Джейми Каррагер: «Месси – величайший игрок всех времен. Они с Роналду даже не близки по уровню»

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Джейми Каррагер считает Лео Месси более сильным игроком, чем Криштиану Роналду.

– Решен ли спор между Месси и Роналду окончательно?

– Этого спора никогда и не было.

– Этот спор всегда был.

– Нет, никогда. Роналду даже не близок к уровню Месси.

Роналду – это один из лучших бомбардиров всех времен, а Месси – это величайший игрок всех времен. Они даже не близки.

– Было время, когда они были довольно близки.

– Только потому, что Роналду забивал голы. А Месси забивал голы и был невероятным игроком. Я не думаю, что они были близки.

– Когда Роналду был на пике в «Юнайтед», они не были близки?

– Пик Роналду пришелся не на «Юнайтед»! Конечно, это отличный игрок, но лучшую игру он показывал в «Реале». Но он не Месси, – сказал Каррагер.

После этого ведущая Кейт Эбдо рассказала, что Месси отказался от приглашения в студию CBS Sports из-за того, что в эфире участвует Каррагер. В 2022-м Джейми говорил, что Лео назвал его «ослом» в переписке.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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171 комментарий
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Ответ Artem Piatkov
867+247 против 821+361 Ну да, и близко не по уровню Можно хейтить Роналду, но он лучший европеец в истории футбола с лучшей выкладкой П. С.: Вот условный Сашка Мостовой с 145+45 - точно не уровень обоих
Именно об этом говорит Джейми, но тебе же лень прочитать статью полностью. Роналду сравнивали с Месси только по показателям, те кто следят лишь за статистикой они и вправду будут думать так же как и ты, по игре в футбол, именно по игре и в понимании игры, по интеллекту Месси в разы превосходит Роналду, это очевидно. Джейми кстати подтвердил то что ты написал назвав его бомбардиром.
+132
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Выдал базу
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Ответ Va_BanK
Именно об этом говорит Джейми, но тебе же лень прочитать статью полностью. Роналду сравнивали с Месси только по показателям, те кто следят лишь за статистикой они и вправду будут думать так же как и ты, по игре в футбол, именно по игре и в понимании игры, по интеллекту Месси в разы превосходит Роналду, это очевидно. Джейми кстати подтвердил то что ты написал назвав его бомбардиром.
Те кто следят лишь за поверхностной статистикой. Если посмотреть на более-менее продвинутую, то сразу станет понятно насколько Месси превосходит и Роналду и всех остальных во всем, что касается игры с мячом.
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Ответ Artem Piatkov
867+247 против 821+361 Ну да, и близко не по уровню Можно хейтить Роналду, но он лучший европеец в истории футбола с лучшей выкладкой П. С.: Вот условный Сашка Мостовой с 145+45 - точно не уровень обоих
Стата близка, но по влиянию на игру Месси на ином уровне, Лео все умеет на поле
+33
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Каррагер - лицемер, но тут он прав.. Месси это про игру, дриблинг, видимость поля, волшебство и только потом про голы.. Месси более универсальный и эффективный футболист. Он лучше Роналду по г+п, видимость поля у него идеальная, по дриблинга с Авейру и сравнивать нечего : 2158 против 937.. Это пропасть.. Говорить про трофеи, индивидуальные награды, награды лучшим игрока матча - вообще не имеет смысла.. Между ними бесконечность.. Как и стоит напомнить то, о чем нелюбители Лео не хотят вспоминать - он младше нарцисса на 2,5 года и провел намного меньше игр.. Месси - Чемпион Мира.. Он выиграл всё.. Именно эта планка - для всех является тем, к чему надо стремиться.. Но я не знаю как её можно преодолеть кому-то ещё..
+52
-34
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Ответ Artem Piatkov
867+247 против 821+361 Ну да, и близко не по уровню Можно хейтить Роналду, но он лучший европеец в истории футбола с лучшей выкладкой П. С.: Вот условный Сашка Мостовой с 145+45 - точно не уровень обоих
Артем, а можно так же в цифрах сравнить Марадону и Левандовски?)

