Лига Европы. «Ливерпуль» примет ЛАСК, «Аталанта» играет со «Спортингом», «Рома» против «Серветта»
«Аталанта» играет со «Спортингом» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.
«Вильярреал» принимает «Панатинаикос», «Ливерпуль» – ЛАСК, «Марсель» – «Аякс», «Рома» противостоит «Серветту».
Лига Европы
Групповой этап
5-й тур
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «Городской стадион Бачка-Топола»
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ТСЦ Бачка Топола –
Илич, Цветкович, Антонич, Чалушич, Стоич, Петрович, Радин, Кувелич, Джаковац, Чиркович, Милованович.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Джонсон, Мавропанос, Агерд, Крессуэлл, Уорд-Проуз, Соучек, Лукас Пакета, Форнальс, Бенрахма, Мубама.
- Предупреждение:
- Петрович (45).
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «Адзурри д′Италия»
- Гол:
- 1:0 – 23 Скамакка.
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Аталанта –
Муссо, Хатебур, Джимшити, Колашинац, Скальвини, Руджери, де Рон, Копмейнерс, Эдерсон, Лукман, Скамакка.
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Спортинг –
Адан, Эшгайю, Сен-Жюст, Инасиу, Диоманде, Матеус Рейс, Юлманд, Морита, Педру Гонсалвеш, Тринкау, Дьокереш.
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «Генерали Арена»
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Спарта Прага –
Виндаль-Йенсен, Пресиадо, Панак, Витик, Крейчи, Зелены, Гараслин, Лячи, Кайринен, Бирманчевич, Кухта.
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Бетис –
Руй Силва, Руибаль, Песселья, Рока, Абнер, Гуардадо, Родригес, Фекир, Эззальзули, Диао, Иглесиас.
- Предупреждения:
- Руибаль (22), Бирманчевич (38).
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «Европа-Парк-Штадион»
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Фрайбург –
Атуболу, Сильдийя, Гинтер, Линхарт, Макенго, Доан, Грифо, Хефлер, Эггештайн, Грегорич, Хелер.
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Олимпиакос –
Пасхалакис, Родиней, Рецос, Нтой, Ортега, Фортунис, Поденсе, Камара, Александропулос (Иборра, 46), Эссе, Эль-Кааби.
- Предупреждение:
- Эссе (34).
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «Либенауэр»
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Штурм –
Схерпен, Газибегович, Боркович, Аффенгрубер, Шнегг, Хорват, Лавале, Прасс, Горенц-Станкович, Саркария, Влодарчик.
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «OPAP Arena»
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АЕК –
Станкович, Рота, Вида, Мукуди, Хаджсафи, Гачинович, Манталос, Шиманьски, Пинеда, Амрабат, Цубер.
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Брайтон –
Вербрюгген, Велтман, Данк, Игор Жулио, Хиншелвуд, Гросс, Гилмор, Митома, Аденгра, Жоао Педро, Фергюсон.
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «Пушкаш Арена»
- Гол:
- 0:1 – 29 Терье.
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Маккаби Хайфа –
Кеуф, Кандиль, Гершон, Сек, Шимич, Шери, Джабер, Кафумана (Наор, 33), Подгоряну, Пьерро, Давид.
- Предупреждение:
- Шимич (16).
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Айброкс»
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Нюа Уллеви»
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Стад де Женев»
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Шериф»
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Стадиум де Тулуз»
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Акер Стадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Зарубимся с ЛАСКом не на шутку
Forza Roma💛❤️
Правильно говорят, от любви до ненависти один шаг. Тяжело смотреть на последнее творение Гаспа, осталось только выпустить Миранчука для полноты картины.
Леверкузен, Ливерпуль, Вест Хэм, Брайтон, Реал Бетис, Аталанта, Ренн, и Рома
и через плей-офф к ним присоединиться ПеСеЖе )))