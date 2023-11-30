«Салават Юлаев» выиграл третий матч подряд, победив «Ладу». У команды Браташа 4 поражения кряду
«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Виктора Козлова обыграла «Ладу» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Ранее клуб из Башкортостана победил «Авангард» (3:1) и «Трактор» (4:0).
Для команды тренера Олега Браташа это четвертое поражение подряд. Прежде тольяттинцы уступили «Локомотиву» (1:2 ОТ), «Автомобилисту» (2:3 ОТ) и «Ак Барсу» (0:2).
«Салават Юлаев» набрал 45 очков в 36 матчах и находится на пятом месте в таблице Восточной конференции.
«Лада» располагается на четвертой позиции в конференции, имея в активе 46 баллов в 38 играх.
Они при любом счёте лезли на ворота и это часто помогало менять игру по ходу. Сейчас в этой выездной серии такого очень не хватает.