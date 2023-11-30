Андрей Назаров: «Финны ничего из себя не представляют. Как говорят: «Если некрасивая финская женщина низкой социальной ответственности не хочет к нам ехать, то мы и не против»
Андрей Назаров высказался о позиции финской хоккейной сборной в отношении России.
Ранее появились данные о том, что сборная Финляндии откажется участвовать в турнире НХЛ сборных, если на него допустят команду России.
«Финны давно ничего из себя не представляют. Закрывают границы, не хотят играть с русскими в хоккей. Отказываются от топ-матчей на Кубке мира!
Знаете, как говорят: «Если некрасивая финская женщина низкой социальной ответственности не хочет к нам ехать, то мы и не против», – сказал бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.
"Мужчина, зачем вы за мной идëте? "
Мужик в ответ-
"Когда вы повернулись, я задал себе тот же вопрос".