«Чикаго» расторг контракт с Перри из-за инцидента, связанного с алкоголем (Фрэнк Серавалли)

«Чикаго» отстранил Кори Перри после инцидента, связанного с алкоголем.

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли со ссылкой на свои источники, инцидент с участием Перри, вызванный употреблением алкоголя, произошел во время мероприятия, на котором присутствовали корпоративные партнеры и сотрудники команды.

Пока неясно, что произошло, кто был свидетелем этого и кто сообщил об этом клубу.

Ранее сообщалось, что нападающий на прошлой неделе отправился вместе с «Блэкхокс» на выездной матч с «Коламбусом». Накануне игры произошел инцидент, затронувший одного из сотрудников команды из Иллинойса. Как только «Чикаго» стало известно о произошедшем, Перри был отстранен, а клуб инициировал расследование.

29 ноября «Чикаго» расторг контракт с Перри после драфта отказов. 38-летний нападающий стал свободным агентом.

Появлялась информация о связи Перри с матерью нападающего «Блэкхокс» Коннора Бедарда, но инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис и генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон опровергли эти слухи.

Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата . У хоккеиста действовал договор с зарплатой четыре миллиона долларов.

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