КХЛ. «Металлург» в гостях у «Барыса», «Ак Барс» примет «Автомобилист», «Спартак» против «Куньлуня»

«Металлург» сыграет в гостях с «Барысом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » примет « », « » встретится на выезде с « ».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