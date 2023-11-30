Билеты на матчи «Интера» из Майами пользуются повышенным спросом.

Как утверждает The Athletic, клуб распродал все абонементы на регулярный чемпионат МЛС 2024 года.

Болельщики по-прежнему смогут приобретать пропускные документы на отдельные матчи. Билеты поступят в продажу после публикации расписания чемпионата.

В сентябре «Интер» объявил о почти двукратном повышении цен на абонементы на следующий сезон. Это произошло спустя несколько месяцев после подписания в качестве свободного агента.

Вместимость арены DRV PNK, на которой выступает «Интер», – 21 000 зрителей.

Месси не попал в сборную сезона МЛС. Форвард играет за «Интер Майами» с лета

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!