Министерство cпорта Великобритании представит законопроект, запрещающий клубам участвовать в турнирах вроде Суперлиги

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Министерство спорта Великобритании выступило против Суперлиги.

«Мы отмечаем решение Европейского суда по поводу Суперлиги.

Попытка создать отдельный турнир стала определяющим моментом в английском футболе и была повсеместно осуждена болельщиками, клубами и правительством.

В то время мы приняли решительные меры. В ближайшее время мы представим законопроект, который не позволит клубам участвовать в подобных соревнованиях в будущем», – сообщили в министерстве культуры, СМИ и спорта Великобритании.

Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать

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38 комментариев
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Ну вот, собственно, и всё..
Про немцев и БЛ можно вообще не говорить, они даже никакого закона принимать не будут, их участие в этом проекте немыслимо, там их болельщики на вилы поднимут.) С ПСЖ, я думаю, понятно. Итальянская федерация заявление тоже вроде сделала, испанские клубы (кроме Реала и Барселоны) тоже против, кто там остался?)
+37
-2
+35
Ну именно. У Англии своя футбольная тусовка на острове с огромными деньгами, так зачем им ещё какая-то дополнительная нагрузка Суперлиги?
+36
-4
+32
Ответ kvn9
Ну вот, собственно, и всё.. Про немцев и БЛ можно вообще не говорить, они даже никакого закона принимать не будут, их участие в этом проекте немыслимо, там их болельщики на вилы поднимут.) С ПСЖ, я думаю, понятно. Итальянская федерация заявление тоже вроде сделала, испанские клубы (кроме Реала и Барселоны) тоже против, кто там остался?)
Все так и есть. Особенно смешно видеть комментарии про то, как Перес нагнул УЕФА в соло, когда в его Суперлиге никто даже не захочет участвовать.
+27
-2
+25
Ответ Ilia Gapin
Где же ваша хвалёная демократия, или деньги превыше всего товарищи британцы ?
Так это настоящая демократия и есть, власть народа - то есть болельщиков. Английские болельщики однозначно против.
+11
-1
+10
Ответ Растиньяк
Ужи на сководорке?
Нет, просто английские фанаты никогда не откажутся от АПЛ в пользу шабаша двух сомнительных персонажей в лице Переса и Лапорты.
Как только объявили о создании Суперлиги, сразу же фанаты всех топовых клубов АПЛ стояли под стадионами с митингами.
Если топовые клубы АПЛ выйдут из АПЛ, то фанаты устроят погромы, для бритишей это нормальная практика.
+12
-3
+9
Бриты как всегда мощь💪🏼
Ну давай Перес, засуди их😂

Готов смотреть только АПЛ, если Перес и его шайка попытается уничтожить еврокубки.

Хотя кого он там уничтожит, Бавария, ПСЖ тоже играть не будут, значит большинство клубов из Франции и Германии откажутся.

Удачи Реалу в матчах с Бенфикой и Црвеной Звездой😭
+14
-7
+7
можно не париться, там болелы сами забрали свои клубы из этой лиги
+4
0
+4
Предсказуемо.От Суперлиги больше всех прострадает АПЛ:доходы упадут и не смогут покупать Антони за 100 млн
+5
-1
+4
Ответ Шухрат Кесикбаев
Все так и есть. Особенно смешно видеть комментарии про то, как Перес нагнул УЕФА в соло, когда в его Суперлиге никто даже не захочет участвовать.
Аммм, а что мешает топ-клубам снова вступить в Суперлигу? Наивно полагать, что Перес просто так боролся без хотя бы устного одобрения ключевых клубов. Очевидно, что в моменте многим было проще выйти из проекта, который даже на бумаге толком не был сформирован. Вопрос лишь во времени, которое пройдет, когда Суперлига вытеснит УЕФА.

В Англии однажды лига уже пошла против клубов, после чего появилась Премьер-лига. И тогда вопрос тоже упирался в деньги. И футбол в Англии расцвел, теперь это лучшая лига в мире. Банальная логика: в Англии сейчас команд 6-8 претендуют на топ-4, а уверенно держаться в нем способен лишь Сити на данный момент. Остальные не показывают такой стабильности. Гарантия участия в главном еврокубковом турнире - это гарантия денег, статуса, развития.

