Президент «ПСЖ» про Переса: «Странно говорить о Суперлиге, когда у тебя на фоне кубки ЛЧ»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Нассер Аль-Хелайфи Суперлига Европы Футбол

Президент «ПСЖ» поиронизировал над выступлением Флорентино Переса.

Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». В связи с этим президент «Реала» заявил: «Великий день в истории спорта. Футбол больше никогда не будет монополией, свободная Европа восторжествовала. Клубы будут хозяевами своей судьбы».

«Странно говорить о Суперлиге, когда у тебя на фоне кубки Лиги чемпионов», – отреагировал Нассер Аль-Хелайфи.

Фото: https://www.realmadrid.com/

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76 комментариев
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Так Мадрид один из основателей КЕЧ
+45
-3
+42
Ответ Cruel Snake
Интересный факт: «Реал» имеет больше кубков Лиги Чемпионов (14), чем «ПСЖ» кубков чемпионата Франции (11).
Так ПСЖ основан только в 1970 году, а топ-клубом стал относительно недавно.
+56
-14
+42
Ответ Николай Бойко
Тут он прав, подловил Переса)
Откуда вообще президент ПСЖ может знать, что можно говорить, имея на фоне кубки ЛЧ?

В отличие от Переса
+61
-24
+37
Тут он прав, подловил Переса)
+58
-27
+31
Интересный факт:

«Реал» имеет больше кубков Лиги Чемпионов (14), чем «ПСЖ» кубков чемпионата Франции (11).
+54
-23
+31
Ответ Pucheslav
Так ПСЖ основан только в 1970 году, а топ-клубом стал относительно недавно.
Да и топ он тоже относительный
+34
-11
+23
А что странного? Были одни времена, приходят другие.
То есть ФИФА и УЕФА можно создавать бесконечное количество турниров, а кому-то другому нельзя?
Не вижу никаких проблем. Если Лига Чемпионов такая классная, то пусть в рыночных условиях доказывает это, вот и все
+34
-13
+21
За плечами Переса история футбола,за плечами шейха только нефтевышки)
+22
-3
+19
Ответ Николай Бойко
Тут он прав, подловил Переса)
так Реал и создавал эти еврокубки изначально
+22
-9
+13
Просто Перес прошел ЛЧ и хочет "новую игру плюс"))
+14
-1
+13
Ответ Николай Бойко
Тут он прав, подловил Переса)
чтобы ты в курсе был, Реал был у истоков Кубка Чемпионов(нынешняя ЛЧ) и также единственным клубом-основателем ФИФА (Основателями выступили федерации Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Швеции, Швейцарии, а также испанский футбольный клуб «Реал Мадрид»)
+11
-2
+9
отреагировал Нассер Аль-Хелайфи, и вытер скатившуюся слезу )))
+7
0
+7
Флорентино Перес: «Страннее было бы видеть президента ПСЖ с такими кубками на фоне»
+8
-2
+6
За плечами президента ПСЖ никогда не будут такие кубки)
+7
-2
+5
Ответ Ruslan3132
а также ФИФА.
Фифа основано 1905 году, реалом не пахло тогда, в реале
+7
-2
+5
Странно говорить про Суперлигу, когда за душой кроме нефти ничего
+5
-1
+4
Ответ Anya Belova
Так Мадрид один из основателей КЕЧ
а также ФИФА.
+7
-4
+3
Ответ Ruslan3132
Реал создал ЛЧ, прошел ее. Реал(Перес) создаст Суперлигу. Не привыкать.
да не создаст он её, Англия, Германия и Италия против, какая суперлига без них?
+3
0
+3
Ответ Ruslan3132
чтобы ты в курсе был, Реал был у истоков Кубка Чемпионов(нынешняя ЛЧ) и также единственным клубом-основателем ФИФА (Основателями выступили федерации Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Швеции, Швейцарии, а также испанский футбольный клуб «Реал Мадрид»)
так, и что дальше? Перес и суперлига тут причём?
+6
-3
+3
Ответ elkipalki
Все это пришло к тгму, что МС и ПСЖ достаются слабейшие соперники в плей-офф. Они же наоушают ФФП, но им за жто ничего не делают. ЧМ в Катаре подарили Аргентине. Фифа и Уефа прогнили, купить можно как проведение турнира, та и финал еврокубка. Можно купить матч, а можно и целый турнир. Такой шляпы в Нба, Нхл и Нфл нет. Так что лучше позаимствовать американскую модель.
А ну, т.е. сейв Мартинеса после удара Коло-Туре на 120-й это подарили ЧМ. Ну и голы Мбаппе в финале и незабитые пенальти в серии тоже видимо в программу дарственной кубка для Месси входили в финале как и гол Вегхорста в 1/4 на 11-й добавленной.
МС достаются слабейшие соперники в плэй-офф? Это что, Бавария и Реал что ли слабейшие соперники? Интер что ли андердог какой-то? А Лукаку приплатили за промахи в финале? А ПСЖ в каком месте достаются слабейшие? В прошлой ЛЧ их Бавария в 1/8 финала ждала и выбила на раз-два. А годом ранее Реал на той же стадии. Любите теории заговоров? А футбол, ну сам футбол, как игру смотреть пытались?
+2
0
+2
Ответ Александр Степанов
А что странного? Были одни времена, приходят другие. То есть ФИФА и УЕФА можно создавать бесконечное количество турниров, а кому-то другому нельзя? Не вижу никаких проблем. Если Лига Чемпионов такая классная, то пусть в рыночных условиях доказывает это, вот и все
Ну давайте ещё пачку организаций со своими турнирами. Думаете это круто? Нифига это не круто. Футбол тем и крут что в нём взяли ФИФА и УЕФА и всё привели к единым стандартам и создали чёткую турнирную структуру. Вот топовый турнир клубный, вот топовый турнир сборных, вот турниры меньше с правом пробиться через них в топовые турниры. Бренды этих турниров любимы и узнаваемы и кубки и награды в них являются вожделенными для любого футболиста с самых ранних лет.
+9
-7
+2
Ответ Pucheslav
Так ПСЖ основан только в 1970 году, а топ-клубом стал относительно недавно.
Оставь его,он просто думал плюсы набрать
+2
0
+2
Ответ Николай Бойко
так, и что дальше? Перес и суперлига тут причём?
Реал создал ЛЧ, прошел ее. Реал(Перес) создаст Суперлигу. Не привыкать.
+2
-1
+1
Ответ Николай Бойко
Тут он прав, подловил Переса)
К былым трофеям как это относится? Когда стала Лига Чемпионов надо было выкинуть Кубки Европейских Чемпионов?
+1
0
+1
Ответ Аврал
За плечами Переса история футбола,за плечами шейха только нефтевышки)
Перес обычный старый коммерсант, которому повезло встать у руля исторически самого богатого клуба.

Но как только начали появляться другие клубы, в которые начали инвестировать ЧАСТНЫЕ деньги и стали реальной угрозой кучке гегемонов, то сразу появился финансовый фейр-плей, который и пролоббировал Перес и ко

А теперь старый начал ныть, что денег ему не хватает
+2
-1
+1
Ответ Killer_na_belom_barse$
так пусть тогда и не прыгают выше головы! куда им до великого Реала
Так может тогда новые клубы не основывать ? или другие не имею права голоса потому что не такие "великие" как реал ?
+2
-1
+1
Ответ Александр Степанов
А что странного? Были одни времена, приходят другие. То есть ФИФА и УЕФА можно создавать бесконечное количество турниров, а кому-то другому нельзя? Не вижу никаких проблем. Если Лига Чемпионов такая классная, то пусть в рыночных условиях доказывает это, вот и все
Тут весь смысл не в турнире...
+2
-1
+1
Тут, как бэ, хочется сказать презику ПСЖ: Завидуйте молча.
+2
-1
+1
Футболу нужна четкая вертикаль , иначе кто будет иметь статус лучшей команды континента? Будем как в смешанных единоборствах ? Может Некоторые анонсированные клубы Суперлиги лучшие клубы континента? Одни возле чемпионшипа , другие бедную Жирону обойти не могут
+1
0
+1
Ответ Максат Тобыш
Конфисковать кубки, это турниры уефа, а не неведомой лиги
лч реал и создавал в свое время.уефа только потом присосались
+1
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+1
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