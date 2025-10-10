2

Киммих обошел Беккенбауэра по матчам за сборную Германии – 104

Йозуа Киммих обошел Франца Беккенбауэра по играм за сборную Германии.

Хавбек «Баварии» проводит 104-й матч за национальную команду. У Беккенбауэра – 103.

Киммих вышел на 12-е место в списке игроков с наибольшим числом матчей за сборную. Чтобы войти в топ-10, нужно провести еще три матча.

Рекордсмен по матчам за сборную Германии –  Лотар Маттеус. У него 150 игр.

