Министерство cпорта Великобритании представит законопроект, запрещающий клубам участвовать в турнирах вроде Суперлиги
Министерство спорта Великобритании выступило против Суперлиги.
«Мы отмечаем решение Европейского суда по поводу Суперлиги.
Попытка создать отдельный турнир стала определяющим моментом в английском футболе и была повсеместно осуждена болельщиками, клубами и правительством.
В то время мы приняли решительные меры. В ближайшее время мы представим законопроект, который не позволит клубам участвовать в подобных соревнованиях в будущем», – сообщили в министерстве культуры, СМИ и спорта Великобритании.
Суперлигу разрешили. Суд признал, что ФИФА и УЕФА не могут ее блокировать
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Про немцев и БЛ можно вообще не говорить, они даже никакого закона принимать не будут, их участие в этом проекте немыслимо, там их болельщики на вилы поднимут.) С ПСЖ, я думаю, понятно. Итальянская федерация заявление тоже вроде сделала, испанские клубы (кроме Реала и Барселоны) тоже против, кто там остался?)
Как только объявили о создании Суперлиги, сразу же фанаты всех топовых клубов АПЛ стояли под стадионами с митингами.
Если топовые клубы АПЛ выйдут из АПЛ, то фанаты устроят погромы, для бритишей это нормальная практика.
Ну давай Перес, засуди их😂
Готов смотреть только АПЛ, если Перес и его шайка попытается уничтожить еврокубки.
Хотя кого он там уничтожит, Бавария, ПСЖ тоже играть не будут, значит большинство клубов из Франции и Германии откажутся.
Удачи Реалу в матчах с Бенфикой и Црвеной Звездой😭
В Англии однажды лига уже пошла против клубов, после чего появилась Премьер-лига. И тогда вопрос тоже упирался в деньги. И футбол в Англии расцвел, теперь это лучшая лига в мире. Банальная логика: в Англии сейчас команд 6-8 претендуют на топ-4, а уверенно держаться в нем способен лишь Сити на данный момент. Остальные не показывают такой стабильности. Гарантия участия в главном еврокубковом турнире - это гарантия денег, статуса, развития.
На данный момент Суперлига предлагает больше, формат свежее, что подогреет интерес к футболу.
Все так волнуются о клубах поменьше, но как будто бы не они будут зарабатывать ещё больше от трансферов, как минимум. И формат никакой не закрытый, и куча клубов смогут участвовать, и солидарные выплаты никто не отменял. И этим будут управлять клубы по сути, а не сторонняя организация, которая вмешиваться в дела как вздумается. Нюанс лишь в том, что начальный состав будет собран из топов, вероятно, что, конечно, не слишком спортивно. Однако, вопрос времени, когда это устаканится. После первого же сезона кто-то опустится в дивизион ниже, а кто-то получит повышение. Меньше вероятности того, что кто-то за счёт удачи проскочит выше (и, казалось бы, причем тут матч МС - Копенгаген...)
В новой лиге у клубов будет больше мотивации. Если ты вышел в ЛЧ сейчас, но в чемпионате дела не пошли, то скорее всего в следующем году ты потеряешь там место. Ты можешь быстро вылететь. А так ты сможешь сконцентрироваться на Еврокубке, что поможет тебе в нем остаться. Это даже логичнее: если ты хорошо выступил в Европе, а в чемпионате страны не вышел в ЛЧ по какой-то причине, то почему ты должен терять место в ней? Это как раз гораздо удобнее для какого-нибудь Ньюкасла, ТТХ, Байера, которым чемпионство не светит обычно, но зато есть возможность сконцентрироваться на Еврокубке. Это хорошее подспорье, так как им, в отличие от претендентов на чемпионство, не придется разрываться.
В общем, новый формат интересен как минимум своей новизной. УЕФА начала какие-то реформы только после появления непосредственной угрозы своему существованию: и только за это уже стоит сказать спасибо Суперлиге, так как скоро мы увидим что-то новое. Надеюсь лишь, что это случится скорее. К УЕФА с годами лишь больше претензий, а положительных подвижек не так много.
Национальные федерации могут вставлять палки в колеса, но, очевидно, внутренние суды тоже скажут, что нельзя запретить клубам участвовать в тех турнирах, в которых они хотят. По сути сейчас клубы могут участвовать в любых товарищеских турнирах, при большом желании сняться с ЛЧ, а вот Суперлига почему-то должна быть под запретом.
Суперлига означает нарушение святого в Англии.
ну точнее, как будут орать, когда у нас запретят поездку на ои, и как тут проглотят, когда эти эту лигу забанят. хотя ясно, что тут вопрос бабла