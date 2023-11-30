Василий Уткин: «Черданцев стал как Ленин в Мавзолее. Оба невыносимы»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Георгий Черданцев Матч ТВ ахахаха Владимир Ленин Футбол

Василий Уткин сравнил Георгия Черданцева и Владимира Ленина.

«Друзья мои, как же вы меня разочаровали. Как неприятно объяснять шутки, но я не могу мимо этого пройти. Ну ни в одном комменте... Никто вообще не заметил... Как же тонко мне удалось... Душу вкладываю, а вы не понимаете, а!

Еще раз вам объясняю. Повторяю шутку, как будто вы милиционеры на работе – доходит не сразу, как в классическом советском анекдоте.

Георгий Черданцев стал уже практически как Ленин в Мавзолее. Оба невыносимы. Не-вы-но-си-мы.

Счастье – это когда тебя понимают», – сказал блогер и журналист Уткин.

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146 комментариев
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Это топ))
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Ответ onegin2007
Это топ))
В чем разница между Лениным и Черданцевым?

Ильичу его нахождение в центре Москвы ничего не стоит , а Жора до сих пор выплачивает ипотеку за свою жилплощадь в столице.
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Вася тоже не-вы-но-сим
В переносном смысле этого слова.
В плане транспортировки
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Ответ Alexander Norets
Все пошли по тегу Владимир Ленин на спортсе 😁?
На Ильича на Спортсе подписано 9-ть человек.
Это больше, чем на московское футбольное Торпедо.
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+83
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Все пошли по тегу Владимир Ленин на спортсе 😁?
+60
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Ответ Саша Пушкин
В чем разница между Лениным и Черданцевым? Ильичу его нахождение в центре Москвы ничего не стоит , а Жора до сих пор выплачивает ипотеку за свою жилплощадь в столице.
а Вася сам превратился в "недвижимость"
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Фанаты круглого восхищаются шуткой, которую придумали ещё при СССР))))
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Ответ utsh44psmr
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А как понять деградировал ли Уткин, если он не комментирует?
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во вторник Черданцев комментировал матч Лацио против Селтика и там всю игру кровь из ушей лилась... особенно мне понравилось как на 91 минуте когда судья поставил пенальти в пользу Селтика, по трансляции эпизод минуты 3-4 шёл, потому что судья изначально уверенно поставил на точку и там шли споры, всё это время Черданцев вообще не понимал что творится и рассказывал что матч заканчивается со счетом 2-0, а потом когда уже показали как игрок Селтика ставит мяч на точку и судья побежал смотреть телевизор по просьбе ВАР, Черданцев вскрикнул "О У НАС ПЕНАЛЬТИ"...3 минуты! 3 минуты он игнорировал то что происходило на трансляции...
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Как бы к Васе не относился , но когда он прессует псевдо экспертов с срач тв - то я всегда за него )))
Особенно Жору-ипотеку )
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Я даже не знал, что на спортсе есть тег "АХАХАХА"...
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Ответ Kermit
Василий Уткин. Шутки за триста. :)
Шуткин.
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Василий Уткин. Шутки за триста. :)
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Посмеялся. Пойду забудусь сном. А то я чувствую себя как мокрая соль в солонке. Не высыпаюсь
+8
-3
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Ответ dimkaa1
А как понять деградировал ли Уткин, если он не комментирует?
Причем здесь комментарии? То, что он «производит» на ютубе и пишет в телеграме, вполне достаточно, чтобы оценить уровень его деградации. Я сравниваю с программами на которых он был гостем или вел сам в прошлом, и это огромная пропасть.
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Ответ Cruel Snake
Вася тоже не-вы-но-сим В переносном смысле этого слова. В плане транспортировки
Так он в этом плане и пошутил
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Ответ *MVP*
тебе нужно повзрослеть, чтобы понять, что есть вещи, связанные со здоровьем, на которые почти нереально влиять. и шутить над этим может разве что законченный дурак
Он сам себя запустил, жирдяй, меньше жрать надо было и больше спортом заниматься
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Разница между Уткиным и Черданцевым в том, что один солидную зарплату на канале имеет и особо не напрягается в своих эфирах, отсюда и деградация на лицо, а второй никому не нужный, забытый, ленивый, озлобленный на пол мира, заведующий всем, разлагающийся мастер острого афоризма. Я не могу понять тех, кто ещё топит за Уткина. Старый дед, который ворчит и обливает всех кому не лень. Все дураки, один он умный, так не бывает. 😏
+12
-9
+3
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Ленина уже давно пора похоронить по человечески, это уже давно не символ страны, а может проклятие всех бед России именно по этому? Стоит задуматься.... Похоронить его в Ульяновске
+8
-5
+3
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Думаю губер еще больше не выносим.
+3
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Браво, Василий!🤣👍🏻
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Здоровья Василию. говорят он совсем плох.
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чердак весь перфоманс фанов перед игрой заруинил - болтал без умолку, не дал послушать
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Ответ Cruel Snake
Вася тоже не-вы-но-сим В переносном смысле этого слова. В плане транспортировки
Хорошооооо
+10
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А Уткин как Троцкий в изгнании получается?
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Ответ Cruel Snake
Вася тоже не-вы-но-сим В переносном смысле этого слова. В плане транспортировки
Ты же его не носишь.. а Чердака частенько приходится слышать а иногда видеть.. Действительно жесть..Несёт откровенную ахинею..
+2
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+2
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Представляю как подгорело у Чердака.) Ждём судорожных и невнятных попыток Ипотеки ответить Васе.
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да уткин такой же +- фриказойд
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Черданцев: "А ты как Титаник, такой же не подъёмный"
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Ответ Мертвый Дьявол
Фанаты круглого восхищаются шуткой, которую придумали ещё при СССР))))
Тоже самое хотел написать !
Но тут она удивительно к месту )
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Ответ Alexander Norets
Все пошли по тегу Владимир Ленин на спортсе 😁?
Тат статы нету, не интересно
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Ответ Yupis
Ленина уже давно пора похоронить по человечески, это уже давно не символ страны, а может проклятие всех бед России именно по этому? Стоит задуматься.... Похоронить его в Ульяновске
Наглядный пример того, насколько идеализм как главенствующая форма сознания захватил умы современных людей. До классического религиозного мракобесия осталось рукой подать.

