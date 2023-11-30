Дело «Ман Сити» о 115 финансовых нарушениях начнут рассматривать осенью 2024 года. Решение вынесут не раньше лета 2025-го

Дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити» рассмотрят ближе к концу 2024 года.

В феврале обвинила « » в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018 года.

По информации Daily Mail, начать рассмотрение дела «Манчестер Сити» планируется поздней осенью следующего года.

Вердикт будет вынесен не раньше лета 2025 года. На данный момент следствие находится на этапе сбора показаний свидетелей.

«Сити» может грозить снятие очков. Ранее 10 очков сняли с «Эвертона» за нарушение финансовых правил лиги.

А как там «Сити» (плюс «Челси») – на фоне лишения очков «Эвертона» из-за ФФП?

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