Джейми Каррагер: «Месси – величайший игрок всех времен. Они с Роналду даже не близки по уровню»

Джейми Каррагер считает Лео Месси более сильным игроком, чем Криштиану Роналду.

– Решен ли спор между Месси и Роналду окончательно?

– Этого спора никогда и не было.

– Этот спор всегда был.

– Нет, никогда. Роналду даже не близок к уровню Месси.

Роналду – это один из лучших бомбардиров всех времен, а Месси – это величайший игрок всех времен. Они даже не близки.

– Было время, когда они были довольно близки.

– Только потому, что Роналду забивал голы. А Месси забивал голы и был невероятным игроком. Я не думаю, что они были близки.

– Когда Роналду был на пике в «Юнайтед», они не были близки?

– Пик Роналду пришелся не на « »! Конечно, это отличный игрок, но лучшую игру он показывал в « ». Но он не Месси, – сказал .

После этого ведущая Кейт Эбдо рассказала, что Месси отказался от приглашения в студию CBS Sports из-за того, что в эфире участвует Каррагер. В 2022-м говорил, что Лео назвал его «ослом» в переписке.

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