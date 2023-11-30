CAS планирует опубликовать решение по допинг-делу Камилы Валиевой не позднее 12 февраля 2024 года

Теги сборная России ISU WADA РУСАДА женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Решение по делу Камилы Валиевой будет опубликовано не позже 12 февраля 2024-го.

Слушания по допинг-делу фигуристки завершились в середине ноября. Ранее суд сообщал, что вердикт будет вынесен в январе. 

«CAS планирует опубликовать решение относительно разбирательства с участием ISU, Всемирного антидопингового агентства (WADA), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Валиевой не позже 12 февраля 2024 года», – говорится в сообщении суда. 

Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?

Такое ощущение, что Тутберидзе спасает себя перед вердиктом по делу Валиевой

47 комментариев
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Понятно. Результаты огласят в январе, но не позднее 12 февраля и даже год уточнили.
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Дело биатлониста Устюгова тянется в КАС с 2020 года и слушание назначено на июль 2024.
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Под круглую дату подгоняют.
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Ответ Блинчик
Сначала Кристин Бреннан сообщила, что решение будет в конце декабря 2023, ну, на крайняк, в начале января 2024. Потом КАС официально заявил, что решение будет в конце января 2024. Теперь КАС же говорит, что решение будет 12 февраля. Потом ещё раз 10 перенесут. Всё никак не натягивается невиновность на допингистку.
Может наоборот? Вину никак притянуть не могут и скрыть косяки вада, затянувшей проверку пробы?
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Ну, значит еще один годик можно добавить как минимум. Но, надеюсь, хоть до олимпиады успеют. Сейчас торгуются с нашими, походу, на бабки разводят!
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12 февраля 2024года будет решение..... но это не точно-добавили CAS.
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Не знаю даже, куда торопятся...
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Я напомню - CAS долго и упорно рассматривал все апелляции наших спортсменов лишённых медалей за Сочи, и вернул абсолютное большинство медалей нашим спортсменам.
Я считал и считаю. что Камила будет полностью оправдана.
Самое серьёзное - это аннулирование результатов ЧР.
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А ещё нашу сторону обвиняли в затягивании сроков🙈
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Ответ alexnew
Козырей полно. Например, без поставок урана энергетика США очень быстро загнется, придется еще несколько Фукусим взорвать. Но наши выше того, чтобы с козырей ходить. :)
Вы всерьез предлагаете поставить планету на край апокалипсиса из-за обнаружения допинга у наших спортсменов?!?

Это какаято неадекватность полнейшая.
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Ответ Jessi
Могут и перенести. Ещё спартакиаду возьмёт
А тебе то что, тоже медали ждешь, как Чжоу и Карен Чен ?
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Хотелось бы, чтобы сроки более не сдвигались, и огласили, наконец, итог этого дела, как раз будет 2 года.
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То январь, теперь уже февраль)
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ну хорошо хоть не 2224.
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Ответ imaxim
Мечтайте)
Это жалкие янки пытаются себе выклянчить незаслуженную медальку. Правда им не нужна. Они своих стероидных мутантов только отмазывать могут и обвинять бездоказательно других
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Ответ Jessi
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Это вы серьезно пишете? Наши парни жизни отдают на СВО, чтобе дела по допингу спортсменов закрыли по вашему??? Вот ребятам надо это рассказать, за кого они на самом деле в окопах сидят.

Я уж и не говорю, что сво на Украине проводится, а все эти структуры, рассматривающие дело Валиевой находятся гораздо западнее. Вы предложите еще миллион жизней русских парней положить и пойти западнее ? Сами то пойдете в окоп воевать за допинг-кейс Валиевой?
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Ответ Viks
Ха-ха-ха! А без газа Европа замёрзнет! Слышали год назад, блекочи дальше. И всё из-за Валиевой! Персона межпланетного масштаба! Российская сторона откажется от миллиардов за уран и всё ради Валиевой! Клоуны.
Но так газ в Европу как качали, так и качают. Все по плану.
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Ответ Игорь Старков
Я напомню - CAS долго и упорно рассматривал все апелляции наших спортсменов лишённых медалей за Сочи, и вернул абсолютное большинство медалей нашим спортсменам. Я считал и считаю. что Камила будет полностью оправдана. Самое серьёзное - это аннулирование результатов ЧР.
Чтобы что-то считать, надо иметь хоть какой-нибудь аргумент.
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Ответ Svetmel
А ещё нашу сторону обвиняли в затягивании сроков🙈
"Ваша" сторона затягивала сроки, а МОК и КАС играют в либерастию. Это разные темы.
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Ответ Любитель_ФК
Когда всплывает тема Камилы Валиевой, а она всплывает с определенной периодичностью, то я постоянно задаю себе один и тот же вопрос? А для чего все это, а почему все это так долго тянется? И я не первый раз, прокручивая все возможные варианты, прихожу к одному выводу. Камила будет оправдана или наказание будет чисто формальным, но главное, золотые медали останутся у Российской команды. Рассуждения мои простые и первое, что сразу всплывает, зачем так долго, невероятно долго, беспрецедентно долго рассматривать и затягивать это дело, очень серьезными и занятыми людьми, когда можно было его решить на раз два еще на олимпиаде? Как решались сотни подобных дел и главное, никто бы не смог ничего сказать против. Смогли же американцы с канадцами протащить невероятно вопиющий случай с пересмотром результатов в парном катании на олимпиаде в Солт Лейк сити и устроить второе награждение и все прошло гладко и никто даже не рыпнулся . К чему я клоню, решение затягивается лишь по одной причине, чтобы оглашение результатов, ушло как можно дальше по времени от самого события, чтобы сама тема уже в некотором роде потеряла актуальность, чтобы все его участники неким образом забыли о случившемся. Когда ты потерял кошелек, то по началу очень переживаешь о потере, а когда прошел год или два, все переживания притупились и вроде ты уже ничего не потерял. Вот примерно так действует и суд, ему надо чтобы потеря олимпийского золота для американцев, которое они себе нарисовали в голове, забылась и не стала такой острой, которой могла стать сразу. А то что золото достанется России для меня практически становится ясно , чем дольше затягивается решение этого вопроса.
Логика есть, но эта логика того, кто не знает кухни, каждое затягивание нервирует тех, кто в деле с обоих сторон, скорее там под ковром торговля, и участников много. Поживем увидим , или не увидим.
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Ответ vanessa2021
Вы всерьез предлагаете поставить планету на край апокалипсиса из-за обнаружения допинга у наших спортсменов?!? Это какаято неадекватность полнейшая.
Он ещё и ракеты по Америке запустит! И всё ради Валиевой!
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Ответ alexnew
Но так газ в Европу как качали, так и качают. Все по плану.
Ха-ха-ха! По Сев. Потоку?
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Ответ Блинчик
Сначала Кристин Бреннан сообщила, что решение будет в конце декабря 2023, ну, на крайняк, в начале января 2024. Потом КАС официально заявил, что решение будет в конце января 2024. Теперь КАС же говорит, что решение будет 12 февраля. Потом ещё раз 10 перенесут. Всё никак не натягивается невиновность на допингистку.
Скорее наоборот👌
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Ответ alexnew
Козырей полно. Например, без поставок урана энергетика США очень быстро загнется, придется еще несколько Фукусим взорвать. Но наши выше того, чтобы с козырей ходить. :)
Ха-ха-ха! А без газа Европа замёрзнет! Слышали год назад, блекочи дальше. И всё из-за Валиевой! Персона межпланетного масштаба! Российская сторона откажется от миллиардов за уран и всё ради Валиевой! Клоуны.
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Ответ Viks
Дичайшая чушь. Какие козыри есть у "вашей" стороны, чтобы что-то требовать???
Козырей полно. Например, без поставок урана энергетика США очень быстро загнется, придется еще несколько Фукусим взорвать. Но наши выше того, чтобы с козырей ходить. :)
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Ответ Viks
Дичайшая чушь. Какие козыри есть у "вашей" стороны, чтобы что-то требовать???
Флора в виде гераней, детка)
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Ответ chespo
Хотелось бы, чтобы сроки более не сдвигались, и огласили, наконец, итог этого дела, как раз будет 2 года.
И так суд довольно быстро выносит решение
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Все дальше и дальше оттягивают, то конец января, то уже середина февраля. Какой то сюр.
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А что будет со соревнованиями, если РУСАДА полностью лишат статуса соответствия?
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Хорошо, что всё-таки планирует. Ко второй годовщине окончания пекинской олимпиады что-нибудь узнаем.
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Если планы САS изменятся, нам дадут знать ?...
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Наверное, на "Оскар" Камилу готовят.
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только не 12 февраля....до или после
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какого числа мы золото в команде взяли? символично конечно будет...
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3 месяца судьи будут писать решение и получать зарплату - чтоб я так жил.
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