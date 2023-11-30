Россия поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге ФИФА. Аргентина – 1-я, Англия – 3-я, Бразилия выпала из топ-3

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Россия поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.

Российская команда, отстраненная от международных турниров, поднялась на одну строчку.

Топ рейтинга ФИФА выглядит следующим образом:

1. Аргентина

2. Франция

3 (4). Англия

4 (5). Бельгия

5 (3). Бразилия

6 (7). Нидерланды

7 (6). Португалия

8. Испания

9. Италия

10. Хорватия

11 (15). Уругвай

12 (11). США

13. Марокко

14 (12). Мексика

15 (17). Колумбия

16. Германия

17 (18). Япония

18 (14). Швейцария

19. Дания

20. Сенегал

...

22. Украина

...

95 (100). Беларусь

...

100 (98). Казахстан

Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.

Полную версию рейтинга можно увидеть по ссылке.

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69 комментариев
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Вот что победа над кубинцами делает. Просто представьте, что будет, если вынесем Афганистан!
+158
-9
+149
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Ответ Максим Новиков
Вот что победа над кубинцами делает. Просто представьте, что будет, если вынесем Афганистан!
Взрыв
+90
-2
+88
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Победа над Кубой и ничья с Кенией. Так на первое место к 2040ому году выйдем.
+60
-3
+57
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Ответ Максим Новиков
Вот что победа над кубинцами делает. Просто представьте, что будет, если вынесем Афганистан!
За Кубу дали 1,2 балла всего лишь.

Карпин-тим куда больше помогло поражение Чили в матче с Эквадором, где сборная потеряла сразу 12,39 очков рейтинга.
+47
0
+47
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сборная нашла свое предназначение) играем товарки, развлекаем народ, никаких нервов и переживаний, еще и вверх по рейтингу идём. на кой нам сдался этот ваш соревновательный футбол?)
+39
-3
+36
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Ответ wizard58
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Ты вообще футбол смотришь? Знаешь в каком состоянии сейчас Германия?
+26
-1
+25
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Ответ rigobersong
Нет что бы порадоваться за сборную, что она в таких условиях до сих пор рейтинг получает и играет какие-то матчи, не смотря на двойные стандарты со стороны фифа, но наши токсики сами себе злорадствовать будут:))
Радуешься?Серьёзно?🤯
+21
-5
+16
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Ну всё, трепещи 37 место, мы идем!
Кстати, кто там сейчас?
+15
-2
+13
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Ответ feelthedroom@mail.ru
Ну всё, трепещи 37 место, мы идем! Кстати, кто там сейчас?
Турция
+11
0
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Argentina 🇦🇷 👍
+11
-2
+9
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Мы поднимаемся, Бразилия падает.
+8
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+8
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Короче,есть план:Играем с Кубой,раз в неделю и взлетаем в рейтинге?)))Должно сработать?)))
+6
0
+6
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Куба творит чудеса.)
+5
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Ответ goshforever
За Кубу дали 1,2 балла всего лишь. Карпин-тим куда больше помогло поражение Чили в матче с Эквадором, где сборная потеряла сразу 12,39 очков рейтинга.
Получается, что кубинский вратарь был прав, когда говорил, что Россия сильнее Чили
+6
-1
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Ответ Ярик01
Победа над Кубой и ничья с Кенией. Так на первое место к 2040ому году выйдем.
Да вы, батенька, оптимист)
+5
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Перед отстранением (в феврале 2022) Карпин-тим была 35й с 1493,42 очками.
После Кубы стало 1498,84 (за конкретный разгром Кубы дали аж 1,2 балла).

За 2 года наскребли в рейтинг аж 5 очков. Спасибо ничейкам с Кенией, Таджикистаном и Узбекистаном.
+6
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Ответ feelthedroom@mail.ru
Ну всё, трепещи 37 место, мы идем! Кстати, кто там сейчас?
Турция.
+4
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Ответ goshforever
Турция
Интересно, что она так низко при таком уровне чемпионата за счет легионеров и относительно неплохой сборной
+4
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Магия
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Ответ ipolyakov16
Интересно, что она так низко при таком уровне чемпионата за счет легионеров и относительно неплохой сборной
Турция 15 лет подряд проваливается повсюду, даже если доползает до турниров. Ничего удивительного.
+3
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Ответ ipolyakov16
Кого-то напоминает. 😀
Поэтому и соседи в рейтинге. Но у России последние приличные результаты были относительно недавно (5 лет всего прошло)
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Бразилия я думал будет ещё ниже.
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Ответ The Best 20
Бразилия я думал будет ещё ниже.
У них слишком большой запас был. С прошлой публикации рейтинга потеряли 28 баллов.

До идущих далее Нидерландов и Португалии еще 39 очков. Можно себе позволить еще парочку факапов.
+1
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Ответ Максим Новиков
Вот что победа над кубинцами делает. Просто представьте, что будет, если вынесем Афганистан!
Им вместо бутс,гашиш придется покупать))
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Ответ Евгений Цыбулин
Короче,есть план:Играем с Кубой,раз в неделю и взлетаем в рейтинге?)))Должно сработать?)))
есть еще лучше план, из этого товарняка, в разных ракурсах и с разными нарезками, делаем где нибудь, игр 50, чисто для видео и просто раз в неделю, типа, играем. Никто же все равно не проверит и не поймет такой ход. Медленно поднимаемся, Куба тоже довольна.
+1
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От перемены мест в рейтинге - сумма не меняется.
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Мы так скоро и до первой 20-ки дотянемся!🇷🇺💪
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Свершилось!
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Ответ goshforever
Поэтому и соседи в рейтинге. Но у России последние приличные результаты были относительно недавно (5 лет всего прошло)
Да, извиняюсь. Как-то вылетело из головы…
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Ну чë, Валера-гений.
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А Куба на каком месте?
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Ответ bestvideox
Казахи вроде выигрывали, а по итогу вниз опустились.
В 2020м Казахстан был 122м. Сейчас 100й. Для них это существенный прогресс
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Ответ mr.Big
если талибов победят, глядишь в 10 ку попадут))))))) днище
Валера летом соскочил с игры с Афганистаном.
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Ответ goshforever
У них слишком большой запас был. С прошлой публикации рейтинга потеряли 28 баллов. До идущих далее Нидерландов и Португалии еще 39 очков. Можно себе позволить еще парочку факапов.
да ,есть такое.
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Мы между Турцией и Чехией сейчас - прогресс!
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Ответ Ayan Yermek
Ты вообще футбол смотришь? Знаешь в каком состоянии сейчас Германия?
В отличном - рекордные бабки заработала Баверн..
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Ну вот, а говорили что с Кубой не надо играть, смортите как повлиял матч, аж на строчку вверх прыгнули.
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Ответ Сергей Галынский
А Куба на каком месте?
На 169м из 210.

Те, кто долго не играет, из рейтинга выпадают (вроде любимой на спортсе Эритреи)
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Ответ Savardus
Щас чиновники минспорта кучу докладов составят как они развивают футбол и как героически добились поднятия с колен
в феврале 2022 было 35ое место.

Так что не очень у Валеры с поднятием. На ничейках с днищами теряется много очков.
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интересно, почему Португалия так низко находится ?
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Ответ goshforever
Турция
Нифига они как низко…
Да не суть, трепещи Османская империя, мы идем за твоим местом
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Ответ LAnd
Получается, что кубинский вратарь был прав, когда говорил, что Россия сильнее Чили
Пророк с острова свободы
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Тут Спортс давал тест, кто ниже в рейтинге ФИФА, чем Куба. Ориентиры есть куда стремиться для повышения рейтинга. Казахстан и Беларусь как в хоккее не прокатят, там надо постараться, чтобы выиграть.
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Ответ fbd
Взрыв
Хлопок же
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-2
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Что это, если не рычаг?
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ну все, предлагаю внеочередной созыв думы дабы собрать мнения бывших спортсменов
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Жизнь вроде стала налаживаться.
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интересно а по какой причине Португалия опустилась? По причине отборочного турнира без одного проигрыша и ничьи ?
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Казахи вроде выигрывали, а по итогу вниз опустились.
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Министру спорта - орден, руководству Российского футбола - благодарности, премии и медали. Вот что смекалочка делает!
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