CAS планирует опубликовать решение по допинг-делу Камилы Валиевой не позднее 12 февраля 2024 года

Решение по делу Камилы Валиевой будет опубликовано не позже 12 февраля 2024-го.

Слушания по допинг-делу фигуристки завершились в середине ноября. Ранее суд сообщал, что вердикт будет вынесен в январе.

«CAS планирует опубликовать решение относительно разбирательства с участием ISU, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Валиевой не позже 12 февраля 2024 года», – говорится в сообщении суда.

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