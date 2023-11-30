Лига конференций. «Астана» проиграла загребскому «Динамо», «Астон Вилла» против «Легии», «Фиорентина» принимает «Генк»

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«Астана» уступила загребскому «Динамо» в матче группового этапа Лиги конференций.

Также в четверг в 5-м туре «Олимпия» принимает «Лилль», «Бешикташ» – «Брюгге», «Фиорентина» – «Генк», «Астон Вилла» противостоит «Легии», «Нордшелланд» – «Фенербахче».

Лига конференций

Групповой этап

5-й тур

Брейдаблик Исландия – Маккаби Тель-Авив Израиль 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
30 ноября, 16.00, «Копавогсволлюр»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 35 Битон, 1:1 – 61 Эйольфссон, 1:2 – 82 Захави.
БрейдабликЭйнарссон, Гюннлейссон, Муминович, Маргейрссон, Ингварссон, Йоман (Хлинссон, 61), Эйнарссон, Эйольфссон, Лудвикссон, Свантоурссон, Стейндорссон (Кристинссон, 61).
Маккаби Тель-АвивМоскера, Саборит, Люккассен, Ревиво, ван Оверем, Перец, Битон (Тургеман, 68), Каниховский, Коэн, Милсон (Еини, 88), Захави (Давида, 90).
Предупреждения:
Битон (37), Эйольфссон (39), Каниховский (66), Люккассен (78), Муминович (90).
Удаление:
Эйольфссон (90).

 

Астана Казахстан – Динамо Загреб Хорватия 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
30 ноября, 18.30, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 48 Видович, 0:2 – 79 Канеко.
АстанаЧондрич, Томашевич, Ароян, Марочкин, Вороговский (Досмагамбетов, 78), Урега (Лончар, 31), Куат (Бейсебеков, 78), Йованчич, Оганесян, Астанов (Томасов, 63), Дарбо (Аймбетов, 63).
Динамо ЗагребЗагорац, Мохаррами, Ристовски (Перкович, 78), Перич (Шутало, 75), Любичич, Мишич, Булат (Сучич, 46), Батурина (Халилович, 78), Видович (Рукавина, 86), Канеко, Петкович.
Предупреждения:
Куат (38), Йованчич (59), Перич (72), Ароян (74).
Удаление:
Йованчич (73).

 

АЗ Алкмар Нидерланды – Зриньски Босния и Герцеговина 0:0 (перерыв)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «АФАС-стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
АЗ АлкмарРайан, Сугавара, Мартинс Инди, Базур (Алешандре Пенетра, 43), Меллер Вольф, Класи, Михайлович, Данташ, ван Боммел, Павлидис, Поку.
ЗриньскиМарич, Чорлука, Сенич, Радич, Зломыслич, Брадарич, Иванчич, Чуже, Хрванович, Малекинушич, Билбия.

 

ХИК Финляндия – Абердин Шотландия 2:1 (перерыв)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «Сонера Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 16 Банде, 2:0 – 33 Хостикка, 2:1 – 41 Макдоналд.
ХИКМяенпяа, Сойри, Тенхо, Хальме, Пелтола, Лингман, Канеллопулос, Хостикка, Банде, Радулович, Кескинен.
АбердинРос, Milne, Макдоналд, Йенсен, Рубежич, Хэйс, Баррон, Дункан, Польвара, Луиш Лопеш, Гуйе.
Предупреждение:
Баррон (42).

 

КИ Клаксвик Фарерские острова – Слован Братислава Словакия 1:1 (перерыв)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «Торсвеллур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 17 Миккельсен, 1:1 – 24 Куцка.
КИ КлаксвикЮханссон, Даниэльсен, Форрен, Павлович, Фэре, да Сильва, Юнсен, Андреасен, Миккельсен, Клеттскар, Гуссиос.
Слован БратиславаБорян, Блэкмэн, Кашия, Байрич, Змргал, Канкава, Куцка, Саввидис, Барсегян, Чаврич, Стрелец.
Предупреждение:
да Сильва (27).

