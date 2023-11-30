«Салават Юлаев» выиграл третий матч подряд, победив «Ладу». У команды Браташа 4 поражения кряду

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла «Ладу» (5:2) в матче Фонбет чемпионата .

Ранее клуб из Башкортостана победил «Авангард» (3:1) и «Трактор» (4:0).

Для команды тренера это четвертое поражение подряд. Прежде тольяттинцы уступили «Локомотиву» (1:2 ОТ), «Автомобилисту» (2:3 ОТ) и «Ак Барсу» (0:2).

« » набрал 45 очков в 36 матчах и находится на пятом месте в таблице Восточной конференции.

« » располагается на четвертой позиции в конференции, имея в активе 46 баллов в 38 играх.