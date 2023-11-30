Замула о приезде в Россию: «В «Филадельфии» переживали. Я отвечал, что в стране не происходит ничего из того, что показывают по телевизору, это все неправда»

Теги Филадельфия НХЛ КХЛ Политика Иван Федотов Егор Замула Спорт-Экспресс Хоккей

Егор Замула сообщил, что в «Филадельфии» переживали из-за его поездки в Россию.

– После этого [призыва в армию Ивана Федотова] у вас самого были какие-то опасения, когда летели в Россию?

– Я сразу сказал в клубе, что не смогу не приехать домой.

Они говорили, что переживают, я отвечал, что в России не происходит ничего из того, что показывают по телевизору, это все неправда.

И добавил, что у меня родители в Питере и Челябинске, у них нет визы. Если второй год не увижу их, то мне это будет морально очень тяжело.

Все равно, когда ты восстанавливаешься, это долгий процесс, игроков летом в городе нет, все по своим городам. Поэтому приходишь домой и как зомби смотришь телевизор, делать нечего.

Попросил: давайте найдем хотя бы десять дней, чтобы я съездил домой. К счастью, нашли. Более того, решили вопрос с визой для родителей, – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула.

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47 комментариев
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То есть чувака с их контрактом забрили в армию, по факту. а Егор им говорит "та не, это все по телеку только, в реале норм". А потом русские удивляются че нас странными считают в мире)
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все неправда. Федотов на самом деле в Филадельфии.
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Ответ vzi
Для меня все страны, где в 21 веке есть армия по призыву, странные.
финская например. очень странная армия, призывают зачем то до сих пор.
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Ответ rude.
То есть чувака с их контрактом забрили в армию, по факту. а Егор им говорит "та не, это все по телеку только, в реале норм". А потом русские удивляются че нас странными считают в мире)
Вот она какая, "загадочная русская душа"
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У нас ведь ничего не происходит и вряд ли что-нибудь произойдет)
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Ответ vzi
Израиль воюющая страна. Там по-другому никак. Как и Корея. В Швейцарии не призывная армия, а концепция вооруженного народа - короткие сборы раз в несколько лет. Про Норвегию не скажу.
Ну, то есть, всех оправдал, кроме России.
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Ответ Башмак Нирванов
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Кошмар, США это вообще общество не мужчин, а гендернонеопределённых убийц - только в одном Ираке миллион убитых.
А уж про Израиль, где женщин "забривают в армию", это вообще за гранью.
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Ответ ivan555navi
Если ты всё понимаешь и всё знаешь, то тебе нужно выдвигать свою кандидатуру в депутаты, а то и в президенты. А народ убедившись в твоём знании и понимании тебя и выберет.
Где я утверждал, что ВСЕ понимаю и ВСЕ знаю?)
Сплошные перекручивания фраз от тебя.)
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Ответ Ivan Juniorovich
Ну из того, что по российскому ТВ показывают, точно ничего в стране не просиходит)
По российскому тв говорят про нхл.
Врут наверно - никакой нхл не существует, как и америки.
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Ответ Евгений Мешков
13% НДФЛ + 30% социальные взносы + 20% НДС ---------- ахаахха)) вы чего, думаете что у вас зарплата была бы на 30% выше, если бы не было соц.взносов?) это платит - работодатель. у нас очень низкие налоги, не повторяйте эту ерунду про 43%, это обычная либеральная ложь - вам бы эти деньги никто не заплатил бы, оставьте эти иллюзии
Я не прошу платить мне эти 30%.
Я говорю о том, что мы все вместе (работники и работодатели) уже платим прилично в казну.

Уловка про 13% - это и есть уловка.
Да, с из моей з/п вычитают 13%. Но сверху нее платят еще 30%. В Европе те же 43% вычитают из гросс зарплаты (и в этих 43% сидят и НДФЛ и соц взносы). А по факту - то ж на то ж.
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Ответ rude.
То есть чувака с их контрактом забрили в армию, по факту. а Егор им говорит "та не, это все по телеку только, в реале норм". А потом русские удивляются че нас странными считают в мире)
А он им должен был сказать "Да, я сейчас приеду и меня сразу в армию заберут, вы всё правильно думаете"?
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Он про наш телевизор? Тогда действительно правда. По телевизору у нас всё хорошо. Зарплаты растут, инфляции нет, санкции только на пользу, все любят Пу.
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Там что, показывают, как на украине ловят "добровольцев" и говорят, что это Россия?
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Ответ Tungus85
Он про наш телевизор? Тогда действительно правда. По телевизору у нас всё хорошо. Зарплаты растут, инфляции нет, санкции только на пользу, все любят Пу.
А что у нас все плохо? Все нормально.
У них тоже показывают, что зарплату растут, инфляции нет, санкции на пользу, все якобы и все любят Байдена.
Везде телик так показывает.
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Ответ vzi
И кстати, я был бы не против, если бы мне увеличили з/п на 20-30% и при этом отключили бы меня от ОМС и гос пенсии, которые из взносов на мою з/п финансируются. Я готов сам формировать себе личную пенсию и пользоваться только платной медициной. Не хотите такое внедрить? Выборочно хотя бы. По желанию граждан. А?)
Нельзя так сделать,
так как многие не думают о завтрашнем дне и просто эти 20-30% пустят на другое, но, в случае чего, сразу обвинят государство.
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Ответ Александр Невский
В армии служить должен каждый мужчина , кто не служил тот не мужчина .
«Воттаквоть»
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Ответ Alexey Alexeev
все неправда. Федотов на самом деле в Филадельфии.
И? Войнов в Нхл играет.
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Ответ Александр Невский
В армии служить должен каждый мужчина , кто не служил тот не мужчина .
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Ответ Александр Невский
В армии служить должен каждый мужчина , кто не служил тот не мужчина .
Может, ещё в тюрьме посидеть, чтобы ты доволен был?
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Ответ ivan555navi
Плохо тебе в России - ничего не растёт, никого не любишь. Ты, случаем, не мазахист?
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Ответ Михаил1970
У нас ведь ничего не происходит и вряд ли что-нибудь произойдет)
А что ты хотел? Войну? Нету, да.
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Ответ ivan555navi
Нельзя так сделать, так как многие не думают о завтрашнем дне и просто эти 20-30% пустят на другое, но, в случае чего, сразу обвинят государство.
Я готов подписать бумагу, что никого ни в чем не обвиню. И опять же - я написал - по желанию. )
Кто хочет отстегивать +20/30% на омс и пользоваться ей, вперед. ;)
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Ответ rude.
То есть чувака с их контрактом забрили в армию, по факту. а Егор им говорит "та не, это все по телеку только, в реале норм". А потом русские удивляются че нас странными считают в мире)
У них чувака с контрактом в тюрьму посадили, а потом говорят у них все нормально. Потом запад удивляется, почему их не любят.
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Ответ Евгений Мешков
да ну, где то на то? в Европе твоя зп просто ополовинивается, если не больше. -------- то, что там платит работодатель работника мало чешет, это его проблемы. он там газ-нефть качает, думаете у него убытки от того, что за вас в пенсионный фонд заплатил? пусть платит, это ресурсы страны, ему разрешили их добывать и жить красиво. это по моему просто очевидно.
Все в кучу)

Есть зарплатный фонд. Какая разница, каким образом его ополовинивать? Никакой.
В Европе из гросс зарплаты вычитают все.
В России - часть вычитают из гросса, часть накидывают сверху. Но это все равно налоги и сборы с з/п фонда.

А технически и там и тут все платит работодатель. Работник только может потом корректировками что-то вернуть излишне уплаченное, или доплатить, если надо. Так и в России так же.
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Ответ Евгений Мешков
Про воюющую страну это скорее пиар, который как оказалось мало имеет общего с действительностью. суммарно там посчитали, сколько Израиль воевал за свою историю, там года 4-5 получилось --------- насчет всяких там концепций вооруженного народа, это просто смех. призывную армию назвали по другому, не более
В призывной армии ты сдаешь оружие при дембеле. В Швейцарии оно у тебя в сейфе дома. Нет разницы?)
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Ответ vzi
Израиль воюющая страна. Там по-другому никак. Как и Корея. В Швейцарии не призывная армия, а концепция вооруженного народа - короткие сборы раз в несколько лет. Про Норвегию не скажу.
Про воюющую страну это скорее пиар, который как оказалось мало имеет общего с действительностью. суммарно там посчитали, сколько Израиль воевал за свою историю, там года 4-5 получилось
---------
насчет всяких там концепций вооруженного народа, это просто смех. призывную армию назвали по другому, не более
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Ответ ivan555navi
Ну, то есть, всех оправдал, кроме России.
Давайте в России будет концепция вооруженного народа. Не хотите попробовать? Раздать оружие на руки людям, как в Швейцарии, и вместо года призыва, короткие сборы по паре месяцев раз в 4-5 лет.
Не хотите попробовать? )

Я понимаю, почему в России призыв. Но это не значит, что я должен эту концепцию поддерживать и оправдывать. Кстати, я и швейцарскую концепцию не оправдывал, я привел отличие от тупого призыва. Не надо перекручивать. ;)
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Ответ ivan555navi
Вот, видишь, только встаёт вопрос об оплате своих желаний, так сразу точка зрения меняется.
Так я их уже оплатил. Куда больше?..
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Ответ Евгений Мешков
а Израиль? -------- Швейцария, Норвегия?)
Израиль воюющая страна. Там по-другому никак. Как и Корея.

В Швейцарии не призывная армия, а концепция вооруженного народа - короткие сборы раз в несколько лет.

Про Норвегию не скажу.
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Ответ vzi
Да мы и так нормально платим.) 13% НДФЛ + 30% социальные взносы + 20% НДС
13% НДФЛ + 30% социальные взносы + 20% НДС
----------
ахаахха)) вы чего, думаете что у вас зарплата была бы на 30% выше, если бы не было соц.взносов?) это платит - работодатель. у нас очень низкие налоги, не повторяйте эту ерунду про 43%, это обычная либеральная ложь - вам бы эти деньги никто не заплатил бы, оставьте эти иллюзии
+6
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Ответ vzi
Да, странно. Но там большинство полгода служат. Не так уж много.
а Израиль?
--------
Швейцария, Норвегия?)
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Ответ ivan555navi
Легко избавится от призыва - поднять налоги до такого уровня, что-бы все служили только за зарплату. В принципе, можно любые хотелки реализовать за ваши деньги.
Да мы и так нормально платим.)
13% НДФЛ + 30% социальные взносы + 20% НДС
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