 

Олимпия Словения – Лилль Франция 0:1 (перерыв)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «Стожице»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 15 Кабелла.
ОлимпияПинтол, Мухамедбегович, Ратник, Суалеэ, Доффо, Элшник, Ласицкас, Мотика, Руй Педру, Брест, Бристрич.
ЛилльШевалье, Сантуш, Умтити, Йоро, Гудмундссон, Кабелла, Андре, Бенталеб, Жегрова, Буадди, Языджи.
Предупреждения:
Сантуш (38), Умтити (41), Брест (41).

 

Бешикташ Турция – Брюгге Бельгия 0:2 (перерыв)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «Водафон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Нильсен, 0:2 – 14 Игор Тиаго.
БешикташДестаноглу, Бингел, Булут, Колли, Зайнутдинов, Окслейд-Чемберлен, Учан, Тыкназ, Ребич, Тосун, Абубакар.
БрюггеМиньоле, Одои, Мехеле, Спилерс, де Кейпер, Нильсен, Синкернагель, Ветлесен, Нвадике, Ольсен, Игор Тиаго.
Предупреждения:
Нильсен (38), Учан (45).

 

Буде-Глимт Норвегия – Лугано Швейцария 1:0 (перерыв)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «Аспмюра»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 40 Пеллегрино.
Буде-ГлимтЛунд, Вембангомо, Моэ, Бьертуфт, Бьеркан, Берг, Фет, Гренбек, Пеллегрино, Серли, Пеми.
ЛуганоСаипи, Аригони, Хайризи, Май, Хайдари, Саббатини, Штеффен, Бислими, Махмуд, Симиньяни, Целар.
Предупреждения:
Пеми (42), Махмуд (45).

 

Балкани Косово – Виктория Пльзень Чехия 0:0 (перерыв)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «Arena Kombëtare»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
БалканиКоличи, Тачи, Яшаница, Халили, Траши, Делова, Зюба, Куч, Грипши, Бериша, Каррица.
Виктория ПльзеньБайер, Голик, Гранач, Две, Paluska, Москера, Калвах, Буха, Сикора, Влканова, Климент.
Предупреждение:
Две (44).

 

Гент Бельгия – Заря Украина 1:0 (перерыв)
Дата проведения
30 ноября, 20.45, «Геламко-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 20 Фофана.
ГентНарди, Фадига, Нуриу Фортуна, Кандусс, Ватанабе, Гандельман, Кумс, Геркенс, Кейперс, Орбан, Фофана.
ЗаряТурбаевский, Кирюханцев, Данченко (Горбач, 32), Жордан, Боль, Батагов, Снурницын, Чурко, Герреро, Claude Aziangbe, Антюх.
Предупреждения:
Фадига (27), Антюх (39), Claude Aziangbe (42).

 

Айнтрахт Ф Германия – ПАОК Греция
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак Трнава Словакия – Лудогорец Болгария
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Городской стадион Трнава»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина Италия – Генк Бельгия
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Астон Вилла Англия – Легия Польша
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Чукарички Сербия – Ференцварош Венгрия
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Gradski stadion Dubočica»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нордшелланд Дания – Фенербахче Турция
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Фарум Парк»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев
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Победы Абердину и Вилле!
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а че брейдалбик так рано?
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"Тогда он назывался Астана, а сейчас - Нур-Султан"
Комментатор "шарит"
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Ответ Бухгалтер2021
а че брейдалбик так рано?
У них темнота наступает рано.
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Ответ Вячеслав Максименко
У них темнота наступает рано.
Прожекторов нет? Еврокубки всегда по вечерам играют везде
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Ответ Hitgoe Himgob
Прожекторов нет? Еврокубки всегда по вечерам играют везде
Я не знаю, на каком стадионе они играют. Может, после захода Солнца становится ещё холоднее.
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