Ведь по циферкам выйдет что поляк более великий, да?)))
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Ответ Artem Piatkov
867+247 против 821+361 Ну да, и близко не по уровню Можно хейтить Роналду, но он лучший европеец в истории футбола с лучшей выкладкой П. С.: Вот условный Сашка Мостовой с 145+45 - точно не уровень обоих
Криштиану - это человек пенальти.

В клубной карьере Гол+Пас минус Пенальти за 90 минут игрового времени:

Месси 1,19
Мбаппе 1,16
Холланд 1,14
Суарес 0,94
Неймар 0,94
Левандовски 0,92
Криштиану 0,92

Как тебе такая статистика?
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"Месси, ну приди в студию, пожалуйста, ну приди. Я больше не буду.... "
+12
-1
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Ответ Artem Piatkov
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А где же подсчёт волосков на голове, которой был забит гол Бруно и другая аппетитная статистика? Изменяешь традициям на эмоциях(((
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Ответ udiekemen
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Объясните, пожалуйста, почему ЧМ — липовый? Кто должен был его выиграть? И почему Аргентина этого не заслужила? Если можно, с цифрами.
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После этого Лео обязан на нем жениться)
+12
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Ответ Ilya Chistyakov
у портового не зажили обиды после поражений от КР в АПЛ, не более)
У Карры нет никаких обид.
Он просто говорит очевидное.
После ЧМ 2022 роналду в одном предложении с Месси вообще неуместен.
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А, ведущая настоящая провокаторша!
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Ответ Artem Piatkov
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Тёма в ярости )))
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забавно, что уровень мастерства и место в истории обсуждают дуболомы типа каррагера, а не Пирло, Баджо, Тотти, Джеррард или Гаскойн...хотя Пол сейчас занят скорее всего...
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Ответ Denis Akhmarov
Вечный спор. У нас даже в семье такой. Я за Роналду, сын за Месси
Сын шарит:)
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Роналду на голову ниже по уровню чем Месси, но имейте ввиду что быть на голову ниже Месси это означает быть на целый километр выше всех остальных. Они близки, но Месси чуть лучше.
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я бы не стал говорить кто лучше Роналду или Месси. Оба имеют богатую статистику, при этом они разные и каждый лучший по своему
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Как раз таки в МЮ Роналду демонстрировал лучшую игру; был очень разносторонним: дриблинг, передачи, голы, – а в Реале уже стал полноценным бомбардиром.
Ты путаешь дриблинг с пробрасываниями)
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Ответ Вальдано
Каррагер - лицемер, но тут он прав.. Месси это про игру, дриблинг, видимость поля, волшебство и только потом про голы.. Месси более универсальный и эффективный футболист. Он лучше Роналду по г+п, видимость поля у него идеальная, по дриблинга с Авейру и сравнивать нечего : 2158 против 937.. Это пропасть.. Говорить про трофеи, индивидуальные награды, награды лучшим игрока матча - вообще не имеет смысла.. Между ними бесконечность.. Как и стоит напомнить то, о чем нелюбители Лео не хотят вспоминать - он младше нарцисса на 2,5 года и провел намного меньше игр.. Месси - Чемпион Мира.. Он выиграл всё.. Именно эта планка - для всех является тем, к чему надо стремиться.. Но я не знаю как её можно преодолеть кому-то ещё..
Добиваться той же статистики, только ещё больше, завоёвывать те же трофеи, только ещё больше, и творить ту же магию, только ещё больше…легкотня, да и только😅
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Ответ Богдан Хабриев
Объясните, пожалуйста, почему ЧМ — липовый? Кто должен был его выиграть? И почему Аргентина этого не заслужила? Если можно, с цифрами.
Да просто потому что им так хочется.)
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Все верно)
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Ответ боливийский старообрядец
Футбол это не только голы, но и пасы) это имел ввиду Джейми.
У Роналду не мало Голевых передач)
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Ответ Anton Abaturov
какой Месси чемпион? Родриго – Месси на слова о победе Аргентины на ЧМ: «Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл» не надо этого халявщика в ряд с настоящими Королями пихать. Нехорошо это
Многое о тебе говорит, раз ты ссылаешься на слова Родриго))
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Ответ Хулио из Гондураса
Здорово Вы обошли вниманием такой показатель, как количество выигранных игроком Чемпионатов мира... И похоже, вообще, все показатели, где Месси не первый.
Ну по ЛЧ впереди всех в истории Франсиск Хенто, что дальше?
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Ответ Богдан Хабриев
Объясните, пожалуйста, почему ЧМ — липовый? Кто должен был его выиграть? И почему Аргентина этого не заслужила? Если можно, с цифрами.
Им все равно на Аргентину)
Вся заноза в том, что Месси Чемпион Мира.
Выграй Аргентина без Лео, они бы не вспоминали даже.
Вся их боль что коронован был именно Лео.
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Ответ udiekemen
с Цифрами?) ну оки) потому что почти в каждом матче был Пенальти)) РЕКОРД ЧМ - ЦЕЛЫХ 5 (достались эти пенальти именно Месси, а не кого-то другого, а именно ему ) и я смотрел матч Аргентина - Хорватия. и уверенно могу сказать этот пенальти решил исход матча) так как до пенальти играли более увереннее и опаснее чем Арги) и эти пенальти помогли Аргентине в каждом матче)
У Франции рекорд в истории, 2 пенки в ворота соперника в финале.
Дальше что?
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Ответ Бьорн Дэли
Никаких споров между ними нет. Не может НЕ Чемпион Мира спорить с Чемпионом. У Месси спор с вечностью, а рядом Пеле и Диего. После них пропасть.
Кристоф Крамер - чемпион мира, Лука Модрич - нет.
Крамер лучше Модрича?
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сравнивать гения Месси с роналду это преступление!
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Помниться, JENNINGS(Кyancey) после ЧМ признал, что Месси Величайший(хотя возможно писал это ради плюсиков), но потом передумал, создал новый аккаунт и снова начал писать про левые ЗМ и про то, что считает Криштика лучшим))

