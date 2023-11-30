Кордоба дисквалифицирован на 3 матча РПЛ, еще на один – условно. Он трижды схватил себя за пах после матча с «Уралом»
Форвард «Краснодара» Джон Кордоба дисквалифицирован на 3 матча РПЛ.
Колумбиец трижды схватил себя за пах и получил красную карточку за оскорбление ассистента судьи после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ.
КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на три матча Мир РПЛ, еще на один – условно.
Таким образом, Кордоба не сыграет против «Оренбурга» и ЦСКА в декабре, а также против «Рубина» в марте.
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Команда, лидеры которой не учатся на своих ошибках, не должна становиться чемпионом.
Печальная история.