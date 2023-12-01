Галактионова забанили на два матча за ########, Россия поднялась в рейтинге ФИФА, Месси не хочет встречаться с Каррагером, «Ливерпуль» вышел в плей-офф ЛЕ, Роналду назвали лучшим игроком «Реала» и другие новости

1. Михаил Галактионов и Дмитрий Баринов пропустят игру с «Зенитом» – тренера «Локомотива» дисквалифицировали за слово «########» [блинство], а полузащитника – за высказывание «Вы позор для всего футбола» в адрес рефери. Форвард «Краснодара» Джон Кордоба дисквалифицирован на 3 матча за то, что схватил себя за пах. Поступок колумбиец объяснил тем, что демонстрировал жест не судьям, а своим партнерам.

2. Сборная России поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге ФИФА – эффект победы над Кубой.

3. Лионель Месси отказался от приглашения в студию CBS, так как не хочет встречаться с одним из экспертов канала Джейми Каррагером. Впрочем, экс-защитник «Ливерпуля» не обижается – для него спора Месси vs Криштиану даже не существует. К слову, «Интер» Майами продал все абонементы на новый сезон, несмотря на значительный рост цен.

4. «Ливерпуль» разгромил ЛАСК и вышел в плей-офф Лиги Европы с 1-го места в группе. Также групповой раунд преодолели «Аталанта», «Брайтон», «Вест Хэм» и еще несколько команд. Все результаты пятого тура – здесь.

В Лиге конференций тоже определились некоторые участники плей-офф – в их числе«Астон Вилла», «Айнтрахт» и «Лилль». А результаты игрового дня вы найдете по ссылке.

5. FourFourTwo признал Криштиану Роналду лучшим игроком в истории «Реала». А самым красивым голом в карьере португальца названа бисиклета «Ювентусу» в 2018 году.

6. Сборная Финляндии откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных в случае допуска России. Андрей Назаров в ответ сравнил финнов с «некрасивой женщиной низкой социальной ответственности», Александр Кожевников назвал «подлецами и подонками».

7. НХЛ. «Вашингтон» справился с «Анахаймом» (5:4), Овечкин не забил в 5-м матче подряд, но сделал 2 передачи и достиг отметки 1499 очков за карьеру. «Питтсбург» обыграл «Тампу» (4:2), несмотря на 2 передачи Кучерова, точку в игре поставил вратарь Тристан Джерри, забивший в пустые ворота. «Миннесота» разгромила «Нэшвилл» (6:1), Капризов набрал 2 (1+1) очка. «Вегас» был сильнее «Ванкувера» (4:1), Барбашев и Кузьменко прервали свои безголевые серии из 10 игр у каждого. Все результаты дня – здесь.

8. Дело «Ман Сити» о 115 финансовых нарушениях начнут рассматривать осенью 2024 года. Решение вынесут не раньше лета 2025-го.

9. CAS планирует опубликовать решение по допинг-делу Камилы Валиевой не позднее 12 февраля 2024 года.

10. Сборная Норвегии победила в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону.

11. В КХЛ «Барыс» прервал 11-матчевую победную серию «Металлурга», «Салават Юлаев» выиграл третий матч подряд, победив «Ладу». «Спартак» проиграл «Куньлуню», остальные результаты – здесь.

12. НБА. 33+7 от Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» крупно обыграть «Лейкерс», «Голден Стэйт» победил «Клипперс» и другие результаты.

13. «Чикаго» расторг контракт с Корри Перри из-за инцидента, связанного с алкоголем. Сам 38-летний форвард признал проблему и принес извинения.

14. НФЛ. 13-я неделя. «Даллас» обыграл «Сиэтл».

Цитаты дня

Андрей Пятницкий: «Абаскаль – не тренер. Он вообще понимает, что такое «Спартак»? Ему по барабану, зарплата капает и все»

Замула о приезде в Россию: «В «Филадельфии» переживали. Я отвечал, что в стране не происходит ничего из того, что показывают по телевизору, это все неправда»

Вероника Степанова о заработке в спорте: «Не столько грация Загитовой или прыжки Трусовой приведут миллион девочек в фигурное катание. Скорее, фото их авто впечатлит мам и пап»

Жерар Пике: «Молодежь привыкла к иным скоростям – у них несколько экранов и соцсети. Им нет смысла смотреть 90-минутный матч»

Алла Шишкина: «Методика Тутберидзе мне совершенно не близка. В России еще очень сильна атмосфера абьюзивных отношений между тренерами, родителями и детьми»

Василий Уткин: «Черданцев стал как Ленин в Мавзолее. Оба невыносимы»