Вот его старый профиль))
https://www.sports.ru/profile/1107121294/
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Почему фанаты Месси постоянно пытаются убедить остальных, что Месси лучше Роналду?
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Ответ Youzhny23
Плевать что решает . Я пытаюсь понять почему якобы лучший футболист в истории футбола за 10 лет не может сделать скидку головой? В чем он тогда лучший? Однобокое создание, закрой левую ногу и его нет
По твоей теории лучший в истории футбола Ибрагимович, Левандовски, Мората.
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Зато кое кто чемпион мира,таджик всю жизнь будет мечтать об этом.
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Ответ JENNINGS
Ещё раз: Кристоф Крамер - чемпион мира, Лука Модрич - нет. Крамер выше Модрича? Просто да или нет?!
Так бери близких по величию)
К чему эта манипуляция?)
Берешь близких по величию игроков и смотришь как ЧМ решает.
Я тебе выше привел примеры
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Ответ JENNINGS
Не близки по уровню? Можно много спорить о том, кто из них более велИк, но утверждать, что Роналду - и близко не уровень Месси... Это не от далёкого ума. Персональная игра, индивидуальные и командные достижения говорят как раз-таки об обратном. Роналду - один из величайших футболистов в истории футбола, а возможно и самый величайший. Но тут дело вкуса. Армия фанатов Месси конечно же со мной не согласится
Никаких споров между ними нет.
Не может НЕ Чемпион Мира спорить с Чемпионом.
У Месси спор с вечностью, а рядом Пеле и Диего.
После них пропасть.
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Ответ ShadyL
чеммионов мира дофига, а вот лучший бомбардир и ассистент в истории лч только один))
А Клозе лучший бомбардир в истории главного турнира ФИФА ЧМ.
Дальше что?
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Каррагер все ясно и четко объяснил, но криштифаны как всегда о своем: «это он так сказал, чтоб Лео к нему на интервью пошел», «у Каррагера до сих пор обида на Роналду потому что он возил его в МЮ», «Каррагер вообще отбитый персофан Лео, его мнение ничего не значит» и т.д. А то что настрочил Антоха - это вообще за гранью, человек искренне верит что говорит правду и строчит свою писанину на серьезных щах… Просто жесть…
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Ответ JENNINGS
Кристоф Крамер - чемпион мира, Лука Модрич - нет. Крамер лучше Модрича?
Беккенбауэр Чемпион Мира поэтому он выше Мальдини.
Марадона выше Платини.
Пеле выше Кройффа.
Месси выше Роналду.
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Лео Месси номер 1 в современном футболе, и это неоспоримый факт!
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Ответ Борис Александрович
А кто по Вашей версии лучший ,если не секрет ?)
Раналда умела правой, левой, головой. Поэтому лучшая.

