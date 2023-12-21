Навка хотела бы провести ледовое шоу в Мариуполе: «Хорошая идея, следим за этим. Как только появится возможность, сразу поедем»

Теги Татьяна Навка ледовые шоу Фигурное катание

Татьяна Навка рассказала, почему ей пришлось отменить ледовое шоу в Луганске.

Мероприятие планировалось провести 6 июня этого года.

«У нас уже были все договоренности, были куплены билеты. Но примерно за месяц до выступления начались бомбардировки.

На мне лежит огромная ответственность – помимо спортсменов, которых я привожу и за которых отвечаю, к нам должно было прийти много зрителей, включая детей. Я не могла так рисковать.

Мы вышли из положения частично. Часть детей – тех, кто занимается фигурным катанием, – мы привезли в Сочи, когда выступали там летом. Они посмотрели сказки, поучаствовали в мастер-классах.

Потом в Москве была «Шахерезада» – другую часть детей привезли туда. На Новый год тоже планируем привозить ребят оттуда на наши сказки.

Что касается Мариуполя, то это, конечно, хорошая идея. Мы следим за этим. Как только появится какая-то возможность, сразу поедем в Мариуполь», – сказала олимпийская чемпионка, продюсер ледовых шоу.

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38 комментариев
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Езжай и мужа привози - шоу там явно будет отменное
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Мариупольцы сыты и довольны, только теперь хотят смотреть ледовые шоу
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Ответ Fona
Езжай и мужа привози - шоу там явно будет отменное
у него там усы отклеяться)
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Среди руин залить каток для московских мажоров, чтобы они покатались за пару миллионов. Что может быть прекраснее?
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На льду Каховского водохранилища пусть проведет шоу.
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Дети из Мариуполя то знают, что их куда то привозили?
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В Бахмуте не желает провести?
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А писали 8 лет бомбили
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+12
Огромная ответственность, как освоить очередной бюджет.
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По словам мужа Татьяны, Донецк и Луганск «каратели» бомбят практически ежедневно с 2014-го. А у нее бомбардировки вдруг начались в мае 2023-го.
Татьяна, «где вы были 8 лет?»(с) Дмитрий Сергеевич, как вы позволили жене купить билеты, а до этого подать заявку на грант на проведение шоу в зоне боевых действий?
P.S. И все-таки сколько украинку в Москве не корми, она все в сторону Мариуполя и хутора близ Диканьки смотрит😂
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+8
От олимпийской чемпионки и гражданки США, до статуса ледовой пропагандистки. После концерта в Пальмире и шоу в Мариуполе вполне сгодится. Главное - картинка по ТВ.
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вот слушаешь всех этих " патриотов" и думаешь, что среди всей этой шоблы большинстао совсем олигофрены, а самым умным "Адмирал Кузнецов»" оказался. Сгорел заранее))
Давай, Навка , там тебя ждут
+8
-2
+6
Грант на шоу в ЛДНР уже освоен. Следующая цель - Мариуполь!
+6
0
+6
От Навки мутит. До чего же скользкая тётка. Такая же как муженек.
+5
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+4
Сколько миллионов из бюджета хочешь-то?
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0
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Ответ Alina Kernes
Грант на шоу в ЛДНР уже освоен. Следующая цель - Мариуполь!
ну как бы за выступление в Луганске ещё в прошлом году денежку взяла, но не поехала и возвращать отказалась... Теперь прикинула, что "схема рабочая", готова взять бабло и за Μаρиуполь👏👏👏
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Грант 200 мультов этой сказочнице.
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Думаю, это то, что сейчас особенно нужно мариупольцам.
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Ваши покатушки именно то, чего жителям Мариуполя не хватает.
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Альтруистная патриотка
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А там есть, куда ехать?
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Мариуполь красивый, чистый город. Все счастливы, воодушевлены и горды. Читают прессу и смотрят ТВ. И не знают куда деньги потратить. Приезжайте дорогие гости! Можете у нас вообще навсегда остаться!
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Мобильники не забудьте отключить когда шоу проводить будете.
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" свежо предание...., но. будем ждать.
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Ждем нашу Анечку Щербакову в Мариуполе
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В камуфляже, защитных касках и бронежилетах… пусть себе прыгают
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Шоу-балет бронежилетов? Сегодня Инан-Гойда уже получил. Людей хотя бы пожалей, которые туда прийдут.
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В Запорожье сразу, чего уж там
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выглядит красиво - привозить детей...благотворительша ты наша ....
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То есть не поедут
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