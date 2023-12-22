Капризов против «Монреаля»: гол в овертайме во 2-м матче подряд, 2 передачи и «+3» за рекордные в НХЛ 29:09. У него 30 очков в 31 игре

Кирилл Капризов набрал 1+2 с «Монреалем», забив в овертайме во 2-м матче подряд.

Форвард «Миннесоты» забил в овертайме и принес команде победу над «Канадиенс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате .

Также на счету россиянина 2 результативные передачи. Он стал 3-й звездой встречи – после Марко Росси (1+2) и Брока Фэйбера (1+1).

В активе нападающего стало 30 (11+19) очков в 31 игре сезона.

Сегодня Кирилл (29:09 – рекордное время в НХЛ, 6:08 – в большинстве, 0:57 – в меньшинстве, «+3») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.