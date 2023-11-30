«Металлург» завершил победную серию из 11 игр, уступив «Барысу» (2:5)

Теги Металлург Мг КХЛ Барыс Андрей Разин Хоккей

Завершилась победная серия «Металлурга» из 11 игр в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина уступила «Барысу» (2:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Таким образом, казахстанский клуб прервал серию побед «Металлурга», которая составила 11 игр.

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 54 балла в 38 играх.

«Барыс» находится на 12-м месте в таблице конференции, имея в активе 29 очков в 37 матчах.

15 комментариев
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Барыс с заслуженной победой!
Все понятно, когда-нибудь должна была прерваться победная серия, но не с такой игрой. Металлург, по-моему побил рекорд не точных передач. Что происходит то? К середине чемпионата уже должны были привыкнуть, изучить друг друга, а что делают игроки? Что не передача так в клюшку соперника.
Откуда столько удалений? То Глолобов клюшкой машет, то Михайлис.
Яковлев в своем репертуаре. Заблудился в собственных ногах.
6 на 4 отдельный разговор. + 2 игрока, а у Металлурга снова броски от синей. Неужели нельзя комбинации наигрывать?
Короче, страшного нечего не случилось, но лидеру, мне кажется так играть стыдно.
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Ну не Барысу проигрывать и не так. У меня плохие предчувствия перед матчем со Ска.
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Забавно )) Последняя, 23-я, команда КХЛ обыграла первую )
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Вот это поворот
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Если кто помнит в 18 году Барыс остановил Авто после 18 побед , команда обломщиков не себе не людям
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Металлург ряженная команда , последняя команда в КХЛ выигрывает с разгромным счётом .
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Черт с этим проигрышем. Расстраивает то, что по сути поражение безвольное. Помню как трактористы проигрывая 0:5 рвались забить и побольше. И им это удалось. Так что не плохо получить такую оплеуху.
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Ответ Stepan Moris
Барыс с заслуженной победой! Все понятно, когда-нибудь должна была прерваться победная серия, но не с такой игрой. Металлург, по-моему побил рекорд не точных передач. Что происходит то? К середине чемпионата уже должны были привыкнуть, изучить друг друга, а что делают игроки? Что не передача так в клюшку соперника. Откуда столько удалений? То Глолобов клюшкой машет, то Михайлис. Яковлев в своем репертуаре. Заблудился в собственных ногах. 6 на 4 отдельный разговор. + 2 игрока, а у Металлурга снова броски от синей. Неужели нельзя комбинации наигрывать? Короче, страшного нечего не случилось, но лидеру, мне кажется так играть стыдно.
Физика. С самого начала чемпионата заметил, что когда устают, с передачами беда начинается
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Ответ Stepan Moris
Барыс с заслуженной победой! Все понятно, когда-нибудь должна была прерваться победная серия, но не с такой игрой. Металлург, по-моему побил рекорд не точных передач. Что происходит то? К середине чемпионата уже должны были привыкнуть, изучить друг друга, а что делают игроки? Что не передача так в клюшку соперника. Откуда столько удалений? То Глолобов клюшкой машет, то Михайлис. Яковлев в своем репертуаре. Заблудился в собственных ногах. 6 на 4 отдельный разговор. + 2 игрока, а у Металлурга снова броски от синей. Неужели нельзя комбинации наигрывать? Короче, страшного нечего не случилось, но лидеру, мне кажется так играть стыдно.
Уж лучше проиграть Барысу и выйти злыми на Питер, чем наоборот!
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Ответ Александр Невский
Металлург ряженная команда , последняя команда в КХЛ выигрывает с разгромным счётом .
11 раз подряд не ряженная, лидер чемпионата тоже не ряженная. 1 проигрыш и сразу ряженная)) Невская система головного мозга крайней степени)
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Ответ Сергей Нагорнов
11 раз подряд не ряженная, лидер чемпионата тоже не ряженная. 1 проигрыш и сразу ряженная)) Невская система головного мозга крайней степени)
Да ряженная команда , фейк команда , ладно проиграть конкуренту а проиграть аутсайдеру барысу который последний сезон в кхл это позор .
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Ответ Александр Невский
Металлург ряженная команда , последняя команда в КХЛ выигрывает с разгромным счётом .
А где ты увидел разгромный счёт? Победные серии имеют свойство заканчиватся, с этим не поспоришь.
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Ответ Валерий Сергеевич
А где ты увидел разгромный счёт? Победные серии имеют свойство заканчиватся, с этим не поспоришь.
5-2 тебе что очки выписать ?
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Ответ Александр Невский
5-2 тебе что очки выписать ?
Ты сам наверное страдаешь зрением! В хоккей всю жизнь победа +5 была разгромом, это тебе не футбол, сынок ты виды спорта попутал.
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Ответ Александр Невский
Да ряженная команда , фейк команда , ладно проиграть конкуренту а проиграть аутсайдеру барысу который последний сезон в кхл это позор .
Так мы всех конкурентов обыграли! Невский, уот так уот)
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