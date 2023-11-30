«Ливерпуль» – ЛАСК. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Теги Ливерпуль Лига Европы УЕФА ЛАСК онлайны Футбол

«Ливерпуль» примет ЛАСК в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Ливерпуль Англия – ЛАСК Австрия
Дата проведения
30 ноября, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ЛиверпульКеллехер, Куанса, Гомес, Конате, Цимикас, Эндо, Гравенберх, Эллиотт, Салах, Диас, Гакпо.
ЛАСКЛаваль, Стойкович, Цирайс, Андраде, Таловеров, Белло, Жуль, Хорват, Любич, Усор, Любичич.

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