Андрей Назаров: «Финны ничего из себя не представляют. Как говорят: «Если некрасивая финская женщина низкой социальной ответственности не хочет к нам ехать, то мы и не против»

Андрей Назаров высказался о позиции финской хоккейной сборной в отношении России.

Ранее появились данные о том, что сборная Финляндии откажется участвовать в турнире НХЛ сборных, если на него допустят команду России.

«Финны давно ничего из себя не представляют. Закрывают границы, не хотят играть с русскими в хоккей. Отказываются от топ-матчей на Кубке мира!

Знаете, как говорят: «Если некрасивая финская женщина низкой социальной ответственности не хочет к нам ехать, то мы и не против», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.