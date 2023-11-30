Александр Кожевников: «Финны – подлецы и подонки. Мы научили их играть в хоккей. Где лежат деньги у финской элиты – в американских банках или в своих, которые связаны с американскими»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Кубок мира Александр Кожевников Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников оценил нежелание Финляндии играть против России в хоккей.

Ранее появились данные о том, что сборная Финляндии откажется участвовать в турнире НХЛ сборных, если на него допустят команду России.

«Финляндия все делает против России. И шведы тоже. Финны вообще подлецы и подонки. Я грубо говорю, но я же не в правительстве работаю.

Мы их учили хоккею, они все время стремились к России. Научили их играть в хоккей. Не обидно нашему великому тренеру сейчас, что он там работал?

Или это зависть. Они чистые подлецы и подонки. Не весь народ, а купленное правительство.

Где лежат деньги у финской элиты – в американских банках или в своих, которые связаны с американскими.

Боятся их потерять, и совести у них нет. Хотят заработать на своем народе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

21 комментарий
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А ведь финская элита могла бы хранить деньги в Почта банке или МММ. Реальные подонки.
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Ответ Михаил
Вроде не пятница
У Кожевникова пятница начинается в среду
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Где лежат деньги у российской элиты?
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За что ты так Ротенберга, Александр ?
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Ответ Электрический Пес
«Не обидно нашему великому тренеру сейчас, что он там работал?» Да он там, вроде, и не работал, а сразу здесь.
Он про Юрзинова
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Откуда он знает, где деньги финской элиты?
Он финансовый брокер?
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Вроде не пятница
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Александр Викторович хранит деньги на карте сети Бристоль, потому и негодует
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Думаю, российских граждан больше должно интересовать, где лежат деньги российской элиты. Кожевников знает, впрочем - он с них в том числе кормится.
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Ответ Дмитрий Кутузов
У Кожевникова пятница начинается в среду
Среда пришла - неделя прошла
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финская элита тренирует СКА
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Позорище на весь мир, он ещё удивляется.
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Ответ Wedling Weiss
Он про Юрзинова
почему Юрзинову должно быть обидно? потому что так Кожевников захотел?
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Бред какой-то
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В голове его опилки . Да ,да,да. А также : шумелки ,пыхтелки и сопелки, -Сочиняет он неплохо иногда !
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как можно весь народ называть подлецами и подонками? что сним такое?? что за бред??
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А ты сколько раз сказал спасибо прибалтам, что научили нас в хоккей играть? Клоун непросыхающий. Грубо, но так я и не в правительстве работаю.
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«Не обидно нашему великому тренеру сейчас, что он там работал?»
Да он там, вроде, и не работал, а сразу здесь.
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Ответ Павел Павленко
как можно весь народ называть подлецами и подонками? что сним такое?? что за бред??
Только заголовок осилил прочитать?
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