• Большой уровень дохода для всех
• Бесплатные трансляции матчей

Источник: телеграм канал La Saeta Rubia
+6
-2
+4
Ответ Иван Петров
За что штраф? Это турнир, где УЕФА определяет участников.
в смысле Уефа определяет, типа ты мне не нравишься, не будешь участвовать в ЛЧ, хоть и ты в зоне ЛЧ?
+4
0
+4
Ответ KeriLLo
"Чтобы достичь этого, мы продолжим защищать наш проект, полностью совместимый с национальными соревнованиями, открытый для всех, основанный на спортивных заслугах и который будет эффективно обеспечивать соблюдение финансового фэйр-плей. Проект, который обеспечит экономическую устойчивость всем клубам и, прежде всего, защитит игроков и порадует болельщиков по всему миру." Лицемер, национальные лиги существуют не в отрыве от еврокубков, когда вы играть собираетесь? Долг на них лежит, я смотрю все кто причастны к Реалу это это люди с голубой кровью? Мне вот интересно, если бы эту суперлигу придумали условные немцы (и Реал с Барсой не были бы хозяинами этой дичи), фанатики этих двух клубов также бы верещали от восторга?
Да ладно немцы, представь если бы её собирался запускать Тодд Боули. Тут бы вой бы поднялся до небес, что жадный америкос собирается прибрать к рукам все деньги европейского футбола. Что в принципе и является причиной запуска Суперлиги по сути))
+4
0
+4
Ответ dr. cage
Дон Флорентино легенда. В соло нагнул мафию УЕФА и стоящих за ними отару шейхов..
Вот честно, кто пойдет?
АПЛ? Думаю нет.
Бундес? Нет
Серия А? Ну скорее нет чем да.
Так к чему этот пафос про " нагнул"?
На данном этапе УЕФА и ФИФА не смогут лишь штрафовать клубы за участие в альтернативных серевнованиях.
А ты так кричишь будто у тебя на пороге вся АПЛ выстроилась с протянутой рукой)))
Не беги впереди паровоза.
+6
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+4
Ответ Real_v_dushe
Т. е. по Вашему мнению, например, Астон Вилле с Аяксом хочется играть во всяких финансово бессмысленных ЛК, а вот в Суперлиге с большими доходами против Реала нет?
Кто позовёт туда Астон Виллу?))
У англичан своя суперлига дома, плюс там болельщики ясно дали понять, что, сунься в суперлигу, будут огромные проблемы
+3
0
+3
Ответ Игорь Новиков
Комментарий скрыт
Да в том и дело, Суперлигу ещё запустить не успели, а Чефир уже в штаны налажил)
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Вы действительно считаете что этот толстосум решил вылечить футбол? Ему интересны лишь свои финансовые вопросы! От мафии перейдет к другой мафии, а реал станет монополистом вместо уефа. Никто из других клубов в здравом уме на это не подпишется
+5
-2
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помню шквал минусов когда я писал в самом начале этого дела, что Перес не дурак и разьввязялся в это дело и тем более, раз начал тянуть лямку после казалост бы развала проэкта - то он знает что делает и шансы в суде невероятно высоки. сейчас скажу только - Я же говорил? 🤣 п.с. надеюсь минусов будет ещё больше 🥰
+4
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Ответ Трент Резнор
Сегодня победил не футбол, а лоббисты…ничем хорошим это не закончится
конкуренция победила монополию
+5
-2
+3
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