«Металлург» завершил победную серию из 11 игр, уступив «Барысу» (2:5)
Завершилась победная серия «Металлурга» из 11 игр в КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина уступила «Барысу» (2:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, казахстанский клуб прервал серию побед «Металлурга», которая составила 11 игр.
«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции, набрав 54 балла в 38 играх.
«Барыс» находится на 12-м месте в таблице конференции, имея в активе 29 очков в 37 матчах.
Все понятно, когда-нибудь должна была прерваться победная серия, но не с такой игрой. Металлург, по-моему побил рекорд не точных передач. Что происходит то? К середине чемпионата уже должны были привыкнуть, изучить друг друга, а что делают игроки? Что не передача так в клюшку соперника.
Откуда столько удалений? То Глолобов клюшкой машет, то Михайлис.
Яковлев в своем репертуаре. Заблудился в собственных ногах.
6 на 4 отдельный разговор. + 2 игрока, а у Металлурга снова броски от синей. Неужели нельзя комбинации наигрывать?
Короче, страшного нечего не случилось, но лидеру, мне кажется так играть стыдно.