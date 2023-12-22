Капризов против «Монреаля»: гол в овертайме во 2-м матче подряд, 2 передачи и «+3» за рекордные в НХЛ 29:09. У него 30 очков в 31 игре

Теги Монреаль Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов набрал 1+2 с «Монреалем», забив в овертайме во 2-м матче подряд.

Форвард «Миннесоты» забил в овертайме и принес команде победу над «Канадиенс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Также на счету россиянина 2 результативные передачи. Он стал 3-й звездой встречи – после Марко Росси (1+2) и Брока Фэйбера (1+1). 

В активе нападающего стало 30 (11+19) очков в 31 игре сезона. 

Сегодня Кирилл (29:09 – рекордное время в НХЛ, 6:08 – в большинстве, 0:57 – в меньшинстве, «+3») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

7 комментариев
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третья звезда за 29 минут, 3 очка и гол в овертайме ?
+15
0
+15
Ответ Ответ года
29 минут - в два звена играли?)
Тут хотя бы с полным овертаймом, там Ничушкин сыграл 29 чисто в основное время
+15
0
+15
29 минут - в два звена играли?)
+8
0
+8
Настоящий джокер
+3
0
+3
видно, что на кураже пацан сейчас играет, заряженность чувствуется.
+1
0
+1
Прорвало наконец-то)
+1
0
+1
Карри зажёг!
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0
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