Суперлига будет транслировать матчи бесплатно. Клубам гарантированы солидарные выплаты

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Суперлига Европы будет транслировать матчи бесплатно.

Об этом сообщил гендиректор Суперлиги Бернд Райхарт.

Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.

«Для болельщиков мы предлагаем бесплатный показ всех матчей Суперлиги. Клубам гарантированы доходы и солидарные выплаты», – сказал Райхарт.

Напомним, в настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона». 

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85 комментариев
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Бизнес схема крутая. Выплатить клубам много денег и бесплатно для болельщиков. Видимо финансовый отдел Барсы придумал
+146
-8
+138
Насчет бесплатных трансляций конечно феерический популизм)) но тут уже большинство поверило по классике
+51
-5
+46
Ответ Denis Nikitin
Бизнес схема крутая. Выплатить клубам много денег и бесплатно для болельщиков. Видимо финансовый отдел Барсы придумал
3 месяца бесплатно, а дальше по подписке
+40
-1
+39
У суперлиги нет ещё этих денег, и никогда не будет. Но уже всем все пообщели, а народ развесил уши.
+43
-13
+30
Ответ Рома Политов
У суперлиги нет ещё этих денег, и никогда не будет. Но уже всем все пообщели, а народ развесил уши.
Ты их бухгалтер что ли?
+32
-10
+22
Конечно бесплатная, только для просмотра вы банковскую карту всё-таки прикрепите, ну мало ли.
+15
-2
+13
Ответ Denis Nikitin
Бизнес схема крутая. Выплатить клубам много денег и бесплатно для болельщиков. Видимо финансовый отдел Барсы придумал
За просмотр Ютуб Вы платите?
Рекламодатели платят за то, что Вы смотрите Ютуб бесплатно.
Тут такая же ситуация будет.
Просто возможно ищвращенные формы будут, типа рекламных перерывов внутри тайма как в НХЛ
+16
-7
+9
За всё хорошее против всего плохого. Обычно так только всякие шарлатаны и мошенники говорят, в целях по-быстрому заработать деньги
+9
-3
+6
Без клубов АПЛ проект суперлиги всего лишь очередное шапито. Ну а то болелы однозначно там все высказались против, там к их мнению прислушиваются.
+16
-11
+5
Ответ Denis Nikitin
1. Я плачу за ютуб чтобы смотреть без рекламы 2. В матч как в хоккей сложно вставить рекламную паузу на пару минут
Я не плачу за ютуб и тоже смотрю без рекламы.
+5
-1
+4
Вот только деньги "своим" клубам, а кто свой/не свой решается в кабинете, а не на поле.
Любая закрытая лига без спортивного принципа зло, это уже не спорт.
+4
-1
+3
Ответ Real Madrid 04
Они не будут продавать телеправа другим каналам, у них будет свой канал
Что будет у них?
+3
0
+3
Ну да, каждой крестьянке по крестьянину, а каждому крестьянину по дополнительному члену, Шура Каретный что-то вспомнился.)
+3
0
+3
Коммунизм, которые так долго строили левые всего мира неожиданно возник в проекте футбольной Суперлиги:
1) Болельщики ни за что не платят.
2) Клубы получают деньги за красивые глаза.
3) Прав у всех дофига, а обязанностей никаких.
4) И возглавляют все это выходцы из народа.
+3
0
+3
Замануха, чтобы зритель перешел на сторону этого проекта. Одной из причин провала в первой итерации была негативная реакция болельщиков
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Ответ Рома Политов
У суперлиги нет ещё этих денег, и никогда не будет. Но уже всем все пообщели, а народ развесил уши.
Вам уже отчет и всю финансовую подноготную предоставили? Не думаю
Интересно что из этого выйдет
Суперлига может и плохой вариант, но изменение формата ЛЧ, которое делает УЕФА тоже ничего хорошего. В УЕФА пользуются своим положением, и пытаются выжать максимум денег, что есть плохо
+8
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Этот Райхарт так говорит, будто дело решённое. Между тем суд всего лишь постановил, что УЕФА не может применять к клубам Суперлиги санкций. А что там дальше будет ещё непонятно - может и лошадь сдохнуть, и кучер обо*раться.
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Ответ Evil Man
Насчет бесплатных трансляций конечно феерический популизм)) но тут уже большинство поверило по классике
ну так они обосрались когда запустили суперлигу, а теперь сделали выводы и респектов от болельщиков хотят получить ) все правильно делают
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-2
+2
Ответ Никита Алексеев
Вам уже отчет и всю финансовую подноготную предоставили? Не думаю Интересно что из этого выйдет Суперлига может и плохой вариант, но изменение формата ЛЧ, которое делает УЕФА тоже ничего хорошего. В УЕФА пользуются своим положением, и пытаются выжать максимум денег, что есть плохо
> В УЕФА пользуются своим положением, и пытаются выжать максимум денег, что есть плохо
А Суперлига тогда для чего придумана? Видимо, чтобы не выжимать максимум денег, да?
+3
-1
+2
Ответ Никита Алексеев
Вам уже отчет и всю финансовую подноготную предоставили? Не думаю Интересно что из этого выйдет Суперлига может и плохой вариант, но изменение формата ЛЧ, которое делает УЕФА тоже ничего хорошего. В УЕФА пользуются своим положением, и пытаются выжать максимум денег, что есть плохо
Вообще-то да, это все есть в публичном пространстве. Бизнес проект заключается в том, что бы взять кредит на несколько миллиардов и отдавать его со спонсорских отчислений.
+2
0
+2
Ответ RembaXXX
Без клубов АПЛ проект суперлиги всего лишь очередное шапито. Ну а то болелы однозначно там все высказались против, там к их мнению прислушиваются.
Сами прибегут, их ЧСВ не позволит сидеть в стороне, темболле там владельцы Янки и Арабы..
+6
-5
+1
Ответ Evil Man
Насчет бесплатных трансляций конечно феерический популизм)) но тут уже большинство поверило по классике
А в чем популизм?
Суперлига это проект очень выгодный для арабов. Они готовы будут его спонсировать, чтобы их команды там участвовали. Вот увидишь, буквально через неделю начнутся новости, что клубы из Саудовской Аравии готовы зайти во всех смыслах
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Ответ Dimonty
И за счет чего повысится охват?
Будут смотреть те, кто раньше экономил на пакете
+1
0
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Когда начнут раздавать деньги болельщикам, можно подумать.
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Ладно, болельщики как то на халяву клюнут. А вот те товарищи, которые на трансляциях этих ЗАРАБАТЫВАЮТ столько, что клубам по ярду в год выписывают (АПЛ), ну то есть всякие Sky, Amazon, Bloomberg и прочие Медиасеты, они прям очень рады будут такому беспределу на своей поляне? Такое себе заявление...
+1
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Ответ fbd
Ты их бухгалтер что ли?
Не нужно быть бухгалтером, что бы это знать. Всё, что есть у суперлиги это письмо одного американского банка годичной давности, что они возможно дадут кредит на несколько миллиардов.
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Чистый популизм.
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"Вас ждет горячая еда, сухая одежда и наше радушие!"
(с)
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Ответ sashka.loker
ну на рекламе скорее всего
Скорее всего это и есть реклама, задача переманить людей ;)
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JPMorgan в курсе?
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