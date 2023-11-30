Кордоба дисквалифицирован на 3 матча РПЛ, еще на один – условно. Он трижды схватил себя за пах после матча с «Уралом»

Теги премьер-лига Россия дисквалификации судьи КДК РФС Краснодар Джон Кордоба Футбол

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба дисквалифицирован на 3 матча РПЛ.

Колумбиец трижды схватил себя за пах и получил красную карточку за оскорбление ассистента судьи после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ.

КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на три матча Мир РПЛ, еще на один – условно.

Таким образом, Кордоба не сыграет против «Оренбурга» и ЦСКА в декабре, а также против «Рубина» в марте.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

53 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
по матчу за каждое прикосновение! Надо было один раз сделать - просто долго держаться! Пока всем не показал бы.
+82
-1
+81
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Четыре месяца отпуска. Кордоба счастливчик. )))
+47
-1
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А почему Соболеву четыре игры, он один раз схватил, а тут аж целых три раза и всего три Создайте регламент сколько игр за один хваток, что бы всё было по справедливости.
+38
-5
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как показать что сильно хочешь в отпуск, не показывая что сильно хочешь в отпуск
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Схватил за пах трижды, это ключевое
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ЗлойМайор
по матчу за каждое прикосновение! Надо было один раз сделать - просто долго держаться! Пока всем не показал бы.
Матч условно дали за грязные мысли, видимо
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
теперь чемпионство точно всё, можно сосредоточиться на съёмках сериала.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Кордобы ведь уже второй случай после матча/в раздевалке. Был еще эпизод с ЦСКА в прошлом сезоне.

Команда, лидеры которой не учатся на своих ошибках, не должна становиться чемпионом.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ура! Отпуск!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самоучитель по выпиливанию из чемпионской гонки))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Александр Кожевников
А почему Соболеву четыре игры, он один раз схватил, а тут аж целых три раза и всего три Создайте регламент сколько игр за один хваток, что бы всё было по справедливости.
Ну так сейчас еще принято оценивать акцентированность, продавливание, естесственное-неестесственное положение. Что-то сыграло роль.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уехал в отпуск
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ </c/>
позорное кдк...Соболев словил 4 матча...двойные стандарты во всей красе...
Соболева потому отпустили по УДО.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
за каждое яйцо по матчу, ещё 1 за ствол и условно, если бы разрядился
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любит потрогать. 😉
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Три матча реальной дисквы и один матч условной. Я так понимаю за то, что три раза схватился за пах и один раз просто посмотрел на него?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
И перефразируя старый анекдот надо было на сдачу языком щеку оттопырить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну какие три матча, Кордоба же просто интересовался у судьи, где находится туалет, потому что он больше не мог терпеть.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
таких футболистов которые хватаются и показывают свои генеталии, надо кастрировать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну прямой соперник гыгымона нашего, все понятно)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зачем из Южной Америки возвращался, мог бы просто фото паха всем разослать и съэкономить время на дорогу домой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну что ж… Этому городу нужен новый герой. Кокшаров, тащи!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Александр Кожевников
А почему Соболеву четыре игры, он один раз схватил, а тут аж целых три раза и всего три Создайте регламент сколько игр за один хваток, что бы всё было по справедливости.
😂😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Александр Кожевников
А почему Соболеву четыре игры, он один раз схватил, а тут аж целых три раза и всего три Создайте регламент сколько игр за один хваток, что бы всё было по справедливости.
Соболеву правда потом через 2 игры разрешили играть, посмотрим разрешат ли Кордобе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ </c/>
позорное кдк...Соболев словил 4 матча...двойные стандарты во всей красе...
Наверно, у Соболева в четыре раза длиннее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Архитектор Мендисабаль
За каждый хапок за яйца по одной дисквалификации, выходит.
😅😅😅
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ filippa
кдк сборище клоунов. у чувака лобковые вши , он их чесал.
А Соболев в тот раз тоже? У дельфинов бывают вши?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Сергей Шалман
за каждое яйцо по матчу, ещё 1 за ствол и условно, если бы разрядился
🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ветер
Четыре месяца отпуска. Кордоба счастливчик. )))
типа без сборов сразу подьедет на чемпионат?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ветер
Четыре месяца отпуска. Кордоба счастливчик. )))
Ну да
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ fbd
Матч условно дали за грязные мысли, видимо
За один условный пах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Всё знаю
А может там умножение тогда было бы ?)
за каждую секунду держания
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Всё знаю
А может там умножение тогда было бы ?)
По максбету
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Георгий
таких футболистов которые хватаются и показывают свои генеталии, надо кастрировать
А после этого им можно будет показывать?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ЗлойМайор
по матчу за каждое прикосновение! Надо было один раз сделать - просто долго держаться! Пока всем не показал бы.
А может там умножение тогда было бы ?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ The Best 20
Схватил за пах трижды, это ключевое
Потому и 3 матча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Четвертый раз он схватил себя за пах условно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Когда Кордубы не было Краснодар лучше играл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Просто трусы неудобные были или чесались...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ну это понятно, а что с тренером Локо, который назвал деятельность судьи блинством??? и с их капитаном Бариновым???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Три за три. Все понятиям))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Читаю комментарии и ржу чуть не обосался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оскорбили Соболева, ему то дали меньше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трижды почесалось, один раз показалось))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Краснодар по-тихоньку самоустраняется из борьбы за золотые медали.

Печальная история.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За каждое касание по матчу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За каждый хапок за яйца по одной дисквалификации, выходит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Можно и в отпуск заранее свалить. Чего на морозе играть, если можно кайфануть в Колумбии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
надо всей РПЛ схватить себя за яйца, РФС поломается, не оставят же они себя без зарплаты
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий