Василий Уткин: «Черданцев стал как Ленин в Мавзолее. Оба невыносимы»
Василий Уткин сравнил Георгия Черданцева и Владимира Ленина.
«Друзья мои, как же вы меня разочаровали. Как неприятно объяснять шутки, но я не могу мимо этого пройти. Ну ни в одном комменте... Никто вообще не заметил... Как же тонко мне удалось... Душу вкладываю, а вы не понимаете, а!
Еще раз вам объясняю. Повторяю шутку, как будто вы милиционеры на работе – доходит не сразу, как в классическом советском анекдоте.
Георгий Черданцев стал уже практически как Ленин в Мавзолее. Оба невыносимы. Не-вы-но-си-мы.
Счастье – это когда тебя понимают», – сказал блогер и журналист Уткин.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Ильичу его нахождение в центре Москвы ничего не стоит , а Жора до сих пор выплачивает ипотеку за свою жилплощадь в столице.
В переносном смысле этого слова.
В плане транспортировки
Это больше, чем на московское футбольное Торпедо.
Особенно Жору-ипотеку )
Но тут она удивительно к месту )
Оказывается, все проблемы России кроются не в причинах материального характера, в первую очередь, социально-экономических, порождаемых капитализмом как системой, а в том, что дедушка Ленин не похоронен!!!! Вот похороним Ильича и сразу заживем как в сказке! Сразу все наладится и рассосется само собой! ))))
Диву даешься, какая все же разруха царит в головах многих людей!