Месси отказался от приглашения в студию CBS из-за Каррагера – об этом рассказала ведущая шоу. В 2022-м Джейми говорил, что Лео назвал его «ослом» в переписке
Лионель Месси отказался от приглашения в студию CBS из-за Джейми Каррагера.
В среду эксперты CBS Sports освещали матчи Лиги чемпионов из студии в Майами, и ведущая Кейт Эбдо рассказала, что Лионель Месси отказался от приглашения на эфир.
«Мы отправили официальное приглашение в «Интер Майами» и попросили Месси прийти к нам на шоу. Знаете, каким был официальный ответ? Могу я рассказать об этом? Очевидно, Лионель Месси не будет участвовать в телешоу, где присутствует Джейми Каррагер», – сказала Абдо.
В январе 2022 года Каррагер рассказал, что Месси назвал его «ослом» в личной переписке после слов экс-защитника «Ливерпуля» о том, что аргентинец – не самый удачный трансфер для «ПСЖ». В сентябре Джейми вновь вспомнил эту историю.
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Карра мало того, что несет чушь про футболистов время от времени и делает это безнаказанно, так ещё распространяет личную переписку без разрешения второй стороны.