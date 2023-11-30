Лига конференций. «Астана» проиграла загребскому «Динамо», «Астон Вилла» против «Легии», «Фиорентина» принимает «Генк»
«Астана» уступила загребскому «Динамо» в матче группового этапа Лиги конференций.
Также в четверг в 5-м туре «Олимпия» принимает «Лилль», «Бешикташ» – «Брюгге», «Фиорентина» – «Генк», «Астон Вилла» противостоит «Легии», «Нордшелланд» – «Фенербахче».
Лига конференций
Групповой этап
5-й тур
- Дата проведения
- 30 ноября, 16.00, «Копавогсволлюр»
- Голы:
- 0:1 – 35 Битон, 1:1 – 61 Эйольфссон, 1:2 – 82 Захави.
-
Брейдаблик –
Эйнарссон, Гюннлейссон, Муминович, Маргейрссон, Ингварссон, Йоман (Хлинссон, 61), Эйнарссон, Эйольфссон, Лудвикссон, Свантоурссон, Стейндорссон (Кристинссон, 61).
-
Маккаби Тель-Авив –
Москера, Саборит, Люккассен, Ревиво, ван Оверем, Перец, Битон (Тургеман, 68), Каниховский, Коэн, Милсон (Еини, 88), Захави (Давида, 90).
- Предупреждения:
- Битон (37), Эйольфссон (39), Каниховский (66), Люккассен (78), Муминович (90).
- Удаление:
- Эйольфссон (90).
- Дата проведения
- 30 ноября, 18.30, «Астана Арена»
-
Астана –
Чондрич, Томашевич, Ароян, Марочкин, Вороговский (Досмагамбетов, 78), Урега (Лончар, 31), Куат (Бейсебеков, 78), Йованчич, Оганесян, Астанов (Томасов, 63), Дарбо (Аймбетов, 63).
-
Динамо Загреб –
Загорац, Мохаррами, Ристовски (Перкович, 78), Перич (Шутало, 75), Любичич, Мишич, Булат (Сучич, 46), Батурина (Халилович, 78), Видович (Рукавина, 86), Канеко, Петкович.
- Удаление:
- Йованчич (73).
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «АФАС-стадион»
-
АЗ Алкмар –
Райан, Сугавара, Мартинс Инди, Базур (Алешандре Пенетра, 43), Меллер Вольф, Класи, Михайлович, Данташ, ван Боммел, Павлидис, Поку.
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «Сонера Стэдиум»
-
ХИК –
Мяенпяа, Сойри, Тенхо, Хальме, Пелтола, Лингман, Канеллопулос, Хостикка, Банде, Радулович, Кескинен.
- Предупреждение:
- Баррон (42).
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «Торсвеллур»
- Голы:
- 1:0 – 17 Миккельсен, 1:1 – 24 Куцка.
-
КИ Клаксвик –
Юханссон, Даниэльсен, Форрен, Павлович, Фэре, да Сильва, Юнсен, Андреасен, Миккельсен, Клеттскар, Гуссиос.
-
Слован Братислава –
Борян, Блэкмэн, Кашия, Байрич, Змргал, Канкава, Куцка, Саввидис, Барсегян, Чаврич, Стрелец.
- Предупреждение:
- да Сильва (27).
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «Стожице»
- Гол:
- 0:1 – 15 Кабелла.
-
Олимпия –
Пинтол, Мухамедбегович, Ратник, Суалеэ, Доффо, Элшник, Ласицкас, Мотика, Руй Педру, Брест, Бристрич.
-
Лилль –
Шевалье, Сантуш, Умтити, Йоро, Гудмундссон, Кабелла, Андре, Бенталеб, Жегрова, Буадди, Языджи.
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «Водафон Парк»
- Голы:
- 0:1 – 4 Нильсен, 0:2 – 14 Игор Тиаго.
-
Бешикташ –
Дестаноглу, Бингел, Булут, Колли, Зайнутдинов, Окслейд-Чемберлен, Учан, Тыкназ, Ребич, Тосун, Абубакар.
-
Брюгге –
Миньоле, Одои, Мехеле, Спилерс, де Кейпер, Нильсен, Синкернагель, Ветлесен, Нвадике, Ольсен, Игор Тиаго.
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «Аспмюра»
- Гол:
- 1:0 – 40 Пеллегрино.
-
Лугано –
Саипи, Аригони, Хайризи, Май, Хайдари, Саббатини, Штеффен, Бислими, Махмуд, Симиньяни, Целар.
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «Arena Kombëtare»
-
Виктория Пльзень –
Байер, Голик, Гранач, Две, Paluska, Москера, Калвах, Буха, Сикора, Влканова, Климент.
- Предупреждение:
- Две (44).
- Дата проведения
- 30 ноября, 20.45, «Геламко-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 20 Фофана.
-
Гент –
Нарди, Фадига, Нуриу Фортуна, Кандусс, Ватанабе, Гандельман, Кумс, Геркенс, Кейперс, Орбан, Фофана.
-
Заря –
Турбаевский, Кирюханцев, Данченко (Горбач, 32), Жордан, Боль, Батагов, Снурницын, Чурко, Герреро, Claude Aziangbe, Антюх.
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Городской стадион Трнава»
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Gradski stadion Dubočica»
- Дата проведения
- 30 ноября, 23.00, «Фарум Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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