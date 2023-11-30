CAS планирует опубликовать решение по допинг-делу Камилы Валиевой не позднее 12 февраля 2024 года
Решение по делу Камилы Валиевой будет опубликовано не позже 12 февраля 2024-го.
Слушания по допинг-делу фигуристки завершились в середине ноября. Ранее суд сообщал, что вердикт будет вынесен в январе.
«CAS планирует опубликовать решение относительно разбирательства с участием ISU, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Валиевой не позже 12 февраля 2024 года», – говорится в сообщении суда.
Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?
Такое ощущение, что Тутберидзе спасает себя перед вердиктом по делу Валиевой
Я считал и считаю. что Камила будет полностью оправдана.
Самое серьёзное - это аннулирование результатов ЧР.
Это какаято неадекватность полнейшая.
Я уж и не говорю, что сво на Украине проводится, а все эти структуры, рассматривающие дело Валиевой находятся гораздо западнее. Вы предложите еще миллион жизней русских парней положить и пойти западнее ? Сами то пойдете в окоп воевать за допинг-кейс Валиевой?