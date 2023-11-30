Россия поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге ФИФА. Аргентина – 1-я, Англия – 3-я, Бразилия выпала из топ-3
Россия поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге ФИФА.
Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.
Российская команда, отстраненная от международных турниров, поднялась на одну строчку.
Топ рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:
1. Аргентина
2. Франция
3 (4). Англия
4 (5). Бельгия
5 (3). Бразилия
6 (7). Нидерланды
7 (6). Португалия
8. Испания
9. Италия
10. Хорватия
11 (15). Уругвай
12 (11). США
13. Марокко
14 (12). Мексика
15 (17). Колумбия
16. Германия
17 (18). Япония
18 (14). Швейцария
19. Дания
20. Сенегал
...
22. Украина
...
95 (100). Беларусь
...
100 (98). Казахстан
Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.
Полную версию рейтинга можно увидеть по ссылке.
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Карпин-тим куда больше помогло поражение Чили в матче с Эквадором, где сборная потеряла сразу 12,39 очков рейтинга.
Кстати, кто там сейчас?
После Кубы стало 1498,84 (за конкретный разгром Кубы дали аж 1,2 балла).
За 2 года наскребли в рейтинг аж 5 очков. Спасибо ничейкам с Кенией, Таджикистаном и Узбекистаном.
До идущих далее Нидерландов и Португалии еще 39 очков. Можно себе позволить еще парочку факапов.
Те, кто долго не играет, из рейтинга выпадают (вроде любимой на спортсе Эритреи)
Так что не очень у Валеры с поднятием. На ничейках с днищами теряется много очков.
Да не суть, трепещи Османская империя, мы идем за твоим местом