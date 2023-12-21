Президент «ПСЖ» поиронизировал над выступлением Флорентино Переса.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу , постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». В связи с этим президент « » заявил: «Великий день в истории спорта. Футбол больше никогда не будет монополией, свободная Европа восторжествовала. Клубы будут хозяевами своей судьбы».

«Странно говорить о Суперлиге, когда у тебя на фоне кубки чемпионов», – отреагировал .

Фото: https://www.realmadrid.com/

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