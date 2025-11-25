Спаллетти перед матчем с «Буде-Глимт»: «Поле и климат играют не в пользу «Юве», это вопрос привычки. С «Фиорентиной» мы сыграли не так плохо, как всем кажется»
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча с «Буде-Глимт».
Игра 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов пройдет в Буде 25 ноября.
О матче с «Фиорентиной»
«Давайте разберем все по порядку, потому что сложилось впечатление, будто случилась катастрофа. Команда сыграла не так плохо, как все думают. Я был первым, кто признал, что мы должны сделать больше и выбраться. Мы должны использовать имеющиеся у нас ресурсы и проявлять свои качества. Я видел желание этой команды».
О матче с «Буде-Глимт»
«Поле и климат играют не в нашу пользу. Мне повезло, что я работал за границей. Здесь другой воздух, очень холодно, мы не привыкли к такому. Это вопрос привычек, которые отличаются от наших.
Наше рвение должно компенсировать разницу между двумя командами. Они очень хорошо разбираются в игроках, дело не только в поле и в холоде. Соперник хорошо зарекомендовал себя на международных турнирах», – сказал Спаллетти.