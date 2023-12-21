«Аякс» впервые вылетел из Кубка Нидерландов от любительского клуба – проиграли «Херкулесу» из 4-й лиги. Это 14-е поражение амстердамцев за год, хуже было только в 1964-м

Теги высшая лига Нидерланды Кубок Нидерландов Аякс любительский футбол Херкулес Футбол

«Аякс» вылетел из Кубка Нидерландов, уступив любительской команде.

Амстердамский клуб потерпел поражение от «Херкулеса», выступающего в 4-м по силе дивизионе Нидерландов, со счетом 2:3. Команда Джона ван ’т Схипа завершила выступления в Кубке страны на стадии 1/16 финала. 

«Аякс» впервые в истории вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв любительскому клубу. Всего таких встреч было 30. 

Амстердамцы проиграли в 14-й раз в 2023 году. С момента появления профессионального футбола в Нидерландах (в 1954-м) клуб лишь один раз потерпел больше поражений за календарный год – в 1964-м. 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Всё правильно. Геракл намного круче какого-то там оякса, тому только Касандру насиловать
+34
-2
+32
Категорически не согласен !
В 1964 все было замечательно !
Мне , например, было 5 лет )
+11
-2
+9
а что такое?
на 100 миллионов от Антони не усилились, что ли?
+8
-2
+6
Ответ Direct free kick
Всё правильно. Геракл намного круче какого-то там оякса, тому только Касандру насиловать
Раскидал за мифологию 😂
+8
-3
+5
Перес, Херкулес нас брать !
+3
0
+3
Ответ #SharkTeam
Самое время подавать заявку в суперлигу
Перес насыпет денег.
но это не точно
+4
-1
+3
Ответ OldRedWhite
Категорически не согласен ! В 1964 все было замечательно ! Мне , например, было 5 лет )
Скинули Хрущёва, и Л.И.Брежнев начал своё 18-летние правление.
+3
0
+3
Ответ los merengues
Здоровья нашим родителям.
Спасибо и всем нам тоже ! )
Только вот Царствие Небесное уже моим …
+3
0
+3
некогда Великий Летучий Аякс.
+2
0
+2
Ответ Spiker1606
И моего)
Здоровья нашим родителям.
+2
0
+2
Аякс проиграл Геркулесу. Ну почти что-то древнегреческое мифологическое.
+2
0
+2
Самое время подавать заявку в суперлигу
+6
-4
+2
Ответ Трент Резнор
Оо, да ты ровесник отца моего.
И моего)
+2
-1
+1
Ответ OldRedWhite
Категорически не согласен ! В 1964 все было замечательно ! Мне , например, было 5 лет )
Оо, да ты ровесник отца моего.
+3
-2
+1
1.01 кэф был на победу Аякса в основное время
0
0
0
Ответ Н.Ф.
Скинули Хрущёва, и Л.И.Брежнев начал своё 18-летние правление.
Помню , как вчера плакаты :
Никита Хрущев - борец за мир !
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
Перес насыпет денег. но это не точно
Сначала себе лярд, а остальным че по сусекам наскребет
+2
-2
0
Ответ Atsuktuvas
Перес, Херкулес нас брать !
В смысле надо ?
0
0
0
Ответ deimon7.7
Это только от спинниера 100 на счет упала. А прибавь еще суммы от продаж Мартинеса, Онана, Кудуса, Альвареса и Тимбера - это сколько же они прое…?) Или нет 🤔
Ну и ставочка на победу Геркулеса сегодня , как по маслу зашла )
0
0
0
Ответ Любезный Коссутий
а что такое? на 100 миллионов от Антони не усилились, что ли?
Это только от спинниера 100 на счет упала. А прибавь еще суммы от продаж Мартинеса, Онана, Кудуса, Альвареса и Тимбера - это сколько же они прое…?) Или нет 🤔
0
0
0
Ответ corazn blanco
На глазах развалился Аякс. А ведь еще пару сезонов назад в полуфинале Лиги Чемпионов играли, обыгрывая Мадрид и Ювентус.
Ой да ладно, ничего сверхкритичного нет. Был уже в середине нулевых схожий период, ничего, выкарабкались. Для команд, которые являются своего рода инкубаторами, абсолютно нормально время от времени иметь неудачные поколения игроков и время от времени проваливаться.
+1
-1
0
Зато впихивают успешно своих бревен маню за 100 мультов
0
0
0
А что Херкулес разве любительский клуб? Или они обанкротились и заново начали или опустились сами до такого или я путаю с Эраклесом?
0
0
0
Ушел Тен Хаг и нет Аякса. Я напомню, что до Эрика они также 3 года не брали первое место, а с ним сходу стали гегемонами лиги и пошумели за долгое время в ЛЧ. И это несмотря на то, что при нем они в привычном манере распродавали лидеров и хороших игроков
0
0
0
Кто в теме, шо за дичь с Аяксом? Молодежкой играют, все продали?
0
0
0
А ведь казалось, что совсем недавно феерили в ЛЧ...
0
0
0
ну Аякс в этом году нацелен на много "впервые с..."
0
0
0
Пора возвращать Эрика
+4
-4
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий