Александр Кожевников: «Финны – подлецы и подонки. Мы научили их играть в хоккей. Где лежат деньги у финской элиты – в американских банках или в своих, которые связаны с американскими»
Александр Кожевников оценил нежелание Финляндии играть против России в хоккей.
Ранее появились данные о том, что сборная Финляндии откажется участвовать в турнире НХЛ сборных, если на него допустят команду России.
«Финляндия все делает против России. И шведы тоже. Финны вообще подлецы и подонки. Я грубо говорю, но я же не в правительстве работаю.
Мы их учили хоккею, они все время стремились к России. Научили их играть в хоккей. Не обидно нашему великому тренеру сейчас, что он там работал?
Или это зависть. Они чистые подлецы и подонки. Не весь народ, а купленное правительство.
Где лежат деньги у финской элиты – в американских банках или в своих, которые связаны с американскими.
Боятся их потерять, и совести у них нет. Хотят заработать на своем народе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Он финансовый брокер?
Да он там, вроде, и не работал, а сразу здесь.