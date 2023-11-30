Вероника Степанова о заработке в спорте: «Не столько грация Загитовой или прыжки Трусовой приведут миллион девочек в фигурное катание. Скорее, фото их авто впечатлит мам и пап»

Лыжница Степанова рассказала о мотивации в спорте на примере Загитовой и Трусовой.

«В первой гонке Кубка России по лыжам среди женщин весь подиум заняли представительницы Архангельской области. У мужчин там оказались два из трех. И это для меня показатель развития лыжных гонок. Точнее, профессиональных лыжных гонок. Потому что система становится все более профессиональной. Перерос свой клуб? Уходи в более крупный, нацеленный на большие успехи.

Кто-то считает, что Роналду должен был всю карьеру за «Спортинг» играть? А Месси – за «Ньюэллс Олд Бойз» (специально посмотрела, этот клуб мне незнаком, но теперь будет)?

Эрлинг Холанд из маленького городка Брюне – это совсем рядом с Саннесом, где лыжный фестиваль BLINK проходит. В то лето 2021-го все разговоры были как раз о Холанде, который еще, кажется, в «Боруссии» играл. Все горды были им страшно, многие его лично знали (или так хвастались, ха!) И никто не жаловался, что «предал Норвегию Эрлинг, польстился на большие деньги».

А вот обратный пример: Туве Александерссон. Знакома вам фамилия? А ведь она, кажется, уже миллион раз выиграла все в спортивном ориентировании. Бегом и на лыжах. Но как выступала за свой местный клуб, так и выступает, радует таких же местных поклонников.

Я абсолютно ничего не имею против прекрасного спорта под названием «ориентирование», но это спорт любителей. В лучшем случае – полупрофессионалов. Им во всем мире занимается тысяч 300 человек, наверное. В том числе потому, что этим спортом на жизнь не заработать. На «красивую жизнь в соцсетях» уж точно нет.

Зачем лицемерить и обманывать самих себя? Не только и не столько грация Алины Загитовой или красота прыжков Саши Трусовой приведет миллион новых девочек в фигурное катание. Скорее, фото их новых автомобилей в соцсетях впечатлит миллион мам и пап этих девочек…

У нас, простых смертных, никогда в жизни таких автомобилей не будет. Это не помешает любоваться их катанием. Но для многих такая демонстрация материального достатка станет стимулом. И это тоже правильно и нормально – куда лучше, чем мечтать стать «треш-звездой в соцсетях».

Надеюсь, моя мысль понятна. Спортсмен должен быть благодарен секции, клубу, району, области, что его вырастили. Никогда о них не забывать. Но работать профессионал должен там, где лучше платят. Поэтому он и называется «профессиональным спортсменом», – написала олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ».