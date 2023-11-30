Джейми Каррагер: «Месси – величайший игрок всех времен. Они с Роналду даже не близки по уровню»
Джейми Каррагер считает Лео Месси более сильным игроком, чем Криштиану Роналду.
– Решен ли спор между Месси и Роналду окончательно?
– Этого спора никогда и не было.
– Этот спор всегда был.
– Нет, никогда. Роналду даже не близок к уровню Месси.
Роналду – это один из лучших бомбардиров всех времен, а Месси – это величайший игрок всех времен. Они даже не близки.
– Было время, когда они были довольно близки.
– Только потому, что Роналду забивал голы. А Месси забивал голы и был невероятным игроком. Я не думаю, что они были близки.
– Когда Роналду был на пике в «Юнайтед», они не были близки?
– Пик Роналду пришелся не на «Юнайтед»! Конечно, это отличный игрок, но лучшую игру он показывал в «Реале». Но он не Месси, – сказал Каррагер.
После этого ведущая Кейт Эбдо рассказала, что Месси отказался от приглашения в студию CBS Sports из-за того, что в эфире участвует Каррагер. В 2022-м Джейми говорил, что Лео назвал его «ослом» в переписке.
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Ведь по циферкам выйдет что поляк более великий, да?)))
В клубной карьере Гол+Пас минус Пенальти за 90 минут игрового времени:
Месси 1,19
Мбаппе 1,16
Холланд 1,14
Суарес 0,94
Неймар 0,94
Левандовски 0,92
Криштиану 0,92
Как тебе такая статистика?
Он просто говорит очевидное.
После ЧМ 2022 роналду в одном предложении с Месси вообще неуместен.
Вся заноза в том, что Месси Чемпион Мира.
Выграй Аргентина без Лео, они бы не вспоминали даже.
Вся их боль что коронован был именно Лео.
Дальше что?
Крамер лучше Модрича?
Вот его старый профиль))
https://www.sports.ru/profile/1107121294/
К чему эта манипуляция?)
Берешь близких по величию игроков и смотришь как ЧМ решает.
Я тебе выше привел примеры
Не может НЕ Чемпион Мира спорить с Чемпионом.
У Месси спор с вечностью, а рядом Пеле и Диего.
После них пропасть.
Дальше что?
Марадона выше Платини.
Пеле выше Кройффа.
Месси выше Роналду.
А такие как Марадона ни о чем, одноногие)))
В финале у Франции было целых два пенальти ,это тоже рекорд. И что дальше?
А тут вдруг пенальти решил, причем более чем очевидный ибо Ливакович не сыграо в мяч, лишил напа преимущества ибо Альварес уже прокинул себе на ход через левое плечо Леваковича , а тот выбросил правую ногу.
Это блокировка 10000% , а блокировка в штафной - всегда пенка.
Арги банально раздавили хорватов.
Месси сыграл на 158 матчей меньше ,при этом на 68 голевых действий больше.
При этом у него больше ЗМ ,больше трофеев ,есть ЧМ.
Все просто
С ЧЕМПИОНОМ МИРА Месси по величию рядом только Пеле и Марадона.
Если Месси такое однобокое создание, то что тогда говорить об остальных, раз за эти 10+ лет так никто и не додумался закрыть его левую ногу?
Скидку головой? Во-первых, антропометрия не та (можешь его рост чекнуть). Во-вторых, чтобы что?) Рекомендую ознакомиться с этимологией слова "футбол" - многое откроешь для себя.