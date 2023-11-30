«Спартак» уступил «Куньлуню» (3:5). Команда Жамнова проиграла 4 из 5 последних матчей

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Спартак» пропустил пять шайб и проиграл «Куньлуню».

Команда тренера Алексея Жамнова уступила со счетом 3:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде китайский клуб вел в счете 4:0, после чего красно-белые забили три гола подряд, но шайба Спенсера Фу на 59-й минуте игры установила итоговый результат.

«Спартак» проиграл четыре из пяти последних матчей. На этом отрезке команда обыграла «Автомобилист» (4:1), но проиграла «Локомотиву» (1:2), СКА (2:3) и «Металлургу» (1:3).

«Спартак» находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 51 балл в 38 играх регулярного чемпионата.

16 комментариев
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Без Морозова и Голдобину не уютно.
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Вот вам и аутсайдер!
Куньлуню респект!
Спартаку без Морозова не хватает «химии»…
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Закономерный спад наступил. Пройти ровно регулярку мало у кого получится (да и надо ли)
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Еще и минус локтионов. Он со второго периода не играл
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Мда, дела конечно, чутка не хватило Спартаку
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Кунь красавцы 👍 размотали мешков 👏👏👏
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Вот Куньлунь молодец!
Все дела не шли тут уже лучше!
Дальше-больше
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Сегодня аутсайдеры молодцы победили своих лидеров , как на Востоке , так и на Западе !
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Неплохо. Два лидера своих конференций в один день продули командам с последнего места тех же конференций. Крутая регулярка в КХЛ.
В стране внеурочный рыбный день.
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Потому что не уедешь на одной тройке, а в плей-офф в первом раунде тройку закроют, и на этом сказки конец, но тройка действительно хороша.
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Ответ 1905vb
Вот вам и аутсайдер! Куньлуню респект! Спартаку без Морозова не хватает «химии»…
Спартаку без Морозова не хватает первого центра.
Голдобин безхребетен чуть менее, чем полностью - удалился и промазал на финише. Жаль. Концовка была бы ещё круче.
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