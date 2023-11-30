Месси отказался от приглашения в студию CBS из-за Каррагера – об этом рассказала ведущая шоу. В 2022-м Джейми говорил, что Лео назвал его «ослом» в переписке

Лионель Месси отказался от приглашения в студию CBS из-за Джейми Каррагера.

В среду эксперты CBS Sports освещали матчи Лиги чемпионов из студии в Майами, и ведущая Кейт Эбдо рассказала, что отказался от приглашения на эфир.

«Мы отправили официальное приглашение в « » и попросили Месси прийти к нам на шоу. Знаете, каким был официальный ответ? Могу я рассказать об этом? Очевидно, Лионель Месси не будет участвовать в телешоу, где присутствует », – сказала Абдо.

В январе 2022 года Каррагер рассказал, что Месси назвал его «ослом» в личной переписке после слов экс-защитника «Ливерпуля» о том, что аргентинец – не самый удачный трансфер для « ». В сентябре Джейми вновь вспомнил эту историю.

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