На данный момент Суперлига предлагает больше, формат свежее, что подогреет интерес к футболу.
Все так волнуются о клубах поменьше, но как будто бы не они будут зарабатывать ещё больше от трансферов, как минимум. И формат никакой не закрытый, и куча клубов смогут участвовать, и солидарные выплаты никто не отменял. И этим будут управлять клубы по сути, а не сторонняя организация, которая вмешиваться в дела как вздумается. Нюанс лишь в том, что начальный состав будет собран из топов, вероятно, что, конечно, не слишком спортивно. Однако, вопрос времени, когда это устаканится. После первого же сезона кто-то опустится в дивизион ниже, а кто-то получит повышение. Меньше вероятности того, что кто-то за счёт удачи проскочит выше (и, казалось бы, причем тут матч МС - Копенгаген...)

В новой лиге у клубов будет больше мотивации. Если ты вышел в ЛЧ сейчас, но в чемпионате дела не пошли, то скорее всего в следующем году ты потеряешь там место. Ты можешь быстро вылететь. А так ты сможешь сконцентрироваться на Еврокубке, что поможет тебе в нем остаться. Это даже логичнее: если ты хорошо выступил в Европе, а в чемпионате страны не вышел в ЛЧ по какой-то причине, то почему ты должен терять место в ней? Это как раз гораздо удобнее для какого-нибудь Ньюкасла, ТТХ, Байера, которым чемпионство не светит обычно, но зато есть возможность сконцентрироваться на Еврокубке. Это хорошее подспорье, так как им, в отличие от претендентов на чемпионство, не придется разрываться.

В общем, новый формат интересен как минимум своей новизной. УЕФА начала какие-то реформы только после появления непосредственной угрозы своему существованию: и только за это уже стоит сказать спасибо Суперлиге, так как скоро мы увидим что-то новое. Надеюсь лишь, что это случится скорее. К УЕФА с годами лишь больше претензий, а положительных подвижек не так много.

Национальные федерации могут вставлять палки в колеса, но, очевидно, внутренние суды тоже скажут, что нельзя запретить клубам участвовать в тех турнирах, в которых они хотят. По сути сейчас клубы могут участвовать в любых товарищеских турнирах, при большом желании сняться с ЛЧ, а вот Суперлига почему-то должна быть под запретом.
+11
-7
+4
Оно и видно, что отмечают
+4
-1
+3
Ответ Leo_89
Ну именно. У Англии своя футбольная тусовка на острове с огромными деньгами, так зачем им ещё какая-то дополнительная нагрузка Суперлиги?
А причем тут это в отношении одностороннего ограничения участия клубов в турнире, происходящего в стране-оплоте демократии?
+3
-1
+2
Ответ SaH4r.
Все адекватные болельщики футбола желают удачи Пересу и Лапорте.
Судя по вою в комментариях, адекватных тут немного)
+5
-4
+1
Ответ Andrew Kolevatykh
Аммм, а что мешает топ-клубам снова вступить в Суперлигу? Наивно полагать, что Перес просто так боролся без хотя бы устного одобрения ключевых клубов. Очевидно, что в моменте многим было проще выйти из проекта, который даже на бумаге толком не был сформирован. Вопрос лишь во времени, которое пройдет, когда Суперлига вытеснит УЕФА. В Англии однажды лига уже пошла против клубов, после чего появилась Премьер-лига. И тогда вопрос тоже упирался в деньги. И футбол в Англии расцвел, теперь это лучшая лига в мире. Банальная логика: в Англии сейчас команд 6-8 претендуют на топ-4, а уверенно держаться в нем способен лишь Сити на данный момент. Остальные не показывают такой стабильности. Гарантия участия в главном еврокубковом турнире - это гарантия денег, статуса, развития. На данный момент Суперлига предлагает больше, формат свежее, что подогреет интерес к футболу. Все так волнуются о клубах поменьше, но как будто бы не они будут зарабатывать ещё больше от трансферов, как минимум. И формат никакой не закрытый, и куча клубов смогут участвовать, и солидарные выплаты никто не отменял. И этим будут управлять клубы по сути, а не сторонняя организация, которая вмешиваться в дела как вздумается. Нюанс лишь в том, что начальный состав будет собран из топов, вероятно, что, конечно, не слишком спортивно. Однако, вопрос времени, когда это устаканится. После первого же сезона кто-то опустится в дивизион ниже, а кто-то получит повышение. Меньше вероятности того, что кто-то за счёт удачи проскочит выше (и, казалось бы, причем тут матч МС - Копенгаген...) В новой лиге у клубов будет больше мотивации. Если ты вышел в ЛЧ сейчас, но в чемпионате дела не пошли, то скорее всего в следующем году ты потеряешь там место. Ты можешь быстро вылететь. А так ты сможешь сконцентрироваться на Еврокубке, что поможет тебе в нем остаться. Это даже логичнее: если ты хорошо выступил в Европе, а в чемпионате страны не вышел в ЛЧ по какой-то причине, то почему ты должен терять место в ней? Это как раз гораздо удобнее для какого-нибудь Ньюкасла, ТТХ, Байера, которым чемпионство не светит обычно, но зато есть возможность сконцентрироваться на Еврокубке. Это хорошее подспорье, так как им, в отличие от претендентов на чемпионство, не придется разрываться. В общем, новый формат интересен как минимум своей новизной. УЕФА начала какие-то реформы только после появления непосредственной угрозы своему существованию: и только за это уже стоит сказать спасибо Суперлиге, так как скоро мы увидим что-то новое. Надеюсь лишь, что это случится скорее. К УЕФА с годами лишь больше претензий, а положительных подвижек не так много. Национальные федерации могут вставлять палки в колеса, но, очевидно, внутренние суды тоже скажут, что нельзя запретить клубам участвовать в тех турнирах, в которых они хотят. По сути сейчас клубы могут участвовать в любых товарищеских турнирах, при большом желании сняться с ЛЧ, а вот Суперлига почему-то должна быть под запретом.
мешает то, что в этом не захотят участвовать игроки, болельщики, тренеры. Да и клубам АПЛ с их доходами эта Суперлига вообще никуда не уперлась.
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Ответ Ilia Gapin
А английских болельщиков кто-то спрашивал? Как по мне это правительство и функционеры говорят за всех.
Болельщики сказали свое слово 2.5 года назад.
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Ответ Dinamik1
Раскол в ФИФА и УЕФА мне кажется нам на руку.
Можем отправить наши ведущие клубы вместо пердива к Пересу, если с ним никто играть не будет
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Ответ RealJon
только на ввиду такие правильные, а на самом деле все злые диктаторы
Ну, если бы я был ФА, тоже бы запретил. Англия - родоночальник футбола. А Английская Лига - футбольные традиции которые длятся уже 3й век.

Суперлига означает нарушение святого в Англии.
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Ответ Proper Chels
Нет, просто английские фанаты никогда не откажутся от АПЛ в пользу шабаша двух сомнительных персонажей в лице Переса и Лапорты. Как только объявили о создании Суперлиги, сразу же фанаты всех топовых клубов АПЛ стояли под стадионами с митингами. Если топовые клубы АПЛ выйдут из АПЛ, то фанаты устроят погромы, для бритишей это нормальная практика.
Как связано то что ты написал с паникой Минспорта Англии?
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Вот без привязки к любви или не любви к суперлиге. А как можно на законодательном уровне приказывать частным клубам где им играть, а где не играть?
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Этот закон не пройдёт. Тут нужен не кнут а пряник если они хотят чтобы клубы АПЛ в суперлиге не участвовали.
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спорт вне политики
ну точнее, как будут орать, когда у нас запретят поездку на ои, и как тут проглотят, когда эти эту лигу забанят. хотя ясно, что тут вопрос бабла
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Вот уpoды (с)
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может клубам самим решать, а? демократы хреновы ))
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А как же свобода и демократия
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Быстро они задергались. А 115 нарушений сити они рассмотреть не хотят?
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Раскол в ФИФА и УЕФА мне кажется нам на руку.
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Нельзя запретить участвовать в Суперлиге, только ультиматум вроде либо все турниры ФИФА, УЕФА , либо только Суперлига. И в какой-то момент игроки выберут Суперлига потому что нельзя столько играть без отдыха, это не мои пустые слова, а физическое состояние игроков АПЛ на данный момент и количество травм.
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У них даже запреты какие то другие, более демократичные что ли😊
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Ну ничего. В Англии тоже есть независимый суд.
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Все адекватные болельщики футбола желают удачи Пересу и Лапорте.
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А вот это реально интересно, учитывая, что Англия вне ЕС. Не знаю только, принимают ли они юрисдикцию Европейского Суда, но решение англичан протиречит правилам здоровой конкуренции.
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