Вероника Степанова о заработке в спорте: «Не столько грация Загитовой или прыжки Трусовой приведут миллион девочек в фигурное катание. Скорее, фото их авто впечатлит мам и пап»
Лыжница Степанова рассказала о мотивации в спорте на примере Загитовой и Трусовой.
«В первой гонке Кубка России по лыжам среди женщин весь подиум заняли представительницы Архангельской области. У мужчин там оказались два из трех. И это для меня показатель развития лыжных гонок. Точнее, профессиональных лыжных гонок. Потому что система становится все более профессиональной. Перерос свой клуб? Уходи в более крупный, нацеленный на большие успехи.
Кто-то считает, что Роналду должен был всю карьеру за «Спортинг» играть? А Месси – за «Ньюэллс Олд Бойз» (специально посмотрела, этот клуб мне незнаком, но теперь будет)?
Эрлинг Холанд из маленького городка Брюне – это совсем рядом с Саннесом, где лыжный фестиваль BLINK проходит. В то лето 2021-го все разговоры были как раз о Холанде, который еще, кажется, в «Боруссии» играл. Все горды были им страшно, многие его лично знали (или так хвастались, ха!) И никто не жаловался, что «предал Норвегию Эрлинг, польстился на большие деньги».
А вот обратный пример: Туве Александерссон. Знакома вам фамилия? А ведь она, кажется, уже миллион раз выиграла все в спортивном ориентировании. Бегом и на лыжах. Но как выступала за свой местный клуб, так и выступает, радует таких же местных поклонников.
Я абсолютно ничего не имею против прекрасного спорта под названием «ориентирование», но это спорт любителей. В лучшем случае – полупрофессионалов. Им во всем мире занимается тысяч 300 человек, наверное. В том числе потому, что этим спортом на жизнь не заработать. На «красивую жизнь в соцсетях» уж точно нет.
Зачем лицемерить и обманывать самих себя? Не только и не столько грация Алины Загитовой или красота прыжков Саши Трусовой приведет миллион новых девочек в фигурное катание. Скорее, фото их новых автомобилей в соцсетях впечатлит миллион мам и пап этих девочек…
У нас, простых смертных, никогда в жизни таких автомобилей не будет. Это не помешает любоваться их катанием. Но для многих такая демонстрация материального достатка станет стимулом. И это тоже правильно и нормально – куда лучше, чем мечтать стать «треш-звездой в соцсетях».
Надеюсь, моя мысль понятна. Спортсмен должен быть благодарен секции, клубу, району, области, что его вырастили. Никогда о них не забывать. Но работать профессионал должен там, где лучше платят. Поэтому он и называется «профессиональным спортсменом», – написала олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Вероника Степанова в колонке на «Матч ТВ».
Путь Загитовой и Трусовой- это пахота с 3 лет, светя белого не видя. Травмы, боль. И очень небольшой шанс кудато пробиться.
Но у Алины и Саши все совсем иначе. Неужели за елки так много платят? Мне кажется, актеры большого театра не получают столько, чтобы покупать гелики 🤷🏻♀️
Если что, я не считаю деньги, просто думаю, стоит ли отдавать дочь в ФК 😁😁😁
Но , надо признать, таких единицы, остальные все-таки массовка или за гораздо меньшие деньги выступают. А в рекламу вообще некоторых не зовут 🤷♀️
Карьера - те же два с половиной сезона, как и у большинства. Основные победы до 17 лет.
Огромные заработки только у учениц Тутберидзе)
Почему?
Потому что вы тут их полоскаете с утра до ночи, у них популярность и как следствие много контрактов, много шоу, съемки в журналах, мероприятия, разные активности
Они в свое время хорошо поработали на льду, сейчас собирают сливки. Тутберидзе и тут первая))
Еще Кацы в последнее время тоже судя по всему хорошо зарабатывают - новый рекламный контракт и главные роли у Навки
За шоу им платят миллионы, так как все это за счет госбюджета, не жалко)) У каждой свой мерч, что тоже приносит доход. Каждое интервью, каждый визит, съемки в журналах, мероприятиях часто оплачиваются
И так как они начали зарабатывать хорошо с 15 лет (уже тогда были контракты со спортивными брендами) уже были накопления и возможно вложения (акции, недвижимость, бизнес какой то)
А соцсети, это такое. Там у многих треш творится.
Красивый, статный, популярный, прекрасная речь
К примеру, я абсолютно уверена, что в шоу Плющенко Трусова получает намного больше чем Сотникова или Липницкая. Хотя они чои, а Саша нет.
Зажрались многие из некоторых, и ещё больше аппетита хотят.
А Алина Абсолютная Чемпионка в своем виде спорта, но к такому результату она пришла с растертыми в кровь ногами, тренируясь по 12-14 часов в сутки, смогли бы так или легче замечать и описывать чужой "треш", при этом еще и от себя сочиняя?
Там разница на порядки.
Гробятся и травмируются страшно.
А машины имеют единицы - по пальцам пересчитать.
Такие посты только нездоровую зависть провоцируют.
Кто мешает остальным пройти путь звезд ФК и обзавестись машинами?
Вы реально думаете, что Навка из своего кармана заплатила Щербаковой 15 тыс долларов при 19 проданных билетах? Типа раз чои, значит надо обязательно столько платить, независимо от выхлопа.
По факту, дорогих шоу у нас в стране всего парочка, Навка и Плющенко. Про Авера все пишут, что он мало платит. Остальные организаторы шоу в принципе не могут платить подобные гонорары. В трубу вылетят.
И вы думаете, что если никто не предложит чои эти 15 тыс долларов ща выход, а будут предлагать гораздо меньше- она дома будет сидеть, но не согласится?
Пс: думаю, что отрыв гонораров Трусовой от гонораров чои Липницкой, Сотниковой не в два раза, а в десятки раз. Может еще и процент от сборов у Саши есть по контракту. На медийности Трусовой и самого Плющенко шоу держится.
Ну и они танцоры, очень пластичные, это и в фотосессиях помогает и в любых шоу.