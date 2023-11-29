Кубок мира. Эстафета. Братья Бе побегут за Норвегию, Жаклен и Фийон-Майе – за Францию, Долль и Реес – за Германию, Понсилуома и Самуэльссон – за Швецию

30 ноября в Эстерсунде на Кубке мира по биатлону пройдет мужская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Мужчины

Эстафета

Начало – 17.20 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.

Старт-лист

1. Норвегия (Эндре Стремсхайм, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен)

2. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Роман Реес)

3. Франция (Эмильен Клод, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе)

4. Швеция (Йеспер Нелин, Малте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон)

5. Австрия (Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Патрик Якоб)

6. Италия (Дидье Бьона, Элия Дзени, Томмазо Джакомель, Лукас Хофер)

7. Финляндия (Якко Олави Ранта, Отто Инвениус, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало)

8. Украина (Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Антон Дудченко)

Дата проведения 30 ноября, 17.20

Норвегия (№1): Эндре Стремсхайм, Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Ветле Шостад Кристиансен.

Германия (№2): Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Бенедикт Долль, Роман Реес.

Франция (№3): Эмильен Клод, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе.

Швеция (№4): Йеспер Нелин, Малте Стефанссон, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон.

Австрия (№5): Давид Коматц, Симон Эдер, Феликс Ляйтнер, Патрик Якоб.

Украина (№8): Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк, Антон Дудченко.