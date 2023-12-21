«Аякс» впервые вылетел из Кубка Нидерландов от любительского клуба – проиграли «Херкулесу» из 4-й лиги. Это 14-е поражение амстердамцев за год, хуже было только в 1964-м
«Аякс» вылетел из Кубка Нидерландов, уступив любительской команде.
Амстердамский клуб потерпел поражение от «Херкулеса», выступающего в 4-м по силе дивизионе Нидерландов, со счетом 2:3. Команда Джона ван ’т Схипа завершила выступления в Кубке страны на стадии 1/16 финала.
«Аякс» впервые в истории вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв любительскому клубу. Всего таких встреч было 30.
Амстердамцы проиграли в 14-й раз в 2023 году. С момента появления профессионального футбола в Нидерландах (в 1954-м) клуб лишь один раз потерпел больше поражений за календарный год – в 1964-м.
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В 1964 все было замечательно !
Мне , например, было 5 лет )
на 100 миллионов от Антони не усилились, что ли?
но это не точно
Только вот Царствие Небесное уже моим …
Никита Хрущев - борец за мир !