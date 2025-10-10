Сон Хын Мин стал рекордсменом по числу матчей за сборную Южной Кореи – 137
Сон Хын Мин стал рекордсменом сборной Южной Кореи.
Полузащитник, представляющий «Лос-Анджелес», принял участие в товарищеской игре против сборной Бразилии (0:5).
Этот матч стал для Сона 137-м за национальную команду. 33-летний футболист побил рекорд, который делили Чха Бом Гын и Хон Мен Бо (по 136 игр).
Как вам дерби?22562 голоса
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Футбольной ассоциации Кореи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости