Овечкин остался без голов в 5 матчах подряд. У него 2 передачи, 5 бросков и «минус 2» за 14:45 с «Анахаймом»

Александр Овечкин остался без голов в 5 матчах подряд.

Капитан « » отметился 2 результативными передачами в игре регулярного чемпионата с « » (5:4).

В активе 38-летнего россиянина стало 14 (5+9) очков в 20 играх сезона.

Следующий балл станет для него 1500-м за карьеру в рамках регулярок – сейчас у 1499 (827+672) очков в 1367 играх.

Сегодня Александр (14:45, 5:31 – в большинстве, «минус 2») нанес 5 бросков в створ ворот. Также он отметился 1 силовым приемом и 1 перехватом.