Кори Перри: «Мне стыдно – я всех подвел. Ситуация не касается игроков «Чикаго» или их семьи. Начал работу с экспертами, чтобы обсудить мои проблемы с алкоголем»

Кори Перри дал понять, что его увольнение из «Чикаго» связано с алкоголем.

Напомним, что «Чикаго» расторг контракт с Перри после драфта отказов. 38-летний нападающий получил статус свободного агента.

«Я хотел бы искренне извиниться перед всей организацией «Чикаго», включая владельцев, руководство, тренеров, сотрудников и моих товарищей по команде.

Также хотел бы извиниться перед своими болельщиками и своей семьей. Мне стыдно. Я вас всех подвел.

В результате моих действий возникли спекуляции и слухи. Меня тошнит от того, какое влияние это оказало на других.

Я хочу прояснить, что эта ситуация никоим образом не затрагивала никого из моих товарищей по команде или их семьи.

Самое главное – я хочу напрямую извиниться перед теми, на кого это негативно повлияло. Мое поведение было неуместным и неправильным.

Я начал работать с экспертами в области психического здоровья и злоупотребления психоактивными веществами, чтобы обсудить мои проблемы с алкоголем.

Я предприму все необходимые шаги, чтобы это никогда не повторилось. Я надеюсь вернуть доверие и уважение всех, кто верил в меня на протяжении всей моей карьеры.

Повторюсь: мне очень жаль», – сообщил Кори Перри в своем заявлении.

Перри набрал 9 (4+5) очков в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ. У хоккеиста действовал договор с зарплатой четыре миллиона долларов.

«Чикаго» выгнал Кори Перри – за «неприемлемый поступок». В чем он виноват?