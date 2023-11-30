Месси отказался от приглашения в студию CBS из-за Каррагера – об этом рассказала ведущая шоу. В 2022-м Джейми говорил, что Лео назвал его «ослом» в переписке

Теги ПСЖ Джейми Каррагер МЛС Лионель Месси лига 1 Франция телевидение Интер Майами Футбол

Лионель Месси отказался от приглашения в студию CBS из-за Джейми Каррагера.

В среду эксперты CBS Sports освещали матчи Лиги чемпионов из студии в Майами, и ведущая Кейт Эбдо рассказала, что Лионель Месси отказался от приглашения на эфир.

«Мы отправили официальное приглашение в «Интер Майами» и попросили Месси прийти к нам на шоу. Знаете, каким был официальный ответ? Могу я рассказать об этом? Очевидно, Лионель Месси не будет участвовать в телешоу, где присутствует Джейми Каррагер», – сказала Абдо.

В январе 2022 года Каррагер рассказал, что Месси назвал его «ослом» в личной переписке после слов экс-защитника «Ливерпуля» о том, что аргентинец – не самый удачный трансфер для «ПСЖ». В сентябре Джейми вновь вспомнил эту историю.

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31 комментарий
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Marslan Akmataliev
Ответ mootoo
мвахаха а как же рассказы про то, что он милый и скромный человек ?)) а он личку людям засирает оскорблениями
И правильно делает.
Карра мало того, что несет чушь про футболистов время от времени и делает это безнаказанно, так ещё распространяет личную переписку без разрешения второй стороны.
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Graziano
Чем больше узнаешь про Месси, тем больше разочаровываешься в нем. Были звезды футбола - откровенные негодяи, но Месси прикидывается хорошим, но кучу всего делает исподтишка, строит какие-то интриги, и тд. везде где он появляется. И в Барсе, и в сборной и в МЛС.
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Бацька
Ну если действительно Каррагер осел, то в чем Лео не прав?)))
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Бацька
Ну если действительно Каррагер осел, то в чем Лео не прав?)))
Так если действительно - это неудачный трансфер для ПСЖ, то в чем Каррагер не прав? И на оскорбления он не переходил.
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Ювентиниус
Ничего зазорного эсли вещи называть своим именем, осел еще мягко сказано(
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Любезный Коссутий
в принципе, и Каррагер осел, и Месси - не самый удачный трансфер для ПСЖ )) тут оба утверждения верны.
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SuperMen
"Goat ослу не товарищ " - добавил Лео
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Born is the King
До чего же обидчивый этот аргентинский пешеход
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Дмитрий Рабко
Месси сейчас весь на нервах - от него жена уходит и детей забирает.
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mootoo
Ответ Marslan Akmataliev
И правильно делает. Карра мало того, что несет чушь про футболистов время от времени и делает это безнаказанно, так ещё распространяет личную переписку без разрешения второй стороны.
а кто разрешил какому-то Месси оскорблять легенду АПЛ?
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Jeremy Fraser
Ответ Marslan Akmataliev
И правильно делает. Карра мало того, что несет чушь про футболистов время от времени и делает это безнаказанно, так ещё распространяет личную переписку без разрешения второй стороны.
Так тайна личной переписки не работает, если публикует одна из сторон.
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Причёска Бэйла
Ответ Marslan Akmataliev
И правильно делает. Карра мало того, что несет чушь про футболистов время от времени и делает это безнаказанно, так ещё распространяет личную переписку без разрешения второй стороны.
Так в случае с Роналду все были на стороне Каррагера. Двойные стандарты.
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VERBLYUD
Ответ Гамарджоба Генацвале
Так если действительно - это неудачный трансфер для ПСЖ, то в чем Каррагер не прав? И на оскорбления он не переходил.
Как этот трансфер может быть неудачным? За него заплатили 0 центов, благодаря своему бренду он окупил зарплату, показывал хорошую статистику, стал единственным игроком клуба, который получал ЗМ)
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Заяцволк
Ответ Graziano
Чем больше узнаешь про Месси, тем больше разочаровываешься в нем. Были звезды футбола - откровенные негодяи, но Месси прикидывается хорошим, но кучу всего делает исподтишка, строит какие-то интриги, и тд. везде где он появляется. И в Барсе, и в сборной и в МЛС.
"прикидывается хорошим" ?? Где он прикидывался хорошим ? Быть хорошим для всех - это крайне плохая идея, достаточно не переходить рамки. В большинстве случаев у него обычная реакция на гадости. С Вегхорстом, например, он абсолютно прав был, всё по фактам сказал. Ну с Ван Галом только наверное чуть переборщил.
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