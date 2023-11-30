«Спартак» уступил «Куньлуню» (3:5). Команда Жамнова проиграла 4 из 5 последних матчей

«Спартак» пропустил пять шайб и проиграл «Куньлуню».

Команда тренера уступила со счетом 3:5 в матче Фонбет чемпионата .

В третьем периоде китайский клуб вел в счете 4:0, после чего красно-белые забили три гола подряд, но шайба Спенсера Фу на 59-й минуте игры установила итоговый результат.

«Спартак» проиграл четыре из пяти последних матчей. На этом отрезке команда обыграла «Автомобилист» (4:1), но проиграла «Локомотиву» (1:2), СКА (2:3) и «Металлургу» (1:3).

« » находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 51 балл в 38 играх регулярного чемпионата.