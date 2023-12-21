Суперлига будет транслировать матчи бесплатно. Клубам гарантированы солидарные выплаты
Суперлига Европы будет транслировать матчи бесплатно.
Об этом сообщил гендиректор Суперлиги Бернд Райхарт.
Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
«Для болельщиков мы предлагаем бесплатный показ всех матчей Суперлиги. Клубам гарантированы доходы и солидарные выплаты», – сказал Райхарт.
Напомним, в настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Рекламодатели платят за то, что Вы смотрите Ютуб бесплатно.
Тут такая же ситуация будет.
Просто возможно ищвращенные формы будут, типа рекламных перерывов внутри тайма как в НХЛ
Любая закрытая лига без спортивного принципа зло, это уже не спорт.
1) Болельщики ни за что не платят.
2) Клубы получают деньги за красивые глаза.
3) Прав у всех дофига, а обязанностей никаких.
4) И возглавляют все это выходцы из народа.
Интересно что из этого выйдет
Суперлига может и плохой вариант, но изменение формата ЛЧ, которое делает УЕФА тоже ничего хорошего. В УЕФА пользуются своим положением, и пытаются выжать максимум денег, что есть плохо
А Суперлига тогда для чего придумана? Видимо, чтобы не выжимать максимум денег, да?
Суперлига это проект очень выгодный для арабов. Они готовы будут его спонсировать, чтобы их команды там участвовали. Вот увидишь, буквально через неделю начнутся новости, что клубы из Саудовской Аравии готовы зайти во всех смыслах
(с)