«Интер» Майами продал все абонементы на сезон-2024. Цены выросли почти вдвое после трансфера Месси

Теги МЛС Лионель Месси болельщики Интер Майами деньги Футбол

Билеты на матчи «Интера» из Майами пользуются повышенным спросом.

Как утверждает The Athletic, клуб распродал все абонементы на регулярный чемпионат МЛС 2024 года.

Болельщики по-прежнему смогут приобретать пропускные документы на отдельные матчи. Билеты поступят в продажу после публикации расписания чемпионата.

В сентябре «Интер» объявил о почти двукратном повышении цен на абонементы на следующий сезон. Это произошло спустя несколько месяцев после подписания Лионеля Месси в качестве свободного агента.

Вместимость арены DRV PNK, на которой выступает «Интер», – 21 000 зрителей.

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36 комментариев
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
я сейчас не накидываю. реально интересно. а у саудитов выросли цены на абонементы после перехода Роналду?
Там и с нынешними ценами трибуны не полные ,на свободных местах саранча сидит ,была новость )
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я сейчас не накидываю. реально интересно. а у саудитов выросли цены на абонементы после перехода Роналду?
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Ответ fussballer
Американцам пофиг на соккер.
Ну там насколько видел- даж на товарищеских матчах предсезонки с европейскими командами- дофига и трошки стадионы собираются под завязку с намного большей вместимостью)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
я конечно не эксперт,но: "Вместимость арены DRV PNK, на которой выступает «Интер», – 21 000 зрителей." Всего лишь? Оо Там же Бекхем,если память не изменяет,годами мучался с властями лишь бы на стадион дали добро,и такая вместимость... Может кто знающий, просветит,почему?
так 21к это же временный стадион, он и планировался именно таким, пока идут тяжбы и сама постройка огромного парка со стадионом.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
я сейчас не накидываю. реально интересно. а у саудитов выросли цены на абонементы после перехода Роналду?
Какие цены?:) Они там по купонам пригласительным ходят на футбол, если Майами самоокупаемая франшиза которая генерирует прибыль, то Аль-Наср совершенно убыточный проект который нужен для хайпа и отбеления страны:))
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
я конечно не эксперт,но: "Вместимость арены DRV PNK, на которой выступает «Интер», – 21 000 зрителей." Всего лишь? Оо Там же Бекхем,если память не изменяет,годами мучался с властями лишь бы на стадион дали добро,и такая вместимость... Может кто знающий, просветит,почему?
во-первых это это времянка, новый будет на 25, к 2025 планируют закончить

во-вторых там такая билетная политика, лучше аншлаг на маленькой арене, если ажиотаж то просто цены на билеты вырастут и выручка будет примерно той же самой, если нет то и большая арена не нужна, так много где - если команда МЛС играет на большом футбольном стадионе то просто закрывают верхний ярус, потому что лучше аншлаг на половинке, открывая полный только на большие матчи типа "дерби Каскадии" (речь о Сиэттле и Ванкувере, играющих на стадионах НФЛ и КФЛ, в Портленде всегда одна конфигурация)

в-третьих это Флорида, "штат пенсионеров", туда переезжают скопив на пенсию, разумеется переезжают со своими старыми "болениями", например в МЛБ Тампа и Майами традиционно в самом хвосте по посещаемости (при том что в Майами отличный новый современный стадион), там еще шутка была что "ковидные ограничения никак не повлияли на посещаемость Марлинс"

в-четвертых это шестая по актуальности лига в городе, после четырех "больших" и футбольного университета
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я конечно не эксперт,но:
"Вместимость арены DRV PNK, на которой выступает «Интер», – 21 000 зрителей."
Всего лишь? Оо
Там же Бекхем,если память не изменяет,годами мучался с властями лишь бы на стадион дали добро,и такая вместимость...
Может кто знающий, просветит,почему?
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Удивляет, что мешает им арендовать какую-нибудь большую арену под ам.футбол, которых полно во Флориде, и продавать по 70-80 тыс. билетов на игру
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Интересное сравнение в тексте.

Most expensive season ticket for LFC – £886.
Most expensive season ticket for Barca – €850
Most expensive season ticket for Rep Madrid – €1800, but cheapest is €225
Cheapest season ticket for IMCF – $884.
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Ответ Гномович!
месси будет за доллары развлекать в барби лиге селебрити - Кардашьяна, Бибера, Селену Гомез и Рапино - как клоуны в цирке...не зря же его позвали.
спать не даёт спокойно чемпион мира Лео?)))
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Ну жители Майами не особо бедные, думается. А посветить лицом многие селебрити только за
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
я конечно не эксперт,но: "Вместимость арены DRV PNK, на которой выступает «Интер», – 21 000 зрителей." Всего лишь? Оо Там же Бекхем,если память не изменяет,годами мучался с властями лишь бы на стадион дали добро,и такая вместимость... Может кто знающий, просветит,почему?
Это временный стадион. Новый строится и будет готов ближе к ЧМ.
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Лох не мамонт.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
я конечно не эксперт,но: "Вместимость арены DRV PNK, на которой выступает «Интер», – 21 000 зрителей." Всего лишь? Оо Там же Бекхем,если память не изменяет,годами мучался с властями лишь бы на стадион дали добро,и такая вместимость... Может кто знающий, просветит,почему?
Комментарий удален пользователем
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Эффект лучшего игрока, бомбардира, ассистента, плеймейкера, дриблёра и человека в истории
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Ответ Фарид Харисов
Новый? Уже старый. Был королем футбола с 2012 по 2022. После 8 ЗМ окончательно сложил полномочия, а новый король ещё не объявился.
Если король, то не сложил полномочия, а отрёкся от престола.
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Эффект Лео Месси!
Величайший! 🐐🇦🇷
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Ответ chiello_3
Это временный стадион. Новый строится и будет готов ближе к ЧМ.
Но он тоже предполагается не особо вместительным.
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
я конечно не эксперт,но: "Вместимость арены DRV PNK, на которой выступает «Интер», – 21 000 зрителей." Всего лишь? Оо Там же Бекхем,если память не изменяет,годами мучался с властями лишь бы на стадион дали добро,и такая вместимость... Может кто знающий, просветит,почему?
Нет земли на стройку в Майями. А так построили бы на тыс 30-40.
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Ответ иц а мен
все таки дело майорги сфабриковано, ну не мог наш кринжи даже притронуться к женскому, о соитии вообще молчу
Подозреваю, что изначально Кришти был обычным, нормальным с типичными фантазиями. Но после того провала, что-то в нём сломалось )
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Ответ Latygiev
Удивляет, что мешает им арендовать какую-нибудь большую арену под ам.футбол, которых полно во Флориде, и продавать по 70-80 тыс. билетов на игру
ровно то же самое мешает играть Спартак-ЦСКА в Луже, а Тоттенхэм-Арсенал на Уэмбли

таков бизнес, увеличение посещаемости не значит что билеты подорожают, и скорее всего желающие пойти на футбол и так пойдут, большая арена позволит попасть на игру тем кому не по карману цены на маленькую, малая арена отсекает наименее платежеспособную аудиторию

в минус затраты на аренду, отсутствие стандартного клубного сервиса (или небесплатный его перенос на новое место - кейтеринг, гостеприимство итд), затраты на организационные вопросы, в плюс - несколько десятков тысяч дешевых билетов

например 40 тысяч, например по 50 долларов - 2 млн, далеко не факт что банально аренда Hard Rock Stadium со всеми вытекающими окупится
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