Президент «ПСЖ» про Переса: «Странно говорить о Суперлиге, когда у тебя на фоне кубки ЛЧ»
Президент «ПСЖ» поиронизировал над выступлением Флорентино Переса.
Сегодня суд Европейского Союза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». В связи с этим президент «Реала» заявил: «Великий день в истории спорта. Футбол больше никогда не будет монополией, свободная Европа восторжествовала. Клубы будут хозяевами своей судьбы».
«Странно говорить о Суперлиге, когда у тебя на фоне кубки Лиги чемпионов», – отреагировал Нассер Аль-Хелайфи.
Фото: https://www.realmadrid.com/
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В отличие от Переса
«Реал» имеет больше кубков Лиги Чемпионов (14), чем «ПСЖ» кубков чемпионата Франции (11).
То есть ФИФА и УЕФА можно создавать бесконечное количество турниров, а кому-то другому нельзя?
Не вижу никаких проблем. Если Лига Чемпионов такая классная, то пусть в рыночных условиях доказывает это, вот и все
МС достаются слабейшие соперники в плэй-офф? Это что, Бавария и Реал что ли слабейшие соперники? Интер что ли андердог какой-то? А Лукаку приплатили за промахи в финале? А ПСЖ в каком месте достаются слабейшие? В прошлой ЛЧ их Бавария в 1/8 финала ждала и выбила на раз-два. А годом ранее Реал на той же стадии. Любите теории заговоров? А футбол, ну сам футбол, как игру смотреть пытались?
Но как только начали появляться другие клубы, в которые начали инвестировать ЧАСТНЫЕ деньги и стали реальной угрозой кучке гегемонов, то сразу появился финансовый фейр-плей, который и пролоббировал Перес и ко
А теперь старый начал ныть, что денег ему не хватает