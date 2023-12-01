Несколько клубов досрочно вышли в плей-офф Лиги Европы.

После 5 туров группового этапа стали известны некоторые участники плей-офф этого турнира.

« Марсель » и « » гарантировали себе участие в весенней стадии – команды лидируют в группе B, набрав 11 и 10 очков соответственно.

Из группы D вышли « » и « ». Итальянцы примут участие в 1/8 финала турнира, португальцы сыграют в стыковых матчах за выход на эту стадию – они встретятся с одной из команд, которые займут 3-е места в группах Лиги чемпионов.

« » и « Фрайбург » обеспечили себе выход из группы A. Эти команды встретятся в заключительном туре и определят победителя группы.

« Ренн » и « Вильярреал » вышли из группы F, набрав 12 и 9 очков соответственно. Испанцы провели на один матч меньше.

Из группы H досрочно вышел « Байер », который за тур до конца обеспечил себе первое место в группе.

« Ливерпуль » занял 1-е место в группе E и весной выступит в 1/8 финала ЛЕ.

« Славия » и « Рома » тоже примут участие в весенней стадии турнира – они занимают два первых места в группе G.

Отметим, что из Лиги чемпионов в Лигу Европы вылетели «Фейеноорд» и «Янг Бойз».

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