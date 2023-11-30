«Спартак» уступил «Куньлуню» (3:5). Команда Жамнова проиграла 4 из 5 последних матчей
«Спартак» пропустил пять шайб и проиграл «Куньлуню».
Команда тренера Алексея Жамнова уступила со счетом 3:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде китайский клуб вел в счете 4:0, после чего красно-белые забили три гола подряд, но шайба Спенсера Фу на 59-й минуте игры установила итоговый результат.
«Спартак» проиграл четыре из пяти последних матчей. На этом отрезке команда обыграла «Автомобилист» (4:1), но проиграла «Локомотиву» (1:2), СКА (2:3) и «Металлургу» (1:3).
«Спартак» находится на первом месте в таблице Западной конференции, набрав 51 балл в 38 играх регулярного чемпионата.
Куньлуню респект!
Спартаку без Морозова не хватает «химии»…
Магнитогорск
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Уфа
Все дела не шли тут уже лучше!
Дальше-больше
В стране внеурочный рыбный день.
Голдобин безхребетен чуть менее, чем полностью - удалился и промазал на финише. Жаль. Концовка была бы ещё круче.