«Чикаго» расторг контракт с Перри из-за инцидента, связанного с алкоголем (Фрэнк Серавалли)

Теги Чикаго Кори Перри НХЛ алкоголь и спорт Хоккей

«Чикаго» отстранил Кори Перри после инцидента, связанного с алкоголем.

Как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли со ссылкой на свои источники, инцидент с участием Перри, вызванный употреблением алкоголя, произошел во время мероприятия, на котором присутствовали корпоративные партнеры и сотрудники команды.

Пока неясно, что произошло, кто был свидетелем этого и кто сообщил об этом клубу.

Ранее сообщалось, что нападающий на прошлой неделе отправился вместе с «Блэкхокс» на выездной матч с «Коламбусом». Накануне игры произошел инцидент, затронувший одного из сотрудников команды из Иллинойса. Как только «Чикаго» стало известно о произошедшем, Перри был отстранен, а клуб инициировал расследование.

29 ноября «Чикаго» расторг контракт с Перри после драфта отказов. 38-летний нападающий стал свободным агентом.  

Появлялась информация о связи Перри с матерью нападающего «Блэкхокс» Коннора Бедарда, но инсайдер NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис и генеральный менеджер «Блэкхокс» Кайл Дэвидсон опровергли эти слухи.

Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ. У хоккеиста действовал договор с зарплатой четыре миллиона долларов.

«Чикаго» выгнал Кори Перри – за «неприемлемый поступок». В чем он виноват?

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32 комментария
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Ответ Ебздрогыч
У нас на работе примерно за такое же недавно выгнали зама директора
Вот и ходи на корпораты после этого. Ненавижу их.
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А разговоров-то было... Теперь надо установить первоисточник сплетен про мамку некствана.
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У нас это называется корпоратив)))
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Кори красавчик, даёт жару на льду и вне его!
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Напоил маму Бедарда и крепость пала. Человек опытный и в жизни, и в хоккее.
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Ответ rude.
Вот и ходи на корпораты после этого. Ненавижу их.
а что, там в вас насильно вливают алкоголь? бедолага, не позавидуешь.
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+9
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У нас на работе примерно за такое же недавно выгнали зама директора
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Какую версию двинет следующий инсайдер? Нарушение тренировочного процесса или драка с тиммейтом?
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Ещё и пьяная была)
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Ответ STB
а что, там в вас насильно вливают алкоголь? бедолага, не позавидуешь.
Приходится. На трезвую это еще все ужаснее выглядит.
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Ответ Hivaga22
А разговоров-то было... Теперь надо установить первоисточник сплетен про мамку некствана.
сайт болельщиков Ванкувера
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Ответ Свидетель со стороны жениха
Бедарду то как быть?
Съезжать от мамы? ;)
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Ответ rude.
Вот и ходи на корпораты после этого. Ненавижу их.
Вы просто не умеете их "правильно готовить" - хороший корпорат стоит года работы! ;)
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Ответ Hivaga22
А разговоров-то было... Теперь надо установить первоисточник сплетен про мамку некствана.
Там не разговоры были, а приколы.
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Ну все понятно. Трахнул мамку некствана по пьяни. Видимо, плохенько. Мамка пожаловалась и вот результат. Вывод : алкоголь увольняет
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В просто бухалове нет настолько больших проблем.
Кого-то избил из спонсоров? Или трахнул под алкоголем.
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Мужик полной жизнью живет, немного завидую ему по белому. Всё выиграл, всё заработал, а сейчас живёт в кайф.
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как банально
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Бедарду то как быть?
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предлагаю икаго исключить из числа большой 8-ки и поместить в женскую лигу по бейсболу.... ээээ ребята вы там че курите волосы с лобка черного лгбтэшника??? ниче что пиво даже в раздевалке пили не знаю как сейчас.. что там случилось то чуть выпил и послал какого то пиджака?? так уважаемый человек в лиге... нда кароче Чикага как юр лицо перестала существовать для меня)))
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Ответ Hivaga22
А разговоров-то было... Теперь надо установить первоисточник сплетен про мамку некствана.
ну так может он по пьяни потрогал её за жеппу😏
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Просто интересно, какой идиот вбросил про маму Бедарда...
А Перри ждём в КХЛ, у нас такой не пропадёт!
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Ответ Ебздрогыч
У нас на работе примерно за такое же недавно выгнали зама директора
Зам директора спортса уволили?
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Ахаха, что происходит? Уже третья версия?🤣
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Дак получается мама Стифлера не причем?;)))
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если ваша вечеринка не похожа на корпоратив Чикаго Блэк зокс, даже не думайте меня приглашать!
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Мама Стифлера ...FOREVER :)))
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Ну ясное дело, оба были нетрезвы.
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Активно подливал маме Бедарда
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На рынке появился парень, который может быть полезнее Кейна. Ух, интрига!
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