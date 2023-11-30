Лига конференций. «Астана» проиграла загребскому «Динамо», «Астон Вилла» против «Легии», «Фиорентина» принимает «Генк»

«Астана» уступила загребскому «Динамо» в матче группового этапа Лиги конференций.

Также в четверг в 5-м туре «Олимпия» принимает «Лилль», «Бешикташ» – «Брюгге», «Фиорентина» – «Генк», «Астон Вилла» противостоит «Легии», «Нордшелланд» – «Фенербахче».

Лига конференций

Групповой этап

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги конференций

Таблицы Лиги конференций

Статистика Лиги конференций

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!