Дело «Ман Сити» о 115 финансовых нарушениях начнут рассматривать осенью 2024 года. Решение вынесут не раньше лета 2025-го
Дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити» рассмотрят ближе к концу 2024 года.
В феврале АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018 года.
По информации Daily Mail, начать рассмотрение дела «Манчестер Сити» планируется поздней осенью следующего года.
Вердикт будет вынесен не раньше лета 2025 года. На данный момент следствие находится на этапе сбора показаний свидетелей.
«Сити» может грозить снятие очков. Ранее 10 очков сняли с «Эвертона» за нарушение финансовых правил лиги.
А как там «Сити» (плюс «Челси») – на фоне лишения очков «Эвертона» из-за ФФП?
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"Как пишет британское издание The Times, в АПЛ не установлены ограничения по времени нарушений, то есть срока давности нет. Кроме того, правила лиги не позволяют клубу обжаловать какие-либо санкции в CAS."
https://www.vedomosti.ru/sport/football/articles/2023/02/08/962186-glavnoe-o-dele-manchester-siti-rassledovanie-gvardiola
Доказали-наказали. Зачем все вместе рассматривать ,а потом выносить решение ? Без шуток,в этом есть какая-то логика?
А Эвертон даже сам признал вину. Поосто надеялся, что поймут и простят.
Подгадывают под срок давности?