«Салават Юлаев» выиграл третий матч подряд, победив «Ладу». У команды Браташа 4 поражения кряду

Теги Салават Юлаев Лада Олег Браташ Виктор Козлов КХЛ Хоккей

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Ладу» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ранее клуб из Башкортостана победил «Авангард» (3:1) и «Трактор» (4:0).

Для команды тренера Олега Браташа это четвертое поражение подряд. Прежде тольяттинцы уступили «Локомотиву» (1:2 ОТ), «Автомобилисту» (2:3 ОТ) и «Ак Барсу» (0:2).

«Салават Юлаев» набрал 45 очков в 36 матчах и находится на пятом месте в таблице Восточной конференции.

«Лада» располагается на четвертой позиции в конференции, имея в активе 46 баллов в 38 играх.

9 комментариев
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в целом за ноябрь Уфе можно поставить 4+. игра стала стабильнее, интереснее, 7 побед в 11 играх. особенно три последних игры порадовали
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Ответ Radik_2.0
в целом за ноябрь Уфе можно поставить 4+. игра стала стабильнее, интереснее, 7 побед в 11 играх. особенно три последних игры порадовали
Плохо, что нет инстинкта убийцы. Как только появляется преимущество, то сразу бросают играть, когда надо идти добивать и растаптывать
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Зачетная игра, молодцы!
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Ответ memphis
Подсела "Лада" без канадцев( Они при любом счёте лезли на ворота и это часто помогало менять игру по ходу. Сейчас в этой выездной серии такого очень не хватает.
Хмурится не надо Лада!
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Подсела "Лада" без канадцев(
Они при любом счёте лезли на ворота и это часто помогало менять игру по ходу. Сейчас в этой выездной серии такого очень не хватает.
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С победой, товарищи!
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Нормально так отЛАДили.
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У Лады проблема - и эта проблема Подьяпольский . 5 шайб от Спартака, 4 от Сочи , 3 за 21 минуту от СЮ. Теряет постоянно клюшку . Лежит , думая , что шайба под ним , а за воротами идёт игра. Создаётся впечатление, что он боится шайбы и уворачивается от неё , закрывая глаза , поэтому теряется и выключается из игры.
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Ответ Ачиваков Марат
Хмурится не надо Лада!
👏👏
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