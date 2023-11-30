«Ливерпуль» – ЛАСК. Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Ливерпуль» примет ЛАСК в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

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