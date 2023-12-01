Овечкин остался без голов в 5 матчах подряд. У него 2 передачи, 5 бросков и «минус 2» за 14:45 с «Анахаймом»

Теги Вашингтон Анахайм Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без голов в 5 матчах подряд.

Капитан «Вашингтона» отметился 2 результативными передачами в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:4). 

В активе 38-летнего россиянина стало 14 (5+9) очков в 20 играх сезона.

Следующий балл станет для него 1500-м за карьеру в рамках регулярок – сейчас у Овечкина 1499 (827+672) очков в 1367 играх. 

Сегодня Александр (14:45, 5:31 – в большинстве, «минус 2») нанес 5 бросков в створ ворот. Также он отметился 1 силовым приемом и 1 перехватом. 

35 комментариев
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Довелось увидеть большинство, в котором Саша полторы минуты играл 5 на 3
Бестолковые броски ради бросков, потеря, организовал выход уток 2 в 1, чуть не отдал пас у синей на ещё один выход. Тяжелые, неуклюжие движения.
Интересно - почему у Вашиков реализация ПП 7% ?🤔 наверняка опять из-за тренера))
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учшие ассистенты среди LW (регулярный сезон):

1. Джонни Бьюсик - 813
2. Люк Робитайл - 726
3. Дэйв Андрейчук - 698
4. Брендан Шэнахэн - 698
5. Рей Уитни - 679
6. 🐑 - 672
+16
-5
+11
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Смотрел в лайве третий период и видел как Вашингтон играл в двойном большинстве.

Удивительно было такое наблюдать от команды НХЛ: шайба ходила медленнее, чем у моей родной Сибири)
+12
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Скорость и ловкость у него - уж извините, но этой какой-то треш
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Ответ Bombanero
Я долгое время защищал Саню и буду продолжать, но уменьшили ему игровое время по делу. КХЛ-ьная система Карбери, состоящая из биться + бороться предназначена для быстрых и заточенных на оборону игроков. Поэтому на первый план выходит МакМайклы, Маленстины и Дауды.
Как всегда - физрук ничего не понимает, поэтому Саня не забивает)) классика
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Так ждем бригаду, что у Ови все по плану и "вообще вы видели как в других командах снайперы не забивают"
+5
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+4
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Ответ Teokrat
До НГ - в 30 очков выйдет, с 10 шайбами.. 30 игр, 30 очков - нормуль, средневзвешенный результат, а сейчас даже четверти турнира не прошло..
Кому нужны его передачи. Пусть рекорд Грецки бьет.
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Пора в КХЛ
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Есть глупые люди, есть очень глупые, а есть просто наглухо отбитые товарищи, которые в комментариях рассказывают проф.спортсменам, которые всю жизнь в спорте высших достижений, про правильное питание и персональных тренеров по физ.подготовке, смешно такое читать.
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Ответ BigHead
Есть глупые люди, есть очень глупые, а есть просто наглухо отбитые товарищи, которые в комментариях рассказывают проф.спортсменам, которые всю жизнь в спорте высших достижений, про правильное питание и персональных тренеров по физ.подготовке, смешно такое читать.
Для людей это шоу, развлечение. Я вот наглухо отбитыми считаю тех кто молится на спортсменов
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Ну что сказать, сыграли наконец-то достойно, малыш Томми прям уже лидером команды стал. Но Саня в третьем периоде такие нелепые ошибки делал, которые можно делать только от сильной усталости. Так что, Алексу надо завязывать с "мамой лучией", с газировкой, нанимать персонального тренера по физ. подготовке и сбрасывать лишний вес.
Иначе Гретцкого не догнать по-любому, что особенно будет обидно, когда так мало осталось до рекорда.
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Что-то совсем грустно. Но все равно надо поблагодарить Сашу. Второй лучший результат тоже крутое достижение
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Ответ Andrei Zmeu
Вашингтон молодцы. Хорошо идут. А Ови забьёт куда он денется
Да уже похоже забил на рекорд
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Я долгое время защищал Саню и буду продолжать, но уменьшили ему игровое время по делу.

КХЛ-ьная система Карбери, состоящая из биться + бороться предназначена для быстрых и заточенных на оборону игроков. Поэтому на первый план выходит МакМайклы, Маленстины и Дауды.
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Ответ Alexey Petrov
Так ждем бригаду, что у Ови все по плану и "вообще вы видели как в других командах снайперы не забивают"
Ещё - «Сезон только-что начался! Его вот-вот прорвёт!»
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Ответ Duck Nightingale
Да уже похоже забил на рекорд
Так выборы же скоро, какой рекорд?
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Ответ Мікалай Ланец
да. тренер физрук, Карлсон отдает в коньки и вообще все немощи, никак не помогают Саше забивать из офиса. удивительно, что Вашингтон вполне себе на плаву и идёт в зоне плей-офф.
Ну и стоит отметить неспортивное поведение Уток - почему вратаря не сняли минут на 5? Легенде недостаточно игры 5 на 3, неужели они не видят? У Анахайма, явно, такой же физрук тренером заделался
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Ответ jigga
Как разучиться играть, спросите Сашу
Да меня больше удивило как он в прошлом сезоне столько забил? Он ничуть не лучше был чем сейчас. Просто фартило наверно, по инерции еще.
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Ответ Мікалай Ланец
да. тренер физрук, Карлсон отдает в коньки и вообще все немощи, никак не помогают Саше забивать из офиса. удивительно, что Вашингтон вполне себе на плаву и идёт в зоне плей-офф.
Эту аналитику hhlg готовил, зачем ты отобрал его хлеб?))
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Ответ Bombanero
Смотрел в лайве третий период и видел как Вашингтон играл в двойном большинстве. Удивительно было такое наблюдать от команды НХЛ: шайба ходила медленнее, чем у моей родной Сибири)
лысый шарлатан Форсайт имеет лютую компру на БМака, раз его не увольняют за то, что команда целый календарный месяц с хвостиком (!) не могла забить в РР. Это еще хлеще, чем целый сезон Ничушкина без голов.
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Ответ Suomi1981
учшие ассистенты среди LW (регулярный сезон): 1. Джонни Бьюсик - 813 2. Люк Робитайл - 726 3. Дэйв Андрейчук - 698 4. Брендан Шэнахэн - 698 5. Рей Уитни - 679 6. 🐑 - 672
От души посмеялся браво 🐑 - 672
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Совсем плох (, форму нужно набирать. Конечно центров не хватает ему, некому передачи делать под бросок.
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Как разучиться играть, спросите Сашу
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Странная, ненормальная ситуация складывается, для командной игры... Если Вашингтон выиграл, но Овечкин не забил - такая победа никому не нужна. Если Вашингтон продует 2 - 10, но Овечкин отметится дублем - игра будет считаться удачной. Я, конечно, утрирую, но ненамного... И продолжаться это будет не игру-две, а три, а то и четыре сезона.
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Не, серьезно. Если он 20 шайб только забросит в этом сезоне, тогда ему лучше заканчивать на этом. Дальше только сам будет мучаться и партнеров с болельщиками мучить. Никакого сарказма. Просто чтоб сказал Я ухожу, я сделал все что мог. А сиськи мять не надо как Загитова
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