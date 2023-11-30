«Интер» Майами продал все абонементы на сезон-2024. Цены выросли почти вдвое после трансфера Месси
Билеты на матчи «Интера» из Майами пользуются повышенным спросом.
Как утверждает The Athletic, клуб распродал все абонементы на регулярный чемпионат МЛС 2024 года.
Болельщики по-прежнему смогут приобретать пропускные документы на отдельные матчи. Билеты поступят в продажу после публикации расписания чемпионата.
В сентябре «Интер» объявил о почти двукратном повышении цен на абонементы на следующий сезон. Это произошло спустя несколько месяцев после подписания Лионеля Месси в качестве свободного агента.
Вместимость арены DRV PNK, на которой выступает «Интер», – 21 000 зрителей.
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во-вторых там такая билетная политика, лучше аншлаг на маленькой арене, если ажиотаж то просто цены на билеты вырастут и выручка будет примерно той же самой, если нет то и большая арена не нужна, так много где - если команда МЛС играет на большом футбольном стадионе то просто закрывают верхний ярус, потому что лучше аншлаг на половинке, открывая полный только на большие матчи типа "дерби Каскадии" (речь о Сиэттле и Ванкувере, играющих на стадионах НФЛ и КФЛ, в Портленде всегда одна конфигурация)
в-третьих это Флорида, "штат пенсионеров", туда переезжают скопив на пенсию, разумеется переезжают со своими старыми "болениями", например в МЛБ Тампа и Майами традиционно в самом хвосте по посещаемости (при том что в Майами отличный новый современный стадион), там еще шутка была что "ковидные ограничения никак не повлияли на посещаемость Марлинс"
в-четвертых это шестая по актуальности лига в городе, после четырех "больших" и футбольного университета
"Вместимость арены DRV PNK, на которой выступает «Интер», – 21 000 зрителей."
Всего лишь? Оо
Там же Бекхем,если память не изменяет,годами мучался с властями лишь бы на стадион дали добро,и такая вместимость...
Может кто знающий, просветит,почему?
Most expensive season ticket for LFC – £886.
Most expensive season ticket for Barca – €850
Most expensive season ticket for Rep Madrid – €1800, but cheapest is €225
Cheapest season ticket for IMCF – $884.
Величайший! 🐐🇦🇷
таков бизнес, увеличение посещаемости не значит что билеты подорожают, и скорее всего желающие пойти на футбол и так пойдут, большая арена позволит попасть на игру тем кому не по карману цены на маленькую, малая арена отсекает наименее платежеспособную аудиторию
в минус затраты на аренду, отсутствие стандартного клубного сервиса (или небесплатный его перенос на новое место - кейтеринг, гостеприимство итд), затраты на организационные вопросы, в плюс - несколько десятков тысяч дешевых билетов
например 40 тысяч, например по 50 долларов - 2 млн, далеко не факт что банально аренда Hard Rock Stadium со всеми вытекающими окупится