Оказывается, все проблемы России кроются не в причинах материального характера, в первую очередь, социально-экономических, порождаемых капитализмом как системой, а в том, что дедушка Ленин не похоронен!!!! Вот похороним Ильича и сразу заживем как в сказке! Сразу все наладится и рассосется само собой! ))))

Диву даешься, какая все же разруха царит в головах многих людей!
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Ответ Мертвый Дьявол
Фанаты круглого восхищаются шуткой, которую придумали ещё при СССР))))
Уткин и есть вышедший в тираж сборник старых анекдотов.
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Душевная болезнь Васи прогрессирует )
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Ответ Olga.t
Нет в вашей шутке изящества, тонкого юмора. Только попытка посмеяться над физической и медицинской проблемой человека. Но это не смешно, совсем.
Не смешно было, когда Васька, обсирая Семина, что-то о теле Лобановского хрюкнул, которого нужно выкопать и на лавку посадить. Если для Уткина это норм — не вижу причин, по которым не является нормальным поржать над его весом.
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Но откуда нам знать, выносим Черданцев или нет, если он не спит на работе, уважает корпоративную этику, не носит политоту в футбол...
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Ответ Том Фаррелл
Ну, посмотри рейтинги цитирования, они же чуть не раз в месяц обновляются
Глупых людей тоже цитируют. Это не показатель. Возьми Бузову или фигуристку Загитову. Безизбежность скоро в школе начнут изучать. А Вы мне про какой то рейтинг цитируемости😏
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Ответ Drob003
Разница между Уткиным и Черданцевым в том, что один солидную зарплату на канале имеет и особо не напрягается в своих эфирах, отсюда и деградация на лицо, а второй никому не нужный, забытый, ленивый, озлобленный на пол мира, заведующий всем, разлагающийся мастер острого афоризма. Я не могу понять тех, кто ещё топит за Уткина. Старый дед, который ворчит и обливает всех кому не лень. Все дураки, один он умный, так не бывает. 😏
Вряд ли он завидует кому-то, и как он никому не нужен если его постоянно цитируют так еще и отвечают?
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Ответ Cruel Snake
Посмеялся. Пойду забудусь сном. А то я чувствую себя как мокрая соль в солонке. Не высыпаюсь
Давай, приятных снов
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Не думал Ленин, что доживет до сравнения с такой ######!
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Ответ Назар Игорь
Василий как всегда точен, не в бровь а в глаз. Но чердака уже ничем не прошибить, он же памятник.
И в бровь и в нос.
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Ответ Саша Пушкин
Но если его закопать, то без работы останутся работяги, которые периодически переваливают и обмывают его тушку. О них и о их семьях ты подумал?
интересно, у обмывателей в трудовой как записано сея работенка????
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Ответ Kermit
Василий Уткин. Шутки за триста. :)
за 300 кг
+3
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У Ленина есть тег и фото на спортсе)))
+1
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отвратительный вася
+5
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Вася, вынеси за собой уткин. Разборки фриков, не доставляют.
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Вася!!!!!!
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Ответ *MVP*
тебе нужно повзрослеть, чтобы понять, что есть вещи, связанные со здоровьем, на которые почти нереально влиять. и шутить над этим может разве что законченный дурак
Проблемы со здоровьем это рекламировать пиццу и без остановки жрать 24/7?
+1
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Ответ lightrip
Не думал Ленин, что доживет до сравнения с такой ######!
Доживёт?
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Ответ zho3716
Так Уткин сам невыносим,причем в прямом смысле
Не смешно
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