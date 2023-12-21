Перес о решении суда ЕС в пользу Суперлиги: «Великий день в истории спорта. Футбол больше никогда не будет монополией, свободная Европа восторжествовала. Клубы будут хозяевами своей судьбы»
Флорентино Перес выступил с заявлением о решении суда ЕС в пользу Суперлиги.
Сегодня суд Европейского союза признал незаконной политику ФИФА и УЕФА в отношении проекта. Напомним, в настоящий момент в Суперлиге остаются только «Реал» и «Барселона».
«Реал» с огромным удовлетворением приветствует решение суда Европейского союза, который отвечает за гарантию наших принципов, ценностей и свобод. В ближайшие дни мы внимательно изучим сферу применения этой резолюции, но я предвижу два вывода, имеющих огромное историческое значение.
Во-первых, европейский клубный футбол не является и монополией и больше никогда ей не будет. И, во-вторых, с сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы. Клубы считают, что имеют право предлагать и продвигать европейские соревнования, которые модернизируют наш спорт и привлекают болельщиков со всего мира. Словом, сегодня свободная Европа вновь восторжествовала, а футбол и его болельщики одержали победу.
Мы подвергались давлению более двух лет, но сегодня преобладают закон, разум и свобода. Поэтому «Реал Мадрид» продолжит работать на благо футбола.
Как и почти семьдесят лет назад, когда мы сделали фундаментальный шаг в истории футбола, создав Кубок Европейских чемпионов, сегодня на нас вновь лежит долг и ответственность придать европейскому футболу новый импульс, в котором он так остро нуждается.
Чтобы достичь этого, мы продолжим защищать наш проект, полностью совместимый с национальными соревнованиями, открытый для всех, основанный на спортивных заслугах и который будет эффективно обеспечивать соблюдение финансового фэйр-плей. Проект, который обеспечит экономическую устойчивость всем клубам и, прежде всего, защитит игроков и порадует болельщиков по всему миру.
Мы сделаем это, несмотря на кампании, от которых мы пострадали и которые, без сомнения, с сегодняшнего дня будут усиливаться. Но никто не говорил, что покончить с монополией после стольких десятилетий будет легко.
Перед нами прекрасная возможность улучшить европейский клубный футбол. Футбол на пике XXI-го века, с прозрачным управлением, который способен сосуществовать с новыми технологиями и снова вызывает страсть и эмоции, которые так нужны болельщикам.
Позвольте мне сказать европейским клубам, что мы находимся в начале нового времени, когда мы можем свободно работать посредством конструктивного диалога, без угроз, не действуя против чего-либо или кого-либо, с целью продолжения инноваций и модернизации футбола.
С сегодняшнего дня настоящее и будущее европейского футбола, наконец, в руках клубов, игроков и их болельщиков. Наша судьба принадлежит нам, и на нас лежит большая ответственность.
Этот день ознаменует собой «до» и «после». Это великий день для истории футбола и всего спорта», – говорится в заявлении президента «Реала».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
ФИФА и УЕФА -одни из самых коррумпированных структур в мире
Суперлига ещё не создана, суд лишь сказал, что её можно создать.
Осталось только найти клубы, которые согласится отдать свою часть доходов Реалу и Барселоне, чтоб они все свои проблемы финансовые решили и продолжили выкидывать на игроков за 100 миллионов.
Или вы думаете в суперлиге дополнительные доходы на пустом месте у Реала и Барселоны появится?
В соло нагнул мафию УЕФА и стоящих за ними отару шейхов..
Последствия такого решения, в свете вердикта суда, были бы для УЕФА весьма тяжелыми.
Солидный штраф, компенсация командам за упущенную прибыль из-за исключения из ЛЧ, отставка Чиферина.
Чеферин после 😲😢😭😩😤
Лицемер, национальные лиги существуют не в отрыве от еврокубков, когда вы играть собираетесь?
Долг на них лежит, я смотрю все кто причастны к Реалу это это люди с голубой кровью?
Мне вот интересно, если бы эту суперлигу придумали условные немцы (и Реал с Барсой не были бы хозяинами этой дичи), фанатики этих двух клубов также бы верещали от восторга?
Уефа и Фифа выделяют деньги на развитие футбола, строят поля, тратят деньги на обучение судей. А будут ли этим заниматься Перес и Лапорта, которые будут управлять всеми финансовыми потоками в суперлиге, не будут ли они большую часть доходов оставлять себе?
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Источник: телеграм канал La Saeta Rubia
АПЛ? Думаю нет.
Бундес? Нет
Серия А? Ну скорее нет чем да.
Так к чему этот пафос про " нагнул"?
На данном этапе УЕФА и ФИФА не смогут лишь штрафовать клубы за участие в альтернативных серевнованиях.
А ты так кричишь будто у тебя на пороге вся АПЛ выстроилась с протянутой рукой)))
Не беги впереди паровоза.
У англичан своя суперлига дома, плюс там болельщики ясно дали понять, что, сунься в суперлигу, будут огромные проблемы