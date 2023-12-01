Овечкин остался без голов в 5 матчах подряд. У него 2 передачи, 5 бросков и «минус 2» за 14:45 с «Анахаймом»
Александр Овечкин остался без голов в 5 матчах подряд.
Капитан «Вашингтона» отметился 2 результативными передачами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:4).
В активе 38-летнего россиянина стало 14 (5+9) очков в 20 играх сезона.
Следующий балл станет для него 1500-м за карьеру в рамках регулярок – сейчас у Овечкина 1499 (827+672) очков в 1367 играх.
Сегодня Александр (14:45, 5:31 – в большинстве, «минус 2») нанес 5 бросков в створ ворот. Также он отметился 1 силовым приемом и 1 перехватом.
Бестолковые броски ради бросков, потеря, организовал выход уток 2 в 1, чуть не отдал пас у синей на ещё один выход. Тяжелые, неуклюжие движения.
Интересно - почему у Вашиков реализация ПП 7% ?🤔 наверняка опять из-за тренера))
1. Джонни Бьюсик - 813
2. Люк Робитайл - 726
3. Дэйв Андрейчук - 698
4. Брендан Шэнахэн - 698
5. Рей Уитни - 679
6. 🐑 - 672
Удивительно было такое наблюдать от команды НХЛ: шайба ходила медленнее, чем у моей родной Сибири)
Иначе Гретцкого не догнать по-любому, что особенно будет обидно, когда так мало осталось до рекорда.
КХЛ-ьная система Карбери, состоящая из биться + бороться предназначена для быстрых и заточенных на оборону игроков. Поэтому на первый план выходит МакМайклы, Маленстины и Дауды.