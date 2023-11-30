Россия поднялась с 39-го на 38-е место в рейтинге ФИФА.

Международная федерация футбола опубликовала обновленную версию рейтинга национальных сборных.

Российская команда, отстраненная от международных турниров, поднялась на одну строчку.

Топ рейтинга выглядит следующим образом:

1. Аргентина

2. Франция

3 (4). Англия

4 (5). Бельгия

5 (3). Бразилия

6 (7). Нидерланды

7 (6). Португалия

8. Испания

9. Италия

10. Хорватия

11 (15). Уругвай

12 (11).

13. Марокко

14 (12). Мексика

15 (17). Колумбия

16. Германия

17 (18). Япония

18 (14). Швейцария

19. Дания

20. Сенегал

...

22. Украина

...

95 (100). Беларусь

...

100 (98). Казахстан

Примечание: в скобках указана позиция сборной в предыдущей версии рейтинга, если в обновленном варианте она изменилась.

Полную версию рейтинга можно увидеть по ссылке.

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