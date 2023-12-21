Навка хотела бы провести ледовое шоу в Мариуполе: «Хорошая идея, следим за этим. Как только появится возможность, сразу поедем»

Татьяна Навка рассказала, почему ей пришлось отменить ледовое шоу в Луганске.

Мероприятие планировалось провести 6 июня этого года.

«У нас уже были все договоренности, были куплены билеты. Но примерно за месяц до выступления начались бомбардировки.

На мне лежит огромная ответственность – помимо спортсменов, которых я привожу и за которых отвечаю, к нам должно было прийти много зрителей, включая детей. Я не могла так рисковать.

Мы вышли из положения частично. Часть детей – тех, кто занимается фигурным катанием, – мы привезли в Сочи, когда выступали там летом. Они посмотрели сказки, поучаствовали в мастер-классах.

Потом в Москве была «Шахерезада» – другую часть детей привезли туда. На Новый год тоже планируем привозить ребят оттуда на наши сказки.

Что касается Мариуполя, то это, конечно, хорошая идея. Мы следим за этим. Как только появится какая-то возможность, сразу поедем в Мариуполь», – сказала олимпийская чемпионка, продюсер ледовых шоу.

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