«Металлург» завершил победную серию из 11 игр, уступив «Барысу» (2:5)

Завершилась победная серия «Металлурга» из 11 игр в КХЛ.

Команда тренера уступила « » (2:5) в матче Фонбет чемпионата .

Таким образом, казахстанский клуб прервал серию побед « », которая составила 11 игр.

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 54 балла в 38 играх.

«Барыс» находится на 12-м месте в таблице конференции, имея в активе 29 очков в 37 матчах.