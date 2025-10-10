3

Сон Хын Мин стал рекордсменом по числу матчей за сборную Южной Кореи – 137

Сон Хын Мин стал рекордсменом сборной Южной Кореи.

Полузащитник, представляющий «Лос-Анджелес», принял участие в товарищеской игре против сборной Бразилии (0:5).

Этот матч стал для Сона 137-м за национальную команду. 33-летний футболист побил рекорд, который делили Чха Бом Гын и Хон Мен Бо (по 136 игр).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Футбольной ассоциации Кореи
logoСон Хын Мин
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
Чха Бом Гын
Хон Мен Бо
logoЛос-Анджелес
logoСборная Южной Кореи по футболу
logoМЛС
рекорды
