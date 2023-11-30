Кори Перри: «Мне стыдно – я всех подвел. Ситуация не касается игроков «Чикаго» или их семьи. Начал работу с экспертами, чтобы обсудить мои проблемы с алкоголем»

Теги Чикаго Кори Перри НХЛ Хоккей

Кори Перри дал понять, что его увольнение из «Чикаго» связано с алкоголем.

Напомним, что «Чикаго» расторг контракт с Перри после драфта отказов. 38-летний нападающий получил статус свободного агента.

«Я хотел бы искренне извиниться перед всей организацией «Чикаго», включая владельцев, руководство, тренеров, сотрудников и моих товарищей по команде.

Также хотел бы извиниться перед своими болельщиками и своей семьей. Мне стыдно. Я вас всех подвел.

В результате моих действий возникли спекуляции и слухи. Меня тошнит от того, какое влияние это оказало на других.

Я хочу прояснить, что эта ситуация никоим образом не затрагивала никого из моих товарищей по команде или их семьи. 

Самое главное – я хочу напрямую извиниться перед теми, на кого это негативно повлияло. Мое поведение было неуместным и неправильным.

Я начал работать с экспертами в области психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами, чтобы обсудить мои проблемы с алкоголем.

Я предприму все необходимые шаги, чтобы это никогда не повторилось. Я надеюсь вернуть доверие и уважение всех, кто верил в меня на протяжении всей моей карьеры.

Повторюсь: мне очень жаль», – сообщил Кори Перри в своем заявлении.

Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ. У хоккеиста действовал договор с зарплатой четыре миллиона долларов.

«Чикаго» выгнал Кори Перри – за «неприемлемый поступок». В чем он виноват?

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21 комментарий
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а сколько сплетен уже распустили,
причина оказалась куда банальнее
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Бывает( признание проблемы уже первый шаг.. удачи, Кори! Это была знатная охота!
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так избил(оскорбил) кого-то или закон какой-то нарушил будучи пьяным?
не будет же его увольнять только из-за того что напился.
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Алкоголь - это ладно, с кем не бывает. Интересно, что за инцидент.
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Ответ Роман
а сколько сплетен уже распустили, причина оказалась куда банальнее
кто же знает, может это для отвода глаз
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Вообще не очень понятна реакция Чикаго сразу расторгнуть контракт. были случаи, когда игроки попадались под градусом или веществами. Так что теперь можно любой контракт так расторгнуть? очень опасный для профсоюза игроков прецендент.
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так он её еще и по пьяни?!)
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На самом деле как раз таки все эти замалчивания и секреты порождают всяческие грязные сплетни и спекуляции. Сказали бы сразу в чем дело - не было бы проблем. Никогда не понимал этой лжи,зачем так все скрывать? Прямо гостайну сделали
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Ответ Авл Агерий
Алкоголь - это ладно, с кем не бывает. Интересно, что за инцидент.
Бухал с мамкой беддарда
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Это жизнь,всякое бывает.
Наладить карьеру еще не поздно.
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Видимо дело было так между Перри и Бедардом

https://youtu.be/oa3zt44zfeY?si=eU_hR_2nov1ZK8yc

:)
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В ЦСКА его. Один известный заряд в честь Набабкина так и напрашивается
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Ответ Hivaga22
38 лет мальчику
Первые 40 лет мальчика - самые тяжëлые
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Ответ крокодил в ванной
Бухал с мамкой беддарда
Походу этот вопрос до сих пор не снят.
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Ответ nightingale46
Вообще не очень понятна реакция Чикаго сразу расторгнуть контракт. были случаи, когда игроки попадались под градусом или веществами. Так что теперь можно любой контракт так расторгнуть? очень опасный для профсоюза игроков прецендент.
Не, он по пьяне что-то сделал, из-за чего и расторгли контракт. На каком-то мероприятии вроде.
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