Министерство cпорта Великобритании представит законопроект, запрещающий клубам участвовать в турнирах вроде Суперлиги

Министерство спорта Великобритании выступило против Суперлиги.

«Мы отмечаем решение Европейского суда по поводу Суперлиги.

Попытка создать отдельный турнир стала определяющим моментом в английском футболе и была повсеместно осуждена болельщиками, клубами и правительством.

В то время мы приняли решительные меры. В ближайшее время мы представим законопроект, который не позволит клубам участвовать в подобных соревнованиях в будущем», – сообщили в министерстве культуры, СМИ и спорта Великобритании.

Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать

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