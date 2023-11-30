Вероника Степанова о заработке в спорте: «Не столько грация Загитовой или прыжки Трусовой приведут миллион девочек в фигурное катание. Скорее, фото их авто впечатлит мам и пап»

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Лыжница Степанова рассказала о мотивации в спорте на примере Загитовой и Трусовой.

«В первой гонке Кубка России по лыжам среди женщин весь подиум заняли представительницы Архангельской области. У мужчин там оказались два из трех. И это для меня показатель развития лыжных гонок. Точнее, профессиональных лыжных гонок. Потому что система становится все более профессиональной. Перерос свой клуб? Уходи в более крупный, нацеленный на большие успехи.

Кто-то считает, что Роналду должен был всю карьеру за «Спортинг» играть? А Месси – за «Ньюэллс Олд Бойз» (специально посмотрела, этот клуб мне незнаком, но теперь будет)?

Эрлинг Холанд из маленького городка Брюне – это совсем рядом с Саннесом, где лыжный фестиваль BLINK проходит. В то лето 2021-го все разговоры были как раз о Холанде, который еще, кажется, в «Боруссии» играл. Все горды были им страшно, многие его лично знали (или так хвастались, ха!) И никто не жаловался, что «предал Норвегию Эрлинг, польстился на большие деньги».

А вот обратный пример: Туве Александерссон. Знакома вам фамилия? А ведь она, кажется, уже миллион раз выиграла все в спортивном ориентировании. Бегом и на лыжах. Но как выступала за свой местный клуб, так и выступает, радует таких же местных поклонников.

Я абсолютно ничего не имею против прекрасного спорта под названием «ориентирование», но это спорт любителей. В лучшем случае – полупрофессионалов. Им во всем мире занимается тысяч 300 человек, наверное. В том числе потому, что этим спортом на жизнь не заработать. На «красивую жизнь в соцсетях» уж точно нет.

Зачем лицемерить и обманывать самих себя? Не только и не столько грация Алины Загитовой или красота прыжков Саши Трусовой приведет миллион новых девочек в фигурное катание. Скорее, фото их новых автомобилей в соцсетях впечатлит миллион мам и пап этих девочек…

У нас, простых смертных, никогда в жизни таких автомобилей не будет. Это не помешает любоваться их катанием. Но для многих такая демонстрация материального достатка станет стимулом. И это тоже правильно и нормально – куда лучше, чем мечтать стать «треш-звездой в соцсетях».

Надеюсь, моя мысль понятна. Спортсмен должен быть благодарен секции, клубу, району, области, что его вырастили. Никогда о них не забывать. Но работать профессионал должен там, где лучше платят. Поэтому он и называется «профессиональным спортсменом», – написала олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ».

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118 комментариев
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В ФК надо три таких тачки сначала вложить, чтобы выросла Трусова или Загитова. И это при том, что она уже такая, талантливая к ФК, а не просто родители так думают.
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Философия зумеров. Офигенная просто мотивация - покупка крутой тачки. Да не, никто не спорит, что это вполне себе нормальное желание иметь дорогие вещи и жить в комфорте. Вот только девочка сама себе противоречит, так как будучи «треш-звездой в соцсетях» на хорошую машину можно заработать куда быстрее, чем в спорте. Так зачем париться, страдать и пахать годами, если есть куча куда более простых путей к такой убогой мечте.
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+48
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Ответ REA-13
Философия зумеров. Офигенная просто мотивация - покупка крутой тачки. Да не, никто не спорит, что это вполне себе нормальное желание иметь дорогие вещи и жить в комфорте. Вот только девочка сама себе противоречит, так как будучи «треш-звездой в соцсетях» на хорошую машину можно заработать куда быстрее, чем в спорте. Так зачем париться, страдать и пахать годами, если есть куча куда более простых путей к такой убогой мечте.
Соглашусь, что инфо цыгане и всякие треш-звезды зарабатывают на крутую жизнь куда быстрее.

Путь Загитовой и Трусовой- это пахота с 3 лет, светя белого не видя. Травмы, боль. И очень небольшой шанс кудато пробиться.
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А мне интересно, за счет чего девочки могут себе покупать такие машины. То есть стиль жизни Туктамышевой, например, как-то не вызывает удивления. Просто человек с зарплатой около 200-300 тысяч.
Но у Алины и Саши все совсем иначе. Неужели за елки так много платят? Мне кажется, актеры большого театра не получают столько, чтобы покупать гелики 🤷🏻‍♀️
Если что, я не считаю деньги, просто думаю, стоит ли отдавать дочь в ФК 😁😁😁
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+26
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Ответ 22somebody22
Так они и становятся треш-звездами в соц сетях.Благодаря этому,они на геликах и разъезжают.Загитова уж точно.
При всей нелюбви к Загитовой после спорта, она все же заработала не на треш контентах, а на работе с крупными рекламодателями и участием в шоу. Как ни крути, она , хотя уже не так свежа и легка, как раньше, считается примой на шоу. Соответсвенно и стоимость ее выхода тоже высокая. Так же и Трусова, Щербакова, Валиева.
Но , надо признать, таких единицы, остальные все-таки массовка или за гораздо меньшие деньги выступают. А в рекламу вообще некоторых не зовут 🤷‍♀️
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Вот оно,счастье девченок - новая тачка,инстаграм,трусняк розового цвета в соц.сетях и попсовые шоу.
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Ответ Ритт
Не знаю, что на счет родителей, но среди юных спортсменов Алину Загитову кумиром никто не называет. Карьера в полтора сезона и допубертатные медали никого не привлекают. А учитывая какую дичь она сейчас творит, никто не захочет быть на нее похожим, пусть хоть на трех геликах ездит.
Она делает ровно столько же, сколько и все остальные. Они все поют, снимаются в сессиях, фильмах, при этом работают в шоу, учатся.
Карьера - те же два с половиной сезона, как и у большинства. Основные победы до 17 лет.
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Наверно не всем тут это понравится, но это факт
Огромные заработки только у учениц Тутберидзе)
Почему?
Потому что вы тут их полоскаете с утра до ночи, у них популярность и как следствие много контрактов, много шоу, съемки в журналах, мероприятия, разные активности
Они в свое время хорошо поработали на льду, сейчас собирают сливки. Тутберидзе и тут первая))
Еще Кацы в последнее время тоже судя по всему хорошо зарабатывают - новый рекламный контракт и главные роли у Навки
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Неправда, именно красота фигурного катания , а также укрепление здоровья детей - основные факторы прихода в этот спорт. Всем ведь ясно, что ОЧ или рекордсменками станут пара-тройка человек из тысяч, и немногие фигуристы зарабатывают миллионы . А сколько в ребенка нужно вложить, чтобы чего то добиться. Порой не одну квартиру . Так что крутая тачка - так себе мотивация.
+17
-4
+13
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Ответ Mion
А мне интересно, за счет чего девочки могут себе покупать такие машины. То есть стиль жизни Туктамышевой, например, как-то не вызывает удивления. Просто человек с зарплатой около 200-300 тысяч. Но у Алины и Саши все совсем иначе. Неужели за елки так много платят? Мне кажется, актеры большого театра не получают столько, чтобы покупать гелики 🤷🏻‍♀️ Если что, я не считаю деньги, просто думаю, стоит ли отдавать дочь в ФК 😁😁😁
у Щербаковой видели какие рекламные контракты? Омода и TSL, билборды везде висят сейчас, раньше Найк. У Трусовой Адидас был. У Загитовой Шисейдо и Пума
За шоу им платят миллионы, так как все это за счет госбюджета, не жалко)) У каждой свой мерч, что тоже приносит доход. Каждое интервью, каждый визит, съемки в журналах, мероприятиях часто оплачиваются
И так как они начали зарабатывать хорошо с 15 лет (уже тогда были контракты со спортивными брендами) уже были накопления и возможно вложения (акции, недвижимость, бизнес какой то)
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Ответ Gemma157
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Очень некрасиво считать чужие деньги. Даже просто навскидку - контакты с Лигой ставок, Татнефтью. И крупные международные контакты в течении нескольких лет, где она была амбассадором.
А соцсети, это такое. Там у многих треш творится.
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Сразу видно, что Степанова не в теме. ФК - спорт не для бедных, там машинами родителей не удивишь.
+11
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Ответ Mion
А мне интересно, за счет чего девочки могут себе покупать такие машины. То есть стиль жизни Туктамышевой, например, как-то не вызывает удивления. Просто человек с зарплатой около 200-300 тысяч. Но у Алины и Саши все совсем иначе. Неужели за елки так много платят? Мне кажется, актеры большого театра не получают столько, чтобы покупать гелики 🤷🏻‍♀️ Если что, я не считаю деньги, просто думаю, стоит ли отдавать дочь в ФК 😁😁😁
У Алины, помимо ёлок, еще много контрактов, думаю с одной Лиги ставок миллионы текут) А у Саши изначально семья обеспеченная была, ну и шоу конечно хорошо оплачиваются.
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Ответ 22somebody22
Так они и становятся треш-звездами в соц сетях.Благодаря этому,они на геликах и разъезжают.Загитова уж точно.
Это же совсем надо не интересоваться спортом, чтобы думать, что у Алины деньги из-за какого-то треша. Она после ОИ получила такие контракты, о которых до сих пор многие только мечтать могут, без всяких соцсетей.
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Ответ Ритт
Не знаю, что на счет родителей, но среди юных спортсменов Алину Загитову кумиром никто не называет. Карьера в полтора сезона и допубертатные медали никого не привлекают. А учитывая какую дичь она сейчас творит, никто не захочет быть на нее похожим, пусть хоть на трех геликах ездит.
Ваш коммент очень смахивает на зависть. За полтора сезона добиться таких результатов не каждый сможет. Да и не смог на сегодняшний день. Вот вас и злит это. Почему она, а не кто-либо. А она, действительно, уникальна. Будучи ребенком, с больными коленями. с растертыми в кровь ногами тренировалась, терпя невыносимую боль. Это не каждому ребенку дано. Но цель поставила и добилась своего. Вот это пример. Всем бы так, а не практиковаться в инете написанием негатива с целью опорочить человека. Но она своей цели добилась купаясь в поте и крови, а теперь по праву купается в роскоши. Умница, что тут скажешь.
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Ответ Anatiana
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А все остальные, не там же? Или это другое?
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Ответ vanessa2021
Сомневаюсь, что ориентированием занимаются 300 тыс человек. Ни разу в жизни не видела и не слышала ни про одного человека, кто бы этим увлекался. Фигурным катанием тоже не миллионы детей занимаются. Явное преувеличение в цифрах.
А я думаю, что больше. У меня в парке рядом с домом постоянно бегают 😁 это же хобби школьников. В каждой школе практически есть такая секция.
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Ответ Artemon1302
У Алины, помимо ёлок, еще много контрактов, думаю с одной Лиги ставок миллионы текут) А у Саши изначально семья обеспеченная была, ну и шоу конечно хорошо оплачиваются.
Тогда почему Саша со своих призовых платила за дом родителей? 🤷🏻‍♀️
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Ответ Екатерина К
Неправда, именно красота фигурного катания , а также укрепление здоровья детей - основные факторы прихода в этот спорт. Всем ведь ясно, что ОЧ или рекордсменками станут пара-тройка человек из тысяч, и немногие фигуристы зарабатывают миллионы . А сколько в ребенка нужно вложить, чтобы чего то добиться. Порой не одну квартиру . Так что крутая тачка - так себе мотивация.
Не знаю, по-моему не очень для здоровья, не особо гармонично там тело развивается, я бы дочь не отдала, нафиг эти прыжки (нагрузка на суставы и позвоночник) и падения на лед, даже в лыжах или танцах тело лучше развито будет.
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Ответ Ритт
Не знаю, что на счет родителей, но среди юных спортсменов Алину Загитову кумиром никто не называет. Карьера в полтора сезона и допубертатные медали никого не привлекают. А учитывая какую дичь она сейчас творит, никто не захочет быть на нее похожим, пусть хоть на трех геликах ездит.
Неужто опрос проводился. И кем же. Очень уж хотелось бы узнать, что за организация удостоила Алину таким "вниманием". Ведь фото то ее в окружении юных спортсменов говорят об обратном.
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Всегда удивлялась, почему у Коляды нет рекламных контрактов. Ему бы пиар менеджера хорошего
Красивый, статный, популярный, прекрасная речь
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Ответ Ритт
Не знаю, что на счет родителей, но среди юных спортсменов Алину Загитову кумиром никто не называет. Карьера в полтора сезона и допубертатные медали никого не привлекают. А учитывая какую дичь она сейчас творит, никто не захочет быть на нее похожим, пусть хоть на трех геликах ездит.
Тоже самое говорят и делают все остальные. Фигурка то еще болото, тут только свои должны блистать. Не своих уже пять лет оскорбляют и гнобят.
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Ответ Artemon1302
У Алины, помимо ёлок, еще много контрактов, думаю с одной Лиги ставок миллионы текут) А у Саши изначально семья обеспеченная была, ну и шоу конечно хорошо оплачиваются.
Саша сказала, что дом родителям тоже она покупала фактически. В смысле купил папа, она деньги отдавала. Не особо обеспеченная семья была изначально у Саши.
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Ответ Mion
А мне интересно, за счет чего девочки могут себе покупать такие машины. То есть стиль жизни Туктамышевой, например, как-то не вызывает удивления. Просто человек с зарплатой около 200-300 тысяч. Но у Алины и Саши все совсем иначе. Неужели за елки так много платят? Мне кажется, актеры большого театра не получают столько, чтобы покупать гелики 🤷🏻‍♀️ Если что, я не считаю деньги, просто думаю, стоит ли отдавать дочь в ФК 😁😁😁
Реклама, шоу, контракты, съёмки. С одной рекламы можно как сыр в масле кататься
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Ответ vanessa2021
Кацы зарабатывают потому что они внешне красивы до невозможности. Такой идеальной парочки нордических красавцев не припоминаю. Кому как не им сниматься везде. Ну и они танцоры, очень пластичные, это и в фотосессиях помогает и в любых шоу.
Про "нордических красавцев" - это вы уже загнули )) Симпатичные блондинчики, не более. Особенно Кацалапов на нордического красавца не тянет, с его-то курносым носом и ранними залысинами. Да и у Виктории - фигура отпад, а вот мордашка вполне себе заурядная.
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Ответ Anatiana
И если с ФК сложится - можно точно так же выйти замуж за усатого чиновника или подружиться с дочерью миллиардера
Или жениться на бывшей жене миллиардера 😀
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Ответ закрыт по беспределу
"грация Алины Загитовой" - это что за зверь?
Пересмотрите её программы, только непредвзято, тогда сами поймете.
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Ответ nina1212
Всегда удивлялась, почему у Коляды нет рекламных контрактов. Ему бы пиар менеджера хорошего Красивый, статный, популярный, прекрасная речь
Мальчики вообще в рекламах никто не снимался, кроме Плющенко. Я не припомню, по крайней мере. К тому же медийно Коляду утопили еще после ОИ18 с комментариями ТАТ. Хотя у него действительно красивое катание и он заслуживал гораздо большего.
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Ответ Anatiana
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по госкормушке - это к другой девочке, которая в Пекин ездила, не зная своих обязанностей
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Ответ Arraches
Насчет учёбы это , конечно , чересчур . При такой активной светской жизни никто и не стремится к полноценному образованию , учёба носит чисто формальный характер .
Скорее всего, но сложно обвинять а этом только Загитову. Та же Медведева закончила вуз, находясь в Канаде, не зная на каком она курсе учится. Но видимо удобно всем, раз они так получают образование. Я не думаю, что там и среднее образование дальше ушло, впахивая по десять часов до кровавых ног, не до учебников, увы.
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Ответ KirlykIvanovich
Один выход олимпийской чемпионки в шоу стоит порядка 15 тысяч долларов. Так что те же Кацалаповы, что больше всех выступают у Навки зарабатывают очень хорошие гонорары. Щербакова выступает меньше, но у неё хорошие рекламные контракты и Первый канал, да ещё господин Мотуа постоянно подкидывает подработки. Так что за год выходит миллиона полтора-два вечнозелёных бакинских рублей.
Нет никаких точных ставок. Это частный бизнес. Баланс спроса и предложения. Смотрят скорее не на медали, а на медийность, популярность фигуриста. Наличие большой фан-базы.

К примеру, я абсолютно уверена, что в шоу Плющенко Трусова получает намного больше чем Сотникова или Липницкая. Хотя они чои, а Саша нет.
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Ответ Lanna
Не знаю, по-моему не очень для здоровья, не особо гармонично там тело развивается, я бы дочь не отдала, нафиг эти прыжки (нагрузка на суставы и позвоночник) и падения на лед, даже в лыжах или танцах тело лучше развито будет.
Для иммунитета тогда . Но я бы тоже не отдала, из-за боязни травм.
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Ответ vanessa2021
Сомневаюсь, что ориентированием занимаются 300 тыс человек. Ни разу в жизни не видела и не слышала ни про одного человека, кто бы этим увлекался. Фигурным катанием тоже не миллионы детей занимаются. Явное преувеличение в цифрах.
Как все запущенно .Тик Ток надо меньше смотреть.
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Ответ Lanna
Не знаю, по-моему не очень для здоровья, не особо гармонично там тело развивается, я бы дочь не отдала, нафиг эти прыжки (нагрузка на суставы и позвоночник) и падения на лед, даже в лыжах или танцах тело лучше развито будет.
Нужно разграничивать профессиональный спорт и спорт для саморазвития, читай физкультуру. Если вы занимаетесь фигурным катанием для здоровья, то никакой сверхнагрузки на суставы не будет - вы до двойных дай бог если дойдёте. А тело как раз-таки развивается очень хорошо, гораздо лучше, чем во многих видах спорта, т.к. сочетается атлетизм и координация, пластика и гибкость. Плюс вы научитесь чувствовать свое тело и управлять им - это отдельный навык. Например, нужно сломать мозг, чтобы научиться управлять плечами и центром тяжести - банальная, казалось бы, вещь, но мозг обычного человека это делать не умеет, как выясняется при изучении троек, крюков-выкрюков, скобок. Я уже молчу про навык переносить вес в разные части стопы и пальцев. Ребёнок разовьет вестибулярку, дыхалку, равновесие, гибкость, научится классической хореографии, укрепит себе мышцы кора (для девочки это супербонус в виде подтянутый фигуры) плюс до кучи научится осознанно слушать музыку и разовьет чувство прекрасного. И да, научится падать, что тоже немаловажно. Вы вот боитесь падений в спорте - а падения не подготовленных людей на скользком асфальте намного опаснее. В фигурном катании детей учат безопасно падать, а многолетняя привычка падать приводит к тому, что у них развивается прекрасный баланс и координация
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Ответ Anita Levchenko
В ФК надо три таких тачки сначала вложить, чтобы выросла Трусова или Загитова. И это при том, что она уже такая, талантливая к ФК, а не просто родители так думают.
Вы не опровергаете, а подтверждаете слова Степановой. Поэтому и имеет место дискуссия - а может мы поедем на Олимпиаду на любых условиях? - мы же столько труда и средств вложили, надо же как-то и собственную маржу получить... Кто-то хочет сравнить все это с долей государства?! А налогоплательщик через завышенные курсы, цены, прочие услуги, стыренную пенсию может иметь свой взгляд на это? Или затраты на подготовку той же Валиевой превышают три ляма баксов, которые она "заработала" только в этом году?!
Зажрались многие из некоторых, и ещё больше аппетита хотят.
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Ответ Юркин Клоп
Я видел ее видео и с облизыванием пальца и с пранком сестры, иначе чем треш не могу это назвать. Впрочем прошлых заслуг это не отменяет
А вы только видео с Алиной "видели" или других тоже смотрите? Почему претензии только к ней?
А Алина Абсолютная Чемпионка в своем виде спорта, но к такому результату она пришла с растертыми в кровь ногами, тренируясь по 12-14 часов в сутки, смогли бы так или легче замечать и описывать чужой "треш", при этом еще и от себя сочиняя?
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Ответ REA-13
Про "нордических красавцев" - это вы уже загнули )) Симпатичные блондинчики, не более. Особенно Кацалапов на нордического красавца не тянет, с его-то курносым носом и ранними залысинами. Да и у Виктории - фигура отпад, а вот мордашка вполне себе заурядная.
Они действительно красивы, особенно Никита на мой взгляд. Какая то чушь про курносость.
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Ответ Большой Влад
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Испанский стыд был на последней олимпиаде.
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Ответ Большой Влад
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Стыдно вдохновлять новое поколение положительной допинг пробой .
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Я уважаю Степанову как спортсменку, но в данном случае она сильно ошибается. И здесь даже не главное, что она совсем не в теме ФК и его тонкостей, в данном случае стимулов, для занятий детей, она просто совсем не в теме стимулов в спорте. Что движет девочками и их родителями в тех же ее родных лыжах, довольно массовым видом спорта? Не думаю что родители в обычных сибирских и северных городах и особенно поселков и деревень думают, что их ребенок в дальнейшем будет ездить на "Меседесе" или " Ламборджини" и поэтому надо усиленно ему продолжать тренироваться в лыжах и когда-нибудь завоевать олимпийскую медаль. А в ФК все еще сложнее, там уже в старшем возрасте у новисов , а может даже и раньше, всем понятно , кто может добраться до олимпийского пьедестала и это очень узкий круг фигуристок, одна , две и то под вопросом, а основная масса родителей понимает , что таких вершин достичь уже не возможно и какой же тут стимул в дорогих машинах, когда в уже в 11- 13 лет для многих все ясно, ни о каких больших деньгах речь не идет. Так что Степанова глубоко заблуждается насчет своего главного стимула в ФК.
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Степанова сравнила расходы на занятия ФК и лыжами.
Там разница на порядки.
Гробятся и травмируются страшно.
А машины имеют единицы - по пальцам пересчитать.

Такие посты только нездоровую зависть провоцируют.

Кто мешает остальным пройти путь звезд ФК и обзавестись машинами?
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Я один подумал про другую Веронику Степанову?)
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Ответ Anatiana
Можно подумать, Трусова с Загитовой в спорте были ради прыжков и грации. Точно так же, ради авто и их фото в сети
Конкретно Трусова и Загитова? А остальные, не ради того же?
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Ответ Mion
А мне интересно, за счет чего девочки могут себе покупать такие машины. То есть стиль жизни Туктамышевой, например, как-то не вызывает удивления. Просто человек с зарплатой около 200-300 тысяч. Но у Алины и Саши все совсем иначе. Неужели за елки так много платят? Мне кажется, актеры большого театра не получают столько, чтобы покупать гелики 🤷🏻‍♀️ Если что, я не считаю деньги, просто думаю, стоит ли отдавать дочь в ФК 😁😁😁
Если ради быстрой наживы, то точно не стоит. А если нравится вид спорта, хочется здоровья для ребёнка - то да, отличный вариант физкультуры
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Ответ vanessa2021
Этот "минимум оплаты" ЧОИ где-то в законе записан чтоли? По факту, дорогих шоу у нас в стране всего парочка, Навка и Плющенко. Про Авера все пишут, что он мало платит. Остальные организаторы шоу в принципе не могут платить подобные гонорары. В трубу вылетят. И вы думаете, что если никто не предложит чои эти 15 тыс долларов ща выход, а будут предлагать гораздо меньше- она дома будет сидеть, но не согласится? Пс: думаю, что отрыв гонораров Трусовой от гонораров чои Липницкой, Сотниковой не в два раза, а в десятки раз. Может еще и процент от сборов у Саши есть по контракту. На медийности Трусовой и самого Плющенко шоу держится.
ПС: после своей "болезни" Аня Щербакова впервые вышла выступать в шоу Навки в Сочи в августе. За день до шоу было продано всего 19 билетов, я тут на всем предлагала посмотреть продажи билетов и в этом убедиться.

Вы реально думаете, что Навка из своего кармана заплатила Щербаковой 15 тыс долларов при 19 проданных билетах? Типа раз чои, значит надо обязательно столько платить, независимо от выхлопа.
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Ответ KirlykIvanovich
Указанная мною ставка олимпийского чемпиона не зависит от текущей медийности - это минимум оплаты. И я вполне допускаю, что Плющенко платит Трусовой в два раза больше, пусть она и не олимпийская чемпионка.
Этот "минимум оплаты" ЧОИ где-то в законе записан чтоли?

По факту, дорогих шоу у нас в стране всего парочка, Навка и Плющенко. Про Авера все пишут, что он мало платит. Остальные организаторы шоу в принципе не могут платить подобные гонорары. В трубу вылетят.

И вы думаете, что если никто не предложит чои эти 15 тыс долларов ща выход, а будут предлагать гораздо меньше- она дома будет сидеть, но не согласится?

Пс: думаю, что отрыв гонораров Трусовой от гонораров чои Липницкой, Сотниковой не в два раза, а в десятки раз. Может еще и процент от сборов у Саши есть по контракту. На медийности Трусовой и самого Плющенко шоу держится.
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Ответ nina1212
Наверно не всем тут это понравится, но это факт Огромные заработки только у учениц Тутберидзе) Почему? Потому что вы тут их полоскаете с утра до ночи, у них популярность и как следствие много контрактов, много шоу, съемки в журналах, мероприятия, разные активности Они в свое время хорошо поработали на льду, сейчас собирают сливки. Тутберидзе и тут первая)) Еще Кацы в последнее время тоже судя по всему хорошо зарабатывают - новый рекламный контракт и главные роли у Навки
Кацы зарабатывают потому что они внешне красивы до невозможности. Такой идеальной парочки нордических красавцев не припоминаю. Кому как не им сниматься везде.

Ну и они танцоры, очень пластичные, это и в фотосессиях помогает и в любых шоу.
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Не согласна. Именно красота этого спорта мотивирует отводить детей на каток. В нашем случае сработали два фактора - строительство нового катка недалечко от дома и мое увлечение фигурным катанием, которому в свою очередь способствовало трио ТЩК и особенно Анна.
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Ответ vanessa2021
Саша сказала, что дом родителям тоже она покупала фактически. В смысле купил папа, она деньги отдавала. Не особо обеспеченная семья была изначально у Саши.
дом в коттеджном поселке под Москвой у них был давно. много видио.
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Ответ REA-13
"Кому и кобыла невеста". Я, конечно, не специалист по носам, но помню, что при курносом носе видны ноздри. Это как раз случай Кацалапова. А даже не и не курносый, то определенно не прямой/классический, подходящий к "арийскому" типажу (к которому их ванесса причислила).
Сейчас будем носы разбирать)) не заметно там никаких проблем с носом. В целом черты лица и фигура очень гармоничны и красивы у парня. Партнёрша - снегурка натуральная. Как из зимней сказки оба.
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