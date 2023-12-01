«Ливерпуль», «Байер» и «Аталанта» сыграют в 1/8 финала ЛЕ. «Рома», «Брайтон» и «Марсель» тоже вышли из групп

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Несколько клубов досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы.

После 5 туров группового этапа стали известны некоторые участники плей-офф этого турнира.

«Марсель» и «Брайтон» гарантировали себе участие в весенней стадии Лиги Европы – команды лидируют в группе B, набрав 11 и 10 очков соответственно. 

Из группы D вышли «Аталанта» и «Спортинг». Итальянцы примут участие в 1/8 финала турнира, португальцы сыграют в стыковых матчах за выход на эту стадию – они встретятся с одной из команд, которые займут 3-е места в группах Лиги чемпионов.

«Вест Хэм» и «Фрайбург» обеспечили себе выход из группы A. Эти команды встретятся в заключительном туре и определят победителя группы.

«Ренн» и «Вильярреал» вышли из группы F, набрав 12 и 9 очков соответственно. Испанцы провели на один матч меньше.

Из группы H досрочно вышел «Байер», который за тур до конца обеспечил себе первое место в группе.

«Ливерпуль» занял 1-е место в группе E и весной выступит в 1/8 финала ЛЕ. 

«Славия» и «Рома» тоже примут участие в весенней стадии турнира – они занимают два первых места в группе G. 

Отметим, что из Лиги чемпионов в Лигу Европы вылетели «Фейеноорд» и «Янг Бойз». 

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11 комментариев
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Вот бы финал Ливерпуль Байер, огонь🔥
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Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Скоро приедет подкрепление в лице МЮ, Севильи, Зальцбурга, ПСЖ и Барселоны 😃
не в этот раз малыш) бчк остаётся в ЛЧ)
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Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Скоро приедет подкрепление в лице МЮ, Севильи, Зальцбурга, ПСЖ и Барселоны 😃
Барселона досрочно вышла в 1/8 финала Лиги Чемпионов, чудик. Учи матчасть.
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Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
Скоро приедет подкрепление в лице МЮ, Севильи, Зальцбурга, ПСЖ и Барселоны 😃
смешно, что манки все лето глумились над Ливерпуль, мол, вы в ЛЕ ))))
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Миранчук хоть полный матч сыграет, если будет здоров.
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«Марсель» и «Брайтон» сыграют в последнем туре и это будет битва.
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Дед хоть в ЛЕ Миранчуку время даёт, так что порадуюсь за Аталанту
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