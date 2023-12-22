Кучеров набрал 1+2 в матче с «Вегасом». У него 10 очков в последних 4 играх, в сезоне – 57 в 33
Никита Кучеров набрал 3 (1+2) очка в матче НХЛ с «Вегасом» (5:4).
Форвард «Тампы» помог команде победить «Голден Найтс» в игре регулярного чемпионата.
Россиянин продолжает лидировать в гонке бомбардиров с 57 (23+34) очками в 33 играх. При этом в последних 4 матчах у него 10 (4+6) баллов.
Сегодня Кучеров (18:36, 3:56 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ и 4 мимо, а также получил малый штраф. Статистика потерь и перехватов – 2:1.
Своей великолепной игрой дает команде результат и тащит в плов