Лига Европы. «Ливерпуль» примет ЛАСК, «Аталанта» играет со «Спортингом», «Рома» против «Серветта»

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«Аталанта» играет со «Спортингом» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Вильярреал» принимает «Панатинаикос», «Ливерпуль» – ЛАСК, «Марсель» – «Аякс», «Рома» противостоит «Серветту». 

Лига Европы

Групповой этап

5-й тур

ТСЦ Бачка Топола Сербия – Вест Хэм Англия 0:0 (перерыв)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «Городской стадион Бачка-Топола»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ТСЦ Бачка ТополаИлич, Цветкович, Антонич, Чалушич, Стоич, Петрович, Радин, Кувелич, Джаковац, Чиркович, Милованович.
Вест ХэмФабианьски, Джонсон, Мавропанос, Агерд, Крессуэлл, Уорд-Проуз, Соучек, Лукас Пакета, Форнальс, Бенрахма, Мубама.
Предупреждение:
Петрович (45).

 

Аталанта Италия – Спортинг Португалия 1:0 (перерыв)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 23 Скамакка.
АталантаМуссо, Хатебур, Джимшити, Колашинац, Скальвини, Руджери, де Рон, Копмейнерс, Эдерсон, Лукман, Скамакка.
СпортингАдан, Эшгайю, Сен-Жюст, Инасиу, Диоманде, Матеус Рейс, Юлманд, Морита, Педру Гонсалвеш, Тринкау, Дьокереш.
Предупреждения:
Инасиу (11), Лукман (38), Скальвини (42), Колашинац (43).

 

Спарта Прага Чехия – Бетис Испания 0:0 (перерыв)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «Генерали Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Спарта ПрагаВиндаль-Йенсен, Пресиадо, Панак, Витик, Крейчи, Зелены, Гараслин, Лячи, Кайринен, Бирманчевич, Кухта.
БетисРуй Силва, Руибаль, Песселья, Рока, Абнер, Гуардадо, Родригес, Фекир, Эззальзули, Диао, Иглесиас.
Предупреждения:
Руибаль (22), Бирманчевич (38).

 

Фрайбург Германия – Олимпиакос Греция 4:0 (перерыв)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Грегорич, 2:0 – Грегорич, 3:0 – 36 Грегорич, 4:0 – 42 Сильдийя.
ФрайбургАтуболу, Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Макенго, Доан, Грифо, Хефлер, Эггештайн, Грегорич, Хелер.
ОлимпиакосПасхалакис, Родиней, Рецос, Нтой, Ортега, Фортунис, Поденсе, Камара, Александропулос (Иборра, 46), Эссе, Эль-Кааби.
Предупреждение:
Эссе (34).

 

Штурм Австрия – Ракув Польша 0:0 (перерыв)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «Либенауэр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ШтурмСхерпен, Газибегович, Боркович, Аффенгрубер, Шнегг, Хорват, Лавале, Прасс, Горенц-Станкович, Саркария, Влодарчик.
РакувКовачевич, Ковачевич, Рундич, Тудор, Сореску, Жан Карлос, Бергрен, Цебуля, Кочергин, Новак, Црнац.

 

АЕК Греция – Брайтон Англия 0:0 (перерыв)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «OPAP Arena»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
АЕКСтанкович, Рота, Вида, Мукуди, Хаджсафи, Гачинович, Манталос, Шиманьски, Пинеда, Амрабат, Цубер.
БрайтонВербрюгген, Велтман, Данк, Игор Жулио, Хиншелвуд, Гросс, Гилмор, Митома, Аденгра, Жоао Педро, Фергюсон.
Предупреждения:
Велтман (12), Гачинович (27).

 

Маккаби Хайфа Израиль – Ренн Франция 0:1 (перерыв)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «Пушкаш Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 29 Терье.
Маккаби ХайфаКеуф, Кандиль, Гершон, Сек, Шимич, Шери, Джабер, Кафумана (Наор, 33), Подгоряну, Пьерро, Давид.
РеннМанданда, Ассиньон, Ву, Теате, Омари, Трюффер, Матич, Ле Фе, Терье, Гуири, Йылдырым.
Предупреждение:
Шимич (16).

 

Рейнджерс Шотландия – Арис Лимасол Кипр
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Айброкс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хэкен Швеция – Байер Германия
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Нюа Уллеви»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вильярреал Испания – Панатинаикос Греция
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль Англия – ЛАСК Австрия
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марсель Франция – Аякс Нидерланды
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Серветт Швейцария – Рома Италия
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Стад де Женев»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шериф Молдова – Славия Чехия
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Шериф»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тулуза Франция – Юнион Бельгия
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мольде Норвегия – Карабах Азербайджан
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Акер Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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12 комментариев
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удачи итальянским клубам.
+7
-1
+6
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Ну наконец-то гранды подъехали и матчи с серьезными вывесками😂
Зарубимся с ЛАСКом не на шутку
+4
-1
+3
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ТСЦ БАЧКА ТОПОЛА !Моя команда!)
+2
0
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Нужно в оставшихся двух играх группового этапа стараться забивать по-максимуму, чтобы занять первое место в группе и выйти сразу в 1/8 финала.

Forza Roma💛❤️
+1
0
+1
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Аталанта вместо одной из самых зрелищных, агрессивных, прессингующих и атакующих команд Европы, превратилась в унылый тягомотный ватокат.
Правильно говорят, от любви до ненависти один шаг. Тяжело смотреть на последнее творение Гаспа, осталось только выпустить Миранчука для полноты картины.
+1
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Ответ CopaAmerica
аталанта спортинг обе забьют
ставочники должны страдать
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аталанта спортинг обе забьют
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Победы Карабаху, нужно решать сегодня с выходом в плей-офф
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Победы Молоткам и Чайкам ✌️
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Ливерпуль, вперёд
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Вперёд Ливерпуль плей-офф
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нуу что, 1го место будут занять скорее эти команды:
Леверкузен, Ливерпуль, Вест Хэм, Брайтон, Реал Бетис, Аталанта, Ренн, и Рома

и через плей-офф к ним присоединиться ПеСеЖе )))
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