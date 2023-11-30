Александр Кожевников: «Финны – подлецы и подонки. Мы научили их играть в хоккей. Где лежат деньги у финской элиты – в американских банках или в своих, которые связаны с американскими»

Александр Кожевников оценил нежелание Финляндии играть против России в хоккей.

Ранее появились данные о том, что сборная Финляндии откажется участвовать в турнире НХЛ сборных, если на него допустят команду России.

«Финляндия все делает против России. И шведы тоже. Финны вообще подлецы и подонки. Я грубо говорю, но я же не в правительстве работаю.

Мы их учили хоккею, они все время стремились к России. Научили их играть в хоккей. Не обидно нашему великому тренеру сейчас, что он там работал?

Или это зависть. Они чистые подлецы и подонки. Не весь народ, а купленное правительство.

Где лежат деньги у финской элиты – в американских банках или в своих, которые связаны с американскими.

Боятся их потерять, и совести у них нет. Хотят заработать на своем народе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.