Замула о приезде в Россию: «В «Филадельфии» переживали. Я отвечал, что в стране не происходит ничего из того, что показывают по телевизору, это все неправда»

Егор Замула сообщил, что в «Филадельфии» переживали из-за его поездки в Россию.

– После этого [призыва в армию Ивана Федотова] у вас самого были какие-то опасения, когда летели в Россию?

– Я сразу сказал в клубе, что не смогу не приехать домой.

Они говорили, что переживают, я отвечал, что в России не происходит ничего из того, что показывают по телевизору, это все неправда.

И добавил, что у меня родители в Питере и Челябинске, у них нет визы. Если второй год не увижу их, то мне это будет морально очень тяжело.

Все равно, когда ты восстанавливаешься, это долгий процесс, игроков летом в городе нет, все по своим городам. Поэтому приходишь домой и как зомби смотришь телевизор, делать нечего.

Попросил: давайте найдем хотя бы десять дней, чтобы я съездил домой. К счастью, нашли. Более того, решили вопрос с визой для родителей, – сказал защитник «Филадельфии» .