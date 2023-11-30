Андрей Назаров: «Финны ничего из себя не представляют. Как говорят: «Если некрасивая финская женщина низкой социальной ответственности не хочет к нам ехать, то мы и не против»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Андрей Назаров Кубок мира КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о позиции финской хоккейной сборной в отношении России.

Ранее появились данные о том, что сборная Финляндии откажется участвовать в турнире НХЛ сборных, если на него допустят команду России.

«Финны давно ничего из себя не представляют. Закрывают границы, не хотят играть с русскими в хоккей. Отказываются от топ-матчей на Кубке мира!

Знаете, как говорят: «Если некрасивая финская женщина низкой социальной ответственности не хочет к нам ехать, то мы и не против», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

31 комментарий
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Мне кажется Финляндия из-за таких как Назаров закрыла границы с Россией
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+54
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Мне кажется Финляндия из-за таких как Назаров закрыла границы с Россией
Потому что они подозревают, что таких как Назаров - 80%.
+38
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+33
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Гопота типа Назарова - одна из причин отказа финнов с нами играть
+28
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Ответ Kaban
Гопота типа Назарова - одна из причин отказа финнов с нами играть
Я думаю, они ещё помнят Зимнюю Войну и не хотят ничего иметь с теми, от кого можно ждать чего угодно - в том числе лозунга "До Хельсинки за Три Дня".
+16
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Подождите - раз финны ничего из себя не представляют, но они же в последнее время выигрывали у Красной Феррари. А мы тогда что из себя представляем по логике грязного наза?))
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Финны стабильно россию обыгрывают, любыми составами. А так, Финляндия высококачественная страна сама по себе.
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Ооооой, сейчас польется вся эта патриотическая подлива. На очереди: Кожева, Фетисов, Ротен, Третьяк
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Ответ Jeff Lebowski
Потому что они подозревают, что таких как Назаров - 80%.
И, скорее всего, не сильно ошибаются.
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Назаров, видать, примерно последние 10 хоккейных лет пребывал в коме, если не знает кто из себя что представляет, а кто ничто не представляет.
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Ответ Jeff Lebowski
Я думаю, они ещё помнят Зимнюю Войну и не хотят ничего иметь с теми, от кого можно ждать чего угодно - в том числе лозунга "До Хельсинки за Три Дня".
На самом деле после Второй Мировой Финляндия была самой дружественной страной к СССР, из тех, кто не из соцблока
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а что из себя представляет Назаров? полный бездарь - и как хоккеист, и как тренер
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какой же позорник
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Финны ждут сво на своей территории и сокращения Финляндии.
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Это он сейчас своего хозяина Ротенберга оскорбил??
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По пустынной улице идëт женщина, за ней мужик. Она оборачивается и говорит -
"Мужчина, зачем вы за мной идëте? "
Мужик в ответ-
"Когда вы повернулись, я задал себе тот же вопрос".
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хамло.
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Сильно он про Йозе
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Ларин, не позорься, а.
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Понятно, конечно, что Назаров и до тафгайской молодости особенно умом не блистал, ну а затем ему его вообще отбили. Но чтобы настолько! Видимо предпенсионный маразм начался.
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Как говорят?? А кто так « говорят»? Финны то уже получше в хоккей играют, и женщины с такой ответственностью всё норовят туда и красивые бывают
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На самом деле, финнам все это дело нахрен не нужно. А вот шведские банки которые контролируют всю финскую политсистему - эт совсем другое дело..
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Ответ Иван Иванов
И, скорее всего, не сильно ошибаются.
Боюсь, что они оптимисты, лол.
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финны-олимпийские чемпионы, например
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Ответ maxhonda
На самом деле после Второй Мировой Финляндия была самой дружественной страной к СССР, из тех, кто не из соцблока
Я не знаю, чем измеряется "дружественность". То, что они в Питер бухать ездили - говорит только о том, что деньги не пахнут, лол. Ибо у них алкоголь жутко дорогой, насколько я понимаю. Я слышал, что они до сих пор помнят об отжатом куске Карелии. Также слышал, что в процессе общения они не проявляют неприязни к русским, но есть ли она у них и насколько сильная - вопрос. Лично знаю одну пару смешанную - русский парень женился на финской девушке, когда жил в Финляндии, потом вместе переехали в США, а потом вернулись назад в Финляндию. Финка хорошо говорит по-русски, так как ходила в Финляндии в русский детсад О_о Сын у них есть, русским именем названный. В общем, думаю, что на индивидуальном уровне отношение друг к другу зависит от конкретных людей. Если человек нормальный - то и относятся нормально. Если такой как Назаров - то относятся соответственно. А в целом, думаю, предубеждение против русских у финнов есть. Что не редкость между соседями.
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