Суперлига Европы будет транслировать матчи бесплатно.

Об этом сообщил гендиректор Суперлиги Бернд Райхарт.

Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением». Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.

«Для болельщиков мы предлагаем бесплатный показ всех матчей Суперлиги. Клубам гарантированы доходы и солидарные выплаты», – сказал Райхарт.

Напомним, в настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только « » и « ».

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