Замула о приезде в Россию: «В «Филадельфии» переживали. Я отвечал, что в стране не происходит ничего из того, что показывают по телевизору, это все неправда»
Егор Замула сообщил, что в «Филадельфии» переживали из-за его поездки в Россию.
– После этого [призыва в армию Ивана Федотова] у вас самого были какие-то опасения, когда летели в Россию?
– Я сразу сказал в клубе, что не смогу не приехать домой.
Они говорили, что переживают, я отвечал, что в России не происходит ничего из того, что показывают по телевизору, это все неправда.
И добавил, что у меня родители в Питере и Челябинске, у них нет визы. Если второй год не увижу их, то мне это будет морально очень тяжело.
Все равно, когда ты восстанавливаешься, это долгий процесс, игроков летом в городе нет, все по своим городам. Поэтому приходишь домой и как зомби смотришь телевизор, делать нечего.
Попросил: давайте найдем хотя бы десять дней, чтобы я съездил домой. К счастью, нашли. Более того, решили вопрос с визой для родителей, – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула.
А уж про Израиль, где женщин "забривают в армию", это вообще за гранью.
Сплошные перекручивания фраз от тебя.)
Врут наверно - никакой нхл не существует, как и америки.
Я говорю о том, что мы все вместе (работники и работодатели) уже платим прилично в казну.
Уловка про 13% - это и есть уловка.
Да, с из моей з/п вычитают 13%. Но сверху нее платят еще 30%. В Европе те же 43% вычитают из гросс зарплаты (и в этих 43% сидят и НДФЛ и соц взносы). А по факту - то ж на то ж.
У них тоже показывают, что зарплату растут, инфляции нет, санкции на пользу, все якобы и все любят Байдена.
Везде телик так показывает.
так как многие не думают о завтрашнем дне и просто эти 20-30% пустят на другое, но, в случае чего, сразу обвинят государство.
Кто хочет отстегивать +20/30% на омс и пользоваться ей, вперед. ;)
Есть зарплатный фонд. Какая разница, каким образом его ополовинивать? Никакой.
В Европе из гросс зарплаты вычитают все.
В России - часть вычитают из гросса, часть накидывают сверху. Но это все равно налоги и сборы с з/п фонда.
А технически и там и тут все платит работодатель. Работник только может потом корректировками что-то вернуть излишне уплаченное, или доплатить, если надо. Так и в России так же.
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насчет всяких там концепций вооруженного народа, это просто смех. призывную армию назвали по другому, не более
Не хотите попробовать? )
Я понимаю, почему в России призыв. Но это не значит, что я должен эту концепцию поддерживать и оправдывать. Кстати, я и швейцарскую концепцию не оправдывал, я привел отличие от тупого призыва. Не надо перекручивать. ;)
В Швейцарии не призывная армия, а концепция вооруженного народа - короткие сборы раз в несколько лет.
Про Норвегию не скажу.
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ахаахха)) вы чего, думаете что у вас зарплата была бы на 30% выше, если бы не было соц.взносов?) это платит - работодатель. у нас очень низкие налоги, не повторяйте эту ерунду про 43%, это обычная либеральная ложь - вам бы эти деньги никто не заплатил бы, оставьте эти иллюзии
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Швейцария, Норвегия?)
13% НДФЛ + 30% социальные взносы + 20% НДС