Сон Хын Мин стал рекордсменом по числу матчей за сборную Южной Кореи – 137

Сон Хын Мин стал рекордсменом сборной Южной Кореи.

Полузащитник, представляющий «Лос-Анджелес », принял участие в товарищеской игре против сборной Бразилии (0:5).

Этот матч стал для Сона 137-м за национальную команду. 33-летний футболист побил рекорд, который делили Чха Бом Гын и Хон Мен Бо (по 136 игр).