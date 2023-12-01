«Ливерпуль», «Байер» и «Аталанта» сыграют в 1/8 финала ЛЕ. «Рома», «Брайтон» и «Марсель» тоже вышли из групп
Несколько клубов досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы.
После 5 туров группового этапа стали известны некоторые участники плей-офф этого турнира.
«Марсель» и «Брайтон» гарантировали себе участие в весенней стадии Лиги Европы – команды лидируют в группе B, набрав 11 и 10 очков соответственно.
Из группы D вышли «Аталанта» и «Спортинг». Итальянцы примут участие в 1/8 финала турнира, португальцы сыграют в стыковых матчах за выход на эту стадию – они встретятся с одной из команд, которые займут 3-е места в группах Лиги чемпионов.
«Вест Хэм» и «Фрайбург» обеспечили себе выход из группы A. Эти команды встретятся в заключительном туре и определят победителя группы.
«Ренн» и «Вильярреал» вышли из группы F, набрав 12 и 9 очков соответственно. Испанцы провели на один матч меньше.
Из группы H досрочно вышел «Байер», который за тур до конца обеспечил себе первое место в группе.
«Ливерпуль» занял 1-е место в группе E и весной выступит в 1/8 финала ЛЕ.
«Славия» и «Рома» тоже примут участие в весенней стадии турнира – они занимают два первых места в группе G.
Отметим, что из Лиги чемпионов в Лигу Европы вылетели «Фейеноорд» и «Янг Бойз».
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