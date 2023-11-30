Дело «Ман Сити» о 115 финансовых нарушениях начнут рассматривать осенью 2024 года. Решение вынесут не раньше лета 2025-го

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити» рассмотрят ближе к концу 2024 года.

В феврале АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование велось с декабря 2018 года.

По информации Daily Mail, начать рассмотрение дела «Манчестер Сити» планируется поздней осенью следующего года.

Вердикт будет вынесен не раньше лета 2025 года. На данный момент следствие находится на этапе сбора показаний свидетелей.

«Сити» может грозить снятие очков. Ранее 10 очков сняли с «Эвертона» за нарушение финансовых правил лиги.

А как там «Сити» (плюс «Челси») – на фоне лишения очков «Эвертона» из-за ФФП?

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65 комментариев
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Да-да, будем оттягивать до истечения срока давности. Ловко придумали.
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То есть Эвертон за сезон 19/20 получает снятие очков, а МС, который нарушает правила с сезона 9/10, а расследование началось аж в 18 году, получит наказание(и то не факт), лишь в 2025? Футбол уже не спасти
+37
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Спойлер: оправдают «Сити» и накажут «Лудогорец», приятного просмотра!
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Ответ alesel
Шутка устарела, не находишь?
Это не шутка :)
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видимо шарлатан свалит в начале 25
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Я вообще в шоке, как можно болеть за этот арабский проект?
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Эвертон: 🗿
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А пока что, снимем с Эвертона еще 10 очков
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2025: Мансити присоединяется к Суперлиге
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Шарлатан уже убежит..
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с Эвертона здесь и сейчас, с МС - ну, потом!)
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ну да мы знаем эту схему,потянуть до конца и потом скажут что срок истёк и не можем наказать
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Думаю, накажут по всей строгости: дадут лямов 10 штрафа.
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Королей чампмоншипа нужно вернуть в свою стезю.
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Ответ G.H.O.S.T.
Да-да, будем оттягивать до истечения срока давности. Ловко придумали.
интер рекомендует
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Эвертон за 1 нарушение 10 очков, Сити за 115*10=1150 очков)
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К этому времени следователей по делу уже не будет в живых
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А потом и вовсе забудут 😁🤘
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Ответ G.H.O.S.T.
Да-да, будем оттягивать до истечения срока давности. Ловко придумали.
в АПЛ нет срока давности - мешок может только откупиться, но не избежать наказания по сроку давности.

"Как пишет британское издание The Times, в АПЛ не установлены ограничения по времени нарушений, то есть срока давности нет. Кроме того, правила лиги не позволяют клубу обжаловать какие-либо санкции в CAS."

https://www.vedomosti.ru/sport/football/articles/2023/02/08/962186-glavnoe-o-dele-manchester-siti-rassledovanie-gvardiola
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Какая же.... А наказание не раньше 40го
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Прекрасный повод снять с Эвертона ещё 10 очков
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Значит Эвертон сразу наказали. А с пластиковым нефтепроектом будем разбираться, думать, а там всё уляжется, и обвинения снимем
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С Сити снимут 10 очков. Но с остальных 19 команд по 20.
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Спасибо, что не 2034.
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Хахахахахахахаха!!!!!!
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Нормально так - Эвертон наказали за нарушения сезона 21/22, а Сити "возможно" нарушает аж с 2009 года, а расследование до сих пор не началось.
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Ответ КАБАН1997
А пока что, снимем с Эвертона еще 10 очков
И заодно с Ювентуса )
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Ответ JENNINGS
Спойлер: оправдают «Сити» и накажут «Лудогорец», приятного просмотра!
В контексте Сити можно было хотя бы Эвертон упомянуть
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А в силу решение вступит не раньше 2030
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Сити-это клуб за который стыдно болеть
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С Эвертоном-то мигом разобрались.
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А в чем проблема сделать так же как и с Эвертоном?
Доказали-наказали. Зачем все вместе рассматривать ,а потом выносить решение ? Без шуток,в этом есть какая-то логика?
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Ответ Дживен Стераррд
А в чем проблема сделать так же как и с Эвертоном? Доказали-наказали. Зачем все вместе рассматривать ,а потом выносить решение ? Без шуток,в этом есть какая-то логика?
Так ведь с МанСити ничего не доказали.
А Эвертон даже сам признал вину. Поосто надеялся, что поймут и простят.
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Во что превратили футбол, мерзость на мерзости сидят кругом. Эвертон нагибают за ковидный год, а МС творит что хочет, деньги просто так фурами привозят тренеру и ни у кого никаких вопросов. Такая ж запутанная ситуация, что аж 6 лет уже расследование идёт
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Дело будут рассматривать люди, которые получат по лям от арабов
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Ответ Leon Petov
Ни для кого не секрет, что Пеппа побеждает благодаря коррупции
В, Барселоне тоже за счёт корупци выиграловал?
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Ответ banchik1
Спасибо, что не 2034.
2084-й?
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Ответ Fona
То есть Эвертон за сезон 19/20 получает снятие очков, а МС, который нарушает правила с сезона 9/10, а расследование началось аж в 18 году, получит наказание(и то не факт), лишь в 2025? Футбол уже не спасти
Так юристы Ман Сити должны же подготовиться)
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Ответ Krauvec Cool
К этому времени следователей по делу уже не будет в живых
Точно! Как раз под это дело Сашу Солдата выпустили.
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Ответ Belek Sadykov
В, Барселоне тоже за счёт корупци выиграловал?
Там были лучшие из лучших. Трое вошли в список лучших игроков.По 5-6 мячей забивали в чемпионате
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Ответ vals1702
Эвертон за 1 нарушение 10 очков, Сити за 115*10=1150 очков)
жестоко. даже если они в донных лигах будут набирать по 100 очков за сезон, им потребуется 11.5 лет, чтобы вернуться 😂
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интересно сколько заплатили за затяжку времени? Подгадывают под срок давности?
80.000.000 как один Антони. У нас есть деньги купим то что надо аахаха
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Вот и рушится миф о "гениальности" Пепса
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почему не сразу в 2030ом?
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Эвертон гнобят, а денежный мешок стараются сберечь.
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Интересно сколько заплатили за затяжку времени?
Подгадывают под срок давности?
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еще годик подождем, вдруг Мансур больше занесет
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В следующем году готовится к печати бестселлер Г. Линекера "2084" (о расследовании финансовых нарушений "МС").
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единственное что поможет сменить чемпиона Апл в ближайшие 2 года это снятие очков с Сити)))
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До лета 2025 они допустят ещё не менее 230 нарушений. Так что, лучше сразу считать - до лета 2029.
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