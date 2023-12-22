Кучеров набрал 1+2 в матче с «Вегасом». У него 10 очков в последних 4 играх, в сезоне – 57 в 33

Теги Тампа-Бэй НХЛ Вегас Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче НХЛ с «Вегасом» (5:4).

Форвард «Тампы» помог команде победить «Голден Найтс» в игре регулярного чемпионата. 

Россиянин продолжает лидировать в гонке бомбардиров с 57 (23+34) очками в 33 играх. При этом в последних 4 матчах у него 10 (4+6) баллов. 

Сегодня Кучеров (18:36, 3:56 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ и 4 мимо, а также получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 2:1. 

20 комментариев
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Идет по графику 139 (56+83) очков за игру.
+10
-1
+9
Куч могуч 💪🏼💪🏼
+6
0
+6
Ну чё там,10 матчей прошло,догнал Макдэвид? Вот вот догонит,вот вот:)
+5
0
+5
Кучеров только всё отрывается и отрывается. хотя в комментах постоянно вангуют, что Макдэвид догонит. Вот и сегодня 3 против 2 в пользу Никиты
+5
0
+5
Куч реально сейчас лучший в НХЛ! Спасибо что написали и про него)))) Ниже 4 новости про Ови, он конечно велик, это бесспорно, но это уже флуд. Нагоняете кипиш, а потом удивляетесь почему все на ушах, то в одну то в другую сторону огромной толпой бегают!!! Вот Куч лидер по очкам в этом сезоне, выдаёт рекордный сезон для себя и для всех россиян, а про него новость только после 4 одинаковых новостей об одном событии (можно их соединить в одну)
+3
0
+3
Ответ Кино Музыка
Идет по графику 139 (56+83) очков за игру.
Думаю, выбьет 120-125 с учётом коротких спадов и экономии сил перед плей-офф.
+3
0
+3
Я конечно субъективен , но пока главный претендент на Харт
Своей великолепной игрой дает команде результат и тащит в плов
+2
0
+2
Ответ Кино Музыка
Идет по графику 139 (56+83) очков за игру.
За сезон😉
+2
0
+2
Следующий гол будет 300 - м в карьере
+1
0
+1
Следующая юбилейная 300 шайба
+1
0
+1
Скоро 800 очко
+1
0
+1
Показалось, что в конек бросал специально
+2
-1
+1
Лучший хоккеист планеты - прямо сейчас
+1
0
+1
Ответ Кино Музыка
Идет по графику 139 (56+83) очков за игру.
Близок к графику 2 очка за игру
+1
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+1
Ответ Bashibuzuck
За сезон😉
Ой...))) За сезон, конечно.
+1
0
+1
Никита Кучеров-лучший спортсмен России!
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куч пас пойнту ,пойнт бьет пол добивает ,хедман там помоему не задел шайбу...я не разглядел
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Ответ Андрей Арсентьев
Думаю, выбьет 120-125 с учётом коротких спадов и экономии сил перед плей-офф.
Он наоборот после НГ всегда прибавляет и обычно не экономит
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Ответ korsar87
куч пас пойнту ,пойнт бьет пол добивает ,хедман там помоему не задел шайбу...я не разглядел
Нхл 20 минут ассистов выявляли, но я тоже не разглядел че там Хедман коснул
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Ответ Рамиль Кизимов
Кучеров только всё отрывается и отрывается. хотя в комментах постоянно вангуют, что Макдэвид догонит. Вот и сегодня 3 против 2 в пользу Никиты
Скорей Маккиннон
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