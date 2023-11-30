КХЛ. «Металлург» в гостях у «Барыса», «Ак Барс» примет «Автомобилист», «Спартак» против «Куньлуня»
«Металлург» сыграет в гостях с «Барысом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Ак Барс» примет «Автомобилист», «Спартак» встретится на выезде с «Куньлунем».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 30 ноября, 15.30, «Арена-Сибирь»
- Дата проведения
- 30 ноября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 30 ноября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 30 ноября, 19.30, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 30 ноября, 19.30, «Арена-Мытищи»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вперёд Уфа!!!
Победы нашим парням!!!
Кто-то может объяснить смысл нахождения в кхл Куньлуня?