КХЛ. «Металлург» в гостях у «Барыса», «Ак Барс» примет «Автомобилист», «Спартак» против «Куньлуня»

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«Металлург» сыграет в гостях с «Барысом» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Ак Барс» примет «Автомобилист», «Спартак» встретится на выезде с «Куньлунем».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – Адмирал
Дата проведения
30 ноября, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео

Барыс – Металлург Мг
Дата проведения
30 ноября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Салават Юлаев – Лада
Дата проведения
30 ноября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

Ак Барс – Автомобилист
Дата проведения
30 ноября, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

Куньлунь – Спартак
Дата проведения
30 ноября, 19.30, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

10 комментариев
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Руслан Ильясов
Только Салават!!!
Вперёд Уфа!!!
Победы нашим парням!!!
+5
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+5
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Руслан Х
Только Салават Юлаев!Только победа!✊🏻Пора немного приземлить ночную птицу.
+5
0
+5
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Ачиваков Марат
Салават Ю пора турнуть Ладу пониже. Отличной игры и победы!
+3
-1
+2
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Зубы Дзюбы
Победы Спартаку.

Кто-то может объяснить смысл нахождения в кхл Куньлуня?
+2
0
+2
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LanSER
Салават после отдыха (для некоторых это минус), Лада в тонусе и жаждет побед. Результат печально предсказуем.
+1
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+1
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Machine Head
КХЛ отменило удаление игрока московского Динамо Антона Малышева на Никишине. А кто отменит гол в ворота Динамо за эту ошибку ? Кто отменит поражение Локомотива от СКА за ошибочно не засчитанный гол? Кто отменит этих судей ? Может хватит уже превращать лигу в бардак? Самое страшное , что в КХЛ нет ни одного человека назвать вещи своими именами. Как бы ты ни играл , как бы не рвал на себе жилы сравнять счет в игре - старания игроков перечеркнет судья . Судьи проснитесь! Где ваше чувство собственного достоинства?
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Сергей
, Куньлунь для Спартака неудобный соперник в гостях, надо собраться, вперед гладиаторы.
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Запад-Восток
Автомобилисту удачи и победы!!!
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