А такие как Марадона ни о чем, одноногие)))
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Ответ udiekemen
с Цифрами?) ну оки) потому что почти в каждом матче был Пенальти)) РЕКОРД ЧМ - ЦЕЛЫХ 5 (достались эти пенальти именно Месси, а не кого-то другого, а именно ему ) и я смотрел матч Аргентина - Хорватия. и уверенно могу сказать этот пенальти решил исход матча) так как до пенальти играли более увереннее и опаснее чем Арги) и эти пенальти помогли Аргентине в каждом матче)
Ну рекорд, в чём проблема? Не надо нарушать правила, не будет пенальти.
В финале у Франции было целых два пенальти ,это тоже рекорд. И что дальше?
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Ответ udiekemen
с Цифрами?) ну оки) потому что почти в каждом матче был Пенальти)) РЕКОРД ЧМ - ЦЕЛЫХ 5 (достались эти пенальти именно Месси, а не кого-то другого, а именно ему ) и я смотрел матч Аргентина - Хорватия. и уверенно могу сказать этот пенальти решил исход матча) так как до пенальти играли более увереннее и опаснее чем Арги) и эти пенальти помогли Аргентине в каждом матче)
Хорваты с Бразилией отыгрывались и их ничего не смутило.
А тут вдруг пенальти решил, причем более чем очевидный ибо Ливакович не сыграо в мяч, лишил напа преимущества ибо Альварес уже прокинул себе на ход через левое плечо Леваковича , а тот выбросил правую ногу.
Это блокировка 10000% , а блокировка в штафной - всегда пенка.
Арги банально раздавили хорватов.
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Ответ Artem Piatkov
867+247 против 821+361 Ну да, и близко не по уровню Можно хейтить Роналду, но он лучший европеец в истории футбола с лучшей выкладкой П. С.: Вот условный Сашка Мостовой с 145+45 - точно не уровень обоих
Ты сам же своей статистикой себя принизил.
Месси сыграл на 158 матчей меньше ,при этом на 68 голевых действий больше.
При этом у него больше ЗМ ,больше трофеев ,есть ЧМ.
Все просто
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Кроме статы Месси может быть плеймейкером высочайшего класса, чего не дада Роналду, тот разве что в роли цз сможет верх снимать.
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Ответ Denis Akhmarov
Вечный спор. У нас даже в семье такой. Я за Роналду, сын за Месси
Никакого спора, тем более вечного нет.
С ЧЕМПИОНОМ МИРА Месси по величию рядом только Пеле и Марадона.
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Ответ Геннадий Тимченко
ну у любого может быть свое мнение - почему бы им не поделиться ❓вон чувак, с которым Месси постоянно запирался на сборах в одной комнате, тоже Месси через слово хвалит. из-за этих запираний даже испортил отношения с великим Диего Марадоной, предпочтя отношения с Месси отношениям с Джианниной🤷
Каждому своё))
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Да начнется срач!
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Ответ udiekemen
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Практически все яркие футболисты прошлого (Зидан, Баджо и многие другие, Каррагер не в счёт) говорят то же самое.
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Ответ Youzhny23
Плевать что решает . Я пытаюсь понять почему якобы лучший футболист в истории футбола за 10 лет не может сделать скидку головой? В чем он тогда лучший? Однобокое создание, закрой левую ногу и его нет
> 10 лет не может сделать скидку головой? В чем он тогда лучший? Однобокое создание, закрой левую ногу и его нет

Если Месси такое однобокое создание, то что тогда говорить об остальных, раз за эти 10+ лет так никто и не додумался закрыть его левую ногу?
Скидку головой? Во-первых, антропометрия не та (можешь его рост чекнуть). Во-вторых, чтобы что?) Рекомендую ознакомиться с этимологией слова "футбол" - многое откроешь для